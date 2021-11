--------------------------------------------------------------------- KORREKTUR-HINWEIS In APA0018 vom 13.11.2021 muss es im ersten Satz der 6. Teilmeldung richtig heißen "Stadtkoalition aus KPÖ, Grünen und SPÖ" (nicht: FPÖ) ---------------------------------------------------------------------

ÖFB-Team besiegt Israel in WM-Qualifikation 4:2

Klagenfurt - Österreichs Fußball-Nationalmannschaft hat am Freitag in der WM-Qualifikation gegen Israel nach zweimaligem Rückstand einen 4:2-Sieg gefeiert. Der eingewechselte Louis Schaub schoss die ÖFB-Auswahl mit einem Doppelpack zum Sieg (62., 72.), davor hatten Marko Arnautovic (51./Elfmeter) beziehungsweise Nir Bitton (33.) und Dor Peretz (59.) getroffen. Für den Schlusspunkt sorgte Marcel Sabitzer (84.).

Debatten verzögern Klimagipfel in Glasgow bis Samstag

Glasgow - Stundenlange Debatten über ein weltweites Stoppsignal für die Kohle und über mehr Hilfszahlungen an arme Länder haben den Abschluss der Weltklimakonferenz in Glasgow ausgebremst. Die Verhandlungen ziehen sich nun bis mindestens Samstag hin. Erst in der Früh soll ein neuer Entwurf für die Abschlusserklärung vorgelegt werden, wie es aus Verhandlungskreisen erfuhr. "Wir sind noch nicht zufrieden", resümierte Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne).

Deutschland erklärt Österreich zu Corona-Hochrisikogebiet

Berlin/Wien - Deutschland erklärt Österreich wegen der gestiegenen Corona-Infektionszahlen ab Sonntag wieder zum Hochrisikogebiet. Das teilte der deutsche Gesundheitsminister Jens Spahn am Freitag in Berlin mit. Nicht geimpfte und nicht genesene Österreicher bzw. deutsche Urlaubsrückkehrer müssen somit wieder in Quarantäne, ein Freitesten gibt es erst nach fünf Tagen. Schon ab Samstag gelten auch in Frankreich schärfere Einreiseregeln für Österreicher.

Bundesweiter Lockdown für Ungeimpfte steht vor der Tür

Wien - Für jene, die sich nicht gegen Corona impfen lassen, wird es noch ungemütlicher: Für Salzburg und Oberösterreich wurde am Freitag angesichts der dramatischen Situation ein Lockdown für Ungeimpfte ab Montag fixiert. Dabei dürfte es aber nicht bleiben, denn die Bundesregierung will dies auch für den Rest Österreichs verfügen. Am Sonntag gibt es noch ein Gespräch mit den Ländern, am Abend soll das Parlament grünes Licht geben. Zudem kommt eine Impfpflicht für Gesundheitsberufe.

WHO warnt vor zu späten Maßnahmen gegen Corona

Genf/Berlin - Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) warnt Länder mit stark steigenden Corona-Infektionszahlen davor, zu spät mit strikteren Schutzmaßnahmen einzugreifen. "Je früher Maßnahmen umgesetzt werden, desto weniger müssen wahrscheinlich verhängt werden", sagte die WHO-Covid-19-Spezialistin Maria van Kerkhove am Freitag in Genf. Sie erinnerte daran, dass die zur Zeit zirkulierende Delta-Variante des Virus deutlich ansteckender sei als frühere Varianten.

Künftige Grazer Koalition präsentiert sich im Rathaus

Graz - Die neue Grazer Stadtkoalition aus KPÖ, Grünen und SPÖ wird am Samstag Schlag 12.00 Uhr im Rathaus ihr neues "Programm für Graz" vorstellen. Die Ressortverteilung war bereits Mitte der Woche bekannt gegeben worden, Wahlsiegerin Elke Kahr wird erste KPÖ-Bürgermeisterin von Graz. Zur künftigen Koalition gehört auch die SPÖ, die zwar knapp einen Stadtsenatssitz verfehlte hatte, aber dennoch das auf Soziales, öffentlichen Verkehr und Umwelt ausgerichtete Programm mittragen will.

Beschwerde eines Tesla-Besitzers beschäftigt US-Behörde

Palo Alto (Kalifornien) - Die US-Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA prüft die Beschwerde eines Tesla-Besitzers. Wie die Behörde mitteilt, gibt der Mann an, in einen Unfall verwickelt gewesen zu sein, nachdem er den Selbstfahrermodus in seinem Modell Y eingestellt hatte. Das Fahrzeug sei dann beim Linksabbiegen auf die falsche Spur geraten und von einem anderen Auto angefahren worden.

USA über Lage an polnisch-belarussischer Grenze besorgt

Moskau/Minsk/Bialystok - Die US-Regierung ist sehr besorgt angesichts der Lage an der polnisch-belarussischen Grenze, wo Tausende Migranten illegal in die EU gelangen wollen. Präsident Joe Biden erklärte am Freitag, die Bedenken seien sowohl gegenüber Russland als auch gegenüber Belarus klar kommuniziert worden. "Wir denken, das ist ein Problem", sagte Biden im Garten des Weißen Hauses.

