Belarus droht EU mit Stopp von Gastransit

Bialystok/Grodno/Vilnius - Der weißrussische Präsident Alexander Lukaschenko hat damit gedroht, den Gastransit nach Europa zu unterbrechen, falls die EU ihre Sanktionen ausweitet. Dies erklärte er bei einem Treffen mit der Regierung am Donnerstag. Eine größere Gruppe von Migranten versuchte indes laut polnischen Angaben in der Nacht, die Grenze von Belarus nach Polen "gewaltsam" zu durchbrechen. Litauens Präsident Gitanas Nauseda warnte vor einer Zuspitzung der Lage auch an der litauischen Grenze.

Ampel-Kommission für regionalen Lockdown

Wien - Die Ampel-Kommission fordert dringend weitere Maßnahmen zur Eindämmung der Coronakrise. Denn die gegenwärtigen Zahlen stellten eine "ernst zu nehmende Bedrohung" dar, wie es in einer Aussendung des Gremiums heißt. "Unmittelbar erforderlich" seien etwa weitere Einschränkungen für Ungeimpfte. Für Oberösterreich und Salzburg wird de facto ein Lockdown empfohlen. Der Mund-Nasen-Schutz kehrt indes in drei Ländern an die Schulen zurück.

In OÖ kommt am Montag Lockdown für Ungeimpfte

Linz - Die weiterhin extrem hohen Corona-Zahlen bringen in Oberösterreich einen Lockdown für Ungeimpfte. "Die Situation ist dramatisch, daher lösen wir die fünfte Stufe des Stufenplans des Bundes aus und planen ab Montag einen Lockdown für Ungeimpfte, sofern es rechtlich ein grünes Licht vom Bund gibt bzw. der Bund die Rechtsgrundlage schafft", erklärte Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP). Damit bestätigte er einen Online-Bericht in der "Kronen Zeitung".

Weihnachten für Ungeimpfte wird laut Kanzler "ungemütlich"

Bregenz - Laut Bundeskanzler Alexander Schallenberg (ÖVP) wird der Winter und Weihnachten für Ungeimpfte "ungemütlich". Ein Lockdown für Ungeimpfte sei, so wie es aussehe, "vermutlich unvermeidbar". Gemeinsam mit Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) warb er neuerlich für das Impfen. Einem Lockdown für Geimpfte erteilte er weiter eine Absage: "Ich sehe nicht ein, dass zwei Drittel ihrer Freiheit verlustig gehen, weil ein Drittel zaudert", so Schallenberg.

Schramböck betont Nein zur Aufhebung von Impf-Patentrechten

Brüssel/Wien/EU-weit - Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP) hat ihre Position zum Aussetzen der Patentrechte auf Covid-Impfstoffe bekräftigt. "Es ist kein Problem der Produktion, es wird genügend Impfstoff produziert, es ist ein Problem der Verteilung", betonte Schramböck am Donnerstag in Brüssel vor einem Treffen mit ihren EU-Amtskollegen. Dass der Koalitionspartner in Person von Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) hier anderer Meinung ist, nimmt die ÖVP-Ministerin gelassen.

Erste bilaterale Reise führt Kanzler Schallenberg nach Vaduz

Vaduz/Wien/Glasgow - Die erste bilaterale Reise im Amt des Bundeskanzlers hat Alexander Schallenberg (ÖVP) nach Liechtenstein geführt. Schallenberg traf am Donnerstag den Regierungschef und Finanzminister des Fürstentums, Daniel Risch, in Vaduz. Es handelte sich um einen Kurzbesuch im Rahmen eines Bundesländertages in Vorarlberg. Ein Treffen mit Erbprinz Alois war nicht geplant, weil sich dieser nicht im Land befinde, teilte eine Sprecherin mit.

Verhärtete Fronten in dritter Handels-KV-Runde

Wien - Bei der dritten Runde der KV-Verhandlungen für die 430.000 Angestellten und Lehrlinge im Handel hat es am Donnerstag bisher keine Annäherung zwischen den Sozialpartnern gegeben. Die Verhandlungen sind um 11.00 Uhr in der Wirtschaftskammer in Wien gestartet. Die Arbeitnehmervertreter fordern ein kräftiges Gehaltsplus und Verbesserungen für Teilzeitbeschäftigte und für Nachtarbeit. Die Arbeitgeber verweisen auf die coronabedingt schwierige Lage für viele Händler.

Wiener Börse schließt fester.

Wien - Die Wiener Börse hat am Donnerstag klare Zuwächse verbucht. Der heimische Leitindex ATX konnte ein deutliches Plus von 1,22 Prozent auf 3.928 Punkte verbuchen. Nach oben gezogen wurde der ATX am Berichtstag vor allem von den Zuwächsen der schwergewichteten Banken. Erste Group gewannen 3,4 Prozent und Raiffeisen Bank International legten 2,6 Prozent zu. An die Spitze der Kursliste kletterte in Wien die AT&S-Aktie mit einem Aufschlag in Höhe von sechs Prozent.

