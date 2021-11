Bundespräsident Van der Bellen mit Appell an Bund und Länder

Wien - Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat sich vor den Beratungen mit Bund und Ländern über einen österreichweiten Lockdown für Ungeimpfte an die Entscheidungsträger gewandt. Sein Appell: "Hören Sie auf den Rat unserer Expertinnen und Experten!", "Nehmen Sie deren Vorschläge ernst!", "Bitte handeln Sie jetzt rasch!" und "Bitte handeln Sie klar und kommunizieren Sie nachvollziehbar!" Van der Bellen sprach von einer "besorgniserregenden Pandemielage".

Mehr als 13.000 Corona-Neuinfektionen in Österreich

Wien - Neuer Rekord bei den Corona-Neuansteckungen in Österreich: Innerhalb eines Tages sind am Samstag mehr als 13.000 - exakt 13.152 - Neuinfektionen verzeichnet worden. Das liegt weit über dem Schnitt der vergangenen Tage mit 10.395 Fälle. Explodiert ist auch die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner, die nun über 800, nämlich auf 814,6 angestiegen ist. 48 Covid-19-Tote innerhalb von 24 Stunden sind zu beklagen.

Putin leugnet Mithilfe an belarussisch-polnischer Grenzkrise

Bialystok/Grodno/Vilnius - Der russische Präsident Wladimir Putin hat eine Beteiligung Moskaus am Flüchtlings-Konflikt an der belarussisch-polnischen Grenze bestritten. "Ich möchte, dass es alle wissen. Wir haben nichts damit zu tun", sagte Putin in einem am Samstag vom staatlichen Rundfunksender Westi ausgestrahlten Interview. Unterdessen erklärte die polnische Polizei, dass in der Nähe der Grenze die Leiche eines syrischen Flüchtlings entdeckt worden sei.

Britney Spears in Freiheit und ohne Vormund

Los Angeles - Vor dem Gerichtsgebäude in Los Angeles brach lauter Jubel aus. Rosa Konfetti flog in die Luft, Fans von Britney Spears fielen sich in die Arme: Richterin Brenda Penny hatte die von der "Free Britney"-Bewegung lange erhoffte Entscheidung getroffen. Nach 13 Jahren unter Vormundschaft hat die Sängerin ihre Freiheit zurückerhalten. Mit sofortiger Wirkung setzte die Richterin alle Auflagen zur Kontrolle der Finanzen und der persönlichen Belange von Spears aus.

Künftige Grazer Koalition präsentiert sich im Rathaus

Graz - Die neue Grazer Stadtkoalition aus KPÖ, Grünen und SPÖ wird am Samstag Schlag 12.00 Uhr im Rathaus ihr neues "Programm für Graz" vorstellen. Die Ressortverteilung war bereits Mitte der Woche bekannt gegeben worden, Wahlsiegerin Elke Kahr wird erste KPÖ-Bürgermeisterin von Graz. Zur künftigen Koalition gehört auch die SPÖ, die zwar knapp einen Stadtsenatssitz verfehlte hatte, aber dennoch das auf Soziales, öffentlichen Verkehr und Umwelt ausgerichtete Programm mittragen will.

Neuer COP26-Entwurf enthält weiter Aufruf zu Kohleausstieg

Glasgow - Bei der UN-Klimakonferenz in Glasgow zeichnen sich Beschlüsse mit einem Aufruf zum Kohleausstieg und zu schnelleren Klimaschutzmaßnahmen ab. Der Samstag früh veröffentlichte neue Entwurf der COP26-Rahmenentscheidung enthält weiterhin den Aufruf an die Staaten zur Abkehr von der Kohle und von Subventionen für fossile Energieträger, allerdings in weiter abgeschwächter Form.

"Apprentice"-Kandidatin zieht Klage gegen Trump zurück

Washington - Eine frühere Kandidatin der Fernsehshow "The Apprentice" von Donald Trump hat ihre Verleumdungsklage gegen den Ex-Präsidenten zurückgezogen. Das Verfahren sei damit eingestellt worden, teilte das zuständige Gericht in New York am Freitag mit. Die Anwältinnen der Klägerin Summer Zervos betonten aber, dass ihre Mandantin nicht von ihren Anschuldigungen gegen Trump abrücke und keine finanzielle Entschädigung erhalten habe.

Festnahmen bei Corona-Protesten in den Niederlanden

Den Haag - Bei gewaltsamen Protesten gegen die Verschärfung von Corona-Maßnahmen sind in den Niederlanden mindestens fünf Demonstranten festgenommen worden. Ihnen wird vorgeworfen, bei einer Kundgebung in Den Haag Einsatzkräfte mit Steinen und Feuerwerkskörpern beworfen sowie sich Anweisungen der Polizei widersetzt zu haben, wie die niederländische Nachrichtenagentur ANP berichtete. Die Demonstration war nach Krawallen am Freitagabend von der Polizei mit Wasserwerfern aufgelöst worden.

