Shoah-Namensmauer wird in Wien feierlich eröffnet

Wien - In Wien wird am Nachmittag ein Mahnmal feierlich seiner Bestimmung übergeben, das an eines der größten Verbrechen der Geschichte erinnert: Die Shoah-Namensmauer. Auf 160 Steinelementen sind dort die Namen von 64.440 in der NS-Zeit ermordeten österreichischen Jüdinnen und Juden eingemeißelt. Initiiert wurde Projekt vom Holocaust-Überlebenden Kurt Yakov Tutter. Er hat sich jahrelang dafür eingesetzt, dass das Vorhaben realisiert wird.

Migrationskrise - Polen sieht Gefahr für "gesamte EU"

Warschau/Minsk/EU-weit - Der polnische Regierungschef Mateusz Morawiecki sieht die EU durch den Andrang tausender Migranten an der polnischen Grenze zu Belarus (Weißrussland) in Gefahr. "Heute steht die Stabilität und Sicherheit der gesamten EU auf dem Spiel", erklärte Morawiecki am Dienstag auf Twitter. Die Regierung in Minsk wies Anschuldigungen zurück, den Andrang von Migranten an der Grenze gezielt herbeizuführen.

Novemberpogrom: Gedenken mit Mahnung zur Wachsamkeit

Wien - Heute, Dienstag, jährt sich zum 83. Mal das Pogrom gegen die jüdische Bevölkerung in Österreich und Deutschland in der Nacht auf den 10. November 1938. Damals wurden jüdische Mitbürger ermordet, ihre Geschäfte geplündert, Wohnungen verwüstet und Synagogen angezündet. Politiker und Kirchenvertreter gedachten am Dienstag der Opfer und mahnten angesichts der aktuell zunehmenden antisemtischen Tendenzen zur Wachsamkeit.

Niederösterreicher hortete Waffen und 1.200 Kilo Munition

Baden - Ein 53-Jähriger aus dem Bezirk Baden hat illegale Waffen und mehr als 1.200 Kilogramm Munition gehortet. Im Wohnhaus des Mannes wurden Polizeiangaben vom Dienstag zufolge auch sieben Rohrbomben, eine Handgranate sowie NS-Devotionalien sichergestellt. Gegen den Niederösterreicher und seine gleichaltrige Ehefrau wurde an Ort und Stelle ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Beide waren nicht geständig. Sie wurden angezeigt.

Depressionen laut OECD seit 2019 mehr als verdoppelt

Wien - In Österreich erlitten im Pandemie-Jahr 2020 mehr als doppelt so viele Menschen (21 Prozent) wie noch 2019 depressive Symptome - das geht aus dem neuen "Gesundheit auf einen Blick"-Bericht ("Health at a Glance") der OECD hervor. In vielen anderen Ländern ist diese Entwicklung bei Depressionen und Angsterkrankungen ebenfalls sichtbar. Die Lebenserwartung ging zurück, die Sterblichkeit stieg an.

Attacke mit Flasche in Graz - Einvernahme von Angreifer

Graz - Nach dem Angriff eines 34-Jährigen am Montagnachmittag auf eine 68-Jährige in einem Supermarkt am Grazer Lendplatz wird die Befragung des Mannes fortgesetzt, bzw. wird er psychologisch untersucht. Die Frau dürfte wohl ein Zufallsopfer gewesen sein. Ihr Zustand ist stabil. Der Kroate hatte sie mit einer abgebrochenen Bierflasche von hinten attackiert. "Das beherzte Dazwischengehen des Personals" habe die Frau vor schlimmeren bewahrt, sagte ein Polizist am Dienstag zur APA.

Etwas mehr Arbeitslose als Ende Oktober - weniger als 2019

Wien - Die Arbeitslosigkeit ist gegenüber Ende Oktober leicht gestiegen. 344.455 Personen sind entweder arbeitslos oder befinden sich beim AMS in Schulung, Ende Oktober waren es 341.142 Personen. Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) verweist auf "erste saisonale Effekte", die gegen Jahresende auftreten. Entscheidend für die Bewertung der Lage sei der Unterschied zum Vorkrisenjahr: Derzeit sind 14.758 Personen weniger arbeitslos oder in Schulung als in der Vergleichswoche 2019.

Gazprom füllt fünf Gasspeicher in Europa auf

Moskau - Der russische Gaskonzern Gazprom füllt nach eigenen Angaben einige Gasspeicher in Europa auf. Zu insgesamt fünf unterirdischen Speichern werde Gas für November gepumpt, teilte Gazprom am Dienstag in sozialen Medien mit. Die Mengen und Routen für den Transport stünden fest. Gas ist derzeit in Europa knapp und heiß begehrt. Die Preise sind im Zuge der Konjunkturerholung nach dem Höhepunkt der Coronakrise in die Höhe geschossen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

