Es dreht sich um Geld und Kohle - COP26 verlängert

Glasgow - Verlängerung bei der UN-Klimakonferenz in Glasgow: Erst frühestens an diesem Samstagnachmittag ist mit einem Abschluss zu rechnen. Dies teilte die Beraterin der britischen COP-Präsidentschaft, Camilla Born, auf Twitter mit. Stundenlange Debatten über ein weltweites Stoppsignal für die Kohle und über mehr Hilfszahlungen an arme Länder hatten den Abschluss des Gipfels ausgebremst. Geplantes Ende war Freitagabend.

"Apprentice"-Kandidatin zieht Klage gegen Trump zurück

Washington - Eine frühere Kandidatin der Fernsehshow "The Apprentice" von Donald Trump hat ihre Verleumdungsklage gegen den Ex-Präsidenten zurückgezogen. Das Verfahren sei damit eingestellt worden, teilte das zuständige Gericht in New York am Freitag mit. Die Anwältinnen der Klägerin Summer Zervos betonten aber, dass ihre Mandantin nicht von ihren Anschuldigungen gegen Trump abrücke und keine finanzielle Entschädigung erhalten habe.

Britney Spears in Freiheit und ohne Vormund

Los Angeles - Vor dem Gerichtsgebäude in Los Angeles brach lauter Jubel aus. Rosa Konfetti flog in die Luft, Fans von Britney Spears fielen sich in die Arme: Richterin Brenda Penny hatte die von der "Free Britney"-Bewegung lange erhoffte Entscheidung getroffen. Nach 13 Jahren unter Vormundschaft hat die Sängerin ihre Freiheit zurückerhalten. Mit sofortiger Wirkung setzte die Richterin alle Auflagen zur Kontrolle der Finanzen und der persönlichen Belange von Spears aus.

Künftige Grazer Koalition präsentiert sich im Rathaus

Graz - Die neue Grazer Stadtkoalition aus KPÖ, Grünen und SPÖ wird am Samstag Schlag 12.00 Uhr im Rathaus ihr neues "Programm für Graz" vorstellen. Die Ressortverteilung war bereits Mitte der Woche bekannt gegeben worden, Wahlsiegerin Elke Kahr wird erste KPÖ-Bürgermeisterin von Graz. Zur künftigen Koalition gehört auch die SPÖ, die zwar knapp einen Stadtsenatssitz verfehlte hatte, aber dennoch das auf Soziales, öffentlichen Verkehr und Umwelt ausgerichtete Programm mittragen will.

USA über Lage an polnisch-belarussischer Grenze besorgt

Moskau/Minsk/Bialystok - Die US-Regierung ist sehr besorgt angesichts der Lage an der polnisch-belarussischen Grenze, wo Tausende Migranten illegal in die EU gelangen wollen. Präsident Joe Biden erklärte am Freitag, die Bedenken seien sowohl gegenüber Russland als auch gegenüber Belarus klar kommuniziert worden. "Wir denken, das ist ein Problem", sagte Biden im Garten des Weißen Hauses.

Niederlande verhängen Teil-Lockdown für drei Wochen

Den Haag - Angesichts schnell steigender Infektions- und Patientenzahlen haben die Niederlande einen Teil-Lockdown verhängt. Die verschärften Maßnahmen sollten zunächst für drei Wochen gelten, kündigte Ministerpräsident Mark Rutte am Freitagabend in Den Haag an. "Diese Eingriffe sind einschneidend und werden alle treffen", sagte er. Geschäfte und Gaststätten schließen bereits früh am Abend, Bürger sollen zu Hause arbeiten und höchstens vier Besucher empfangen dürfen.

