In OÖ kommt am Montag Lockdown für Ungeimpfte

Linz - Die weiterhin extrem hohen Corona-Zahlen bringen in Oberösterreich einen Lockdown für Ungeimpfte. "Die Situation ist dramatisch, daher lösen wir die fünfte Stufe des Stufenplans des Bundes aus und planen ab Montag einen Lockdown für Ungeimpfte, sofern es rechtlich ein grünes Licht vom Bund gibt bzw. der Bund die Rechtsgrundlage schafft", erklärte Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP). Damit bestätigte er einen Online-Bericht in der "Kronen Zeitung".

Weihnachten für Ungeimpfte wird laut Kanzler "ungemütlich"

Bregenz - Laut Bundeskanzler Alexander Schallenberg (ÖVP) wird der Winter und Weihnachten für Ungeimpfte "ungemütlich". Ein Lockdown für Ungeimpfte sei, so wie es aussehe, "vermutlich unvermeidbar". Gemeinsam mit Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) warb er neuerlich für das Impfen. Einem Lockdown für Geimpfte erteilte er weiter eine Absage: "Ich sehe nicht ein, dass zwei Drittel ihrer Freiheit verlustig gehen, weil ein Drittel zaudert", so Schallenberg.

Weitere Videokonferenz Mückstein - Länder Freitagmittag

Wien - Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) wird am Freitag die Beratungen mit den Landeshauptleuten von Oberösterreich und Salzburg fortführen. Bereits am Donnerstag tagen laut Auskunft aus dem Ministerium über den Tag verteilt Experten aus dem Ministerium und den Ländern "in diversen Settings". Mückstein war ja am Vortag mit seinem Vorschlag, regionale Lockdowns für Ungeimpfte in den beiden stark pandemiebetroffenen Ländern einzuführen, vorerst abgeblitzt.

11.975 Corona-Neuinfektionen, die meisten in Oberösterreich

Wien - Weiter hoch ist die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Österreich. Von Mittwoch auf Donnerstag sind fast 12.000 - exakt 11.975 - Neuansteckungen registriert worden. Das liegt weiter über dem Schnitt der vergangenen Woche mit 9.593. Diese Zahl könnte sich allerdings noch erhöhen, weil es in Salzburg Verzögerungen bei den Auswertungen der PCR-Tests gegeben hat. Die höchste Zunahme gab es innerhalb von 24 Stunden erneut in Oberösterreich mit 2.778 Neuinfektionen.

Opposition kritisiert Regierung für Corona-Management

Wien - Die Opposition hat am Donnerstag die Corona-Politik der türkis-grünen Regierung massiv kritisiert. Die FPÖ wetterte bei einer Pressekonferenz gegen "Impfapartheid" und fühlt sich an die DDR erinnert, wo Kritiker auch "mundtot gemacht" worden seien. Die derzeitige "desaströse Entwicklung" der Corona-Situation sei das Ergebnis deren "mutloser und tatenloser Politik", meinte zuvor SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner.

Tourismus zittert vor möglicher deutscher Reisewarnung

Wien - Nach der vorigen wegen der Coronapandemie praktisch gänzlich ausgefallenen Wintersaison zittert die heimische Branche vor neuen Reisewarnungen wichtiger Herkunftsländer für Österreich wegen der hohen Coronazahlen. Deutschland könnte Österreich trotz nun gültiger 2G-Regel als Risikogebiet einstufen. "Alles andere wäre eine Überraschung", sagte ein Branchenkenner der APA. Der große Nachbar ist der wichtigste Herkunftsmarkt. Andere wichtige Herkunftsländer könnten folgen.

Belarus droht EU mit Stopp von Gastransit

Bialystok/Grodno/Vilnius - Der weißrussische Präsident Alexander Lukaschenko hat damit gedroht, den Gastransit nach Europa zu unterbrechen, falls die EU ihre Sanktionen ausweitet. Dies erklärte er bei einem Treffen mit der Regierung am Donnerstag. Eine größere Gruppe von Migranten versuchte indes laut polnischen Angaben in der Nacht, die Grenze von Belarus nach Polen "gewaltsam" zu durchbrechen. Litauens Präsident Gitanas Nauseda warnte vor einer Zuspitzung der Lage auch an der litauischen Grenze.

Zwei Drittel in Österreich haben ersten Corona-Stich

Wien - Sechs Millionen Österreicherinnen und Österreicher haben sich zumindest einmal gegen das Coronavirus impfen lassen. Das entspricht zwei Drittel der Bevölkerung. Die Auffrischungsimpfung haben sich allerdings erst knapp 560.000 abgeholt - also 6,2 Prozent der Einwohner. Am meisten sind es in Niederösterreich. Seit Ende Oktober sind fast 126.000 Erstimpfungen und 234.000 "Booster" hinzugekommen. Am gestrigen Mittwoch haben sich 65.833 Menschen impfen lassen.

Wiener Börse tendiert im Verlauf gut behauptet

Wien - Der heimische Leitindex ATX konnte sich am frühen Donnerstagnachmittag um 0,09 Prozent auf 3.884,43 Zähler verbessern. Auch das europäische Umfeld zeigte sich leicht höher. Am heimischen Aktienmarkt rückten die Aktien der Post und von Polytec nach Vorlage von Zahlen in den Fokus. Die Österreichische Post konnte Ergebnis und Umsatz heuer von Jänner bis September kräftig steigern - die Aktien büßten dennoch rund drei Prozent an Wert ein. Polytec gaben um ein Prozent nach.

