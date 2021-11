Shoah-Namensmauer wurde in Wien feierlich eröffnet

Wien - In Wien wurde am Dienstag im Rahmen einer feierlichen Zeremonie ein Mahnmal seiner Bestimmung übergeben, das an eines der größten Verbrechen der Geschichte erinnert: Die Shoah-Namensmauer. Auf 160 Steinelementen sind dort die Namen von 64.440 in der NS-Zeit ermordeten österreichischen Jüdinnen und Juden eingemeißelt. Initiiert wurde Projekt vom Holocaust-Überlebenden Kurt Yakov Tutter. Er hat sich jahrelang dafür eingesetzt, dass das Vorhaben realisiert wird.

EU-Gerichtsurteil zu Milliarden-Strafe für Google erwartet

Luxemburg/Mountain View - Das Gericht der EU entscheidet am Mittwoch (11.00 Uhr) über eine milliardenschwere Wettbewerbsstrafe zulasten von Google. Der Internetriese hatte gegen das Bußgeld in Höhe von 2,42 Milliarden Euro geklagt. Es ist das erste Urteil in einer Reihe von Rechtsstreitigkeiten zwischen der für Wettbewerb in der Europäischen Union zuständigen EU-Kommission und dem amerikanischen Konzern (Rechtssache T-612/17).

Mehr als 20 Staaten verabschieden sich vom Verbrennungsmotor

Glasgow - In der heißen Phase der Weltklimakonferenz in Glasgow wollen zwei Dutzend Staaten mit einer konkreten Absage an den Verbrennungsmotor den Ton angeben. 24 Staaten, sechs große Auto-Hersteller sowie einige Städte und Investoren wollen sich auf ein Enddatum für den Verkauf von Autos mit Verbrennermotor festlegen, wie der britische Gastgeber des Klimagipfels am Mittwoch mitteilte. Detaillierte Infos zu den Unterzeichnern gab es vorerst nicht.

Briefe an Johnson & Johnson-Geimpfte verschickt

Wien - Am heutigen Mittwoch werden die ersten mit dem ursprünglich als Einmal-Impfstoff gedachten Janssen-Vakzin (Johnson & Johnson) immunisierten Österreicherinnen und Österreicher Post mit einer Erinnerung zur Auffrischung erhalten. Bis Ende der Woche soll der Versand der Briefe abgeschlossen sein, teilte das Gesundheitsministerium gegenüber der APA mit. "Alle jene, die mit Janssen geimpft wurden, benötigen eine zweite Impfdosis", betonte Minister Wolfgang Mückstein (Grüne).

Tausende Migranten warten in Belarus auf Einreise in die EU

Minsk/Bialystok/Grodno - Tausende Migranten haben in Belarus an der Grenze zu Polen eine weitere Nacht in der Kälte verbracht. Die Staatsmedien in Minsk verbreiteten Filmaufnahmen von verzweifelten Menschen, die in Zeltlagern und an Lagerfeuern ausharren und hoffen, die EU-Grenze zu überqueren. Politiker der autoritär regierten Ex-Sowjetrepublik und Helfer brachten den Migranten, wie im Staatsfernsehen zu sehen war, Brot, eingelegtes Gemüse und Wasser.

Buchmesse "Buch Wien" wird eröffnet

Wien - Am Mittwochabend wird in der Halle D der Messe Wien die dreizehnte Auflage der "Buch Wien" eröffnet. Im Vorjahr musste die Buchmesse coronabedingt abgesagt werden. Heuer findet sie unter der 2G-Regel statt: Es dürfen nur Geimpfte und Genesene in die Halle, dafür kann man sich ohne Masken frei bewegen. Die Eröffnungsrede für geladene Besucher hält die Philosophin Isolde Charim, zum Eröffnungskonzert der Gruppe Attwenger ist dann auch das normale Publikum zugelassen.

EU-Kommissionspräsidentin bei US-Präsident Biden

Washington/Brüssel - US-Präsident Joe Biden empfängt an diesem Mittwoch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Bei dem Treffen in Washington soll es um die verschiedenen Bereiche der Zusammenarbeit zwischen den Vereinigten Staaten und der Europäischen Union gehen. Aus dem Weißen Haus hieß es im Vorfeld, Biden werde seine Unterstützung für die EU als wesentlichen Partner bekräftigen.

Frankreichs Ex-Präsident Hollande als Zeuge in Terrorprozess

Paris - Im Prozess um die islamistischen Terroranschläge in Paris vor sechs Jahren wird Frankreichs damaliger Präsident Francois Hollande am Mittwoch als Zeuge gehört. Angeklagt sind 20 Verdächtige - darunter der bereits in Belgien verurteilte Salah Abdeslam, der als einer der Haupttäter und einziger Überlebender des Terrorkommandos gilt. Bei der Anschlagsserie am 13. November 2015 hatten Extremisten im Konzertsaal "Bataclan" sowie in Bars und Restaurants 130 Menschen erschossen.

