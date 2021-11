UN-Klimagipfel in Glasgow bringt "historischen" Kompromiss

Glasgow/Wien - Der UN-Klimagipfel in Glasgow hat zum verzögerten Ende einen "historischen" Kompromiss gebracht, der für viele Delegierte und die Mehrheit der NGOs vor allem eine Enttäuschung war, für die COP-Präsident Alok Sharma Verständnis äußerte. Zuvor kündigte er zum Endspurt der COP26 einen "Moment der Wahrheit" an. Dieser manifestierte sich im kleinsten gemeinsamen Nenner. Mit dem angenommenen Schlusstext erhält der Pariser Klimavertrag aber zumindest ein abgeschlossenes Regelwerk.

Lockdown für Ungeimpfte ab Montag, Kinder bis 12 ausgenommen

Wien - Der "Lockdown für Ungeimpfte" soll in der Nacht auf Montag österreichweit in Kraft treten. Das geht aus dem der APA vorliegenden Entwurf für die 5. Covid-Schutzmaßnahmenverordnung hervor. Damit dürfen Österreicherinnen und Österreicher ohne 2G-Nachweis ihre Wohnung nur aus den schon von früheren Lockdowns bekannten Gründen verlassen - also etwa für notwendige Besorgungen, Arbeit und Ausbildung oder für körperliche und psychische Erholung. Ausgenommen sind Kinder unter zwölf.

Deutsche Reisewarnung für Österreich tritt in Kraft

Berlin/Wien - Ab Sonntag gilt Österreich für Deutschland als Corona-Hochrisikogebiet. Wegen der hohen Infektionszahlen tritt daher ab 0.00 Uhr auch eine Reisewarnung des deutschen Außenministeriums in Kraft. Ausgenommen sind nur die Gemeinden Mittelberg und Jungholz und das Rißtal im Gemeindegebiet von Vomp und Eben am Achensee. Einreisende aus Österreich, die nicht geimpft und genesen sind, müssen in Deutschland zehn Tage in Quarantäne. Ein Freitesten ist ab dem fünften Tag möglich.

Mindestens 68 Tote bei Kämpfen in Gefängnis in Ecuador

Guayaquil - Bei Zusammenstößen in einem Gefängnis in Ecuador sind mindestens 68 Insassen getötet worden. Mindestens 25 weitere Häftlinge wurden nach Behördenangaben vom Samstag bei den Kämpfen zwischen rivalisierenden Banden verletzt. Erst im September waren bei Bandenkämpfen in der selben Haftanstalt 119 Häftlinge getötet worden.

Mehrere Tote bei Protesten gegen Militär-Junta im Sudan

Khartum - Knapp drei Wochen nach dem Militärputsch im Sudan haben erneut Zehntausende Menschen im ganzen Land gegen das drohende Ende der demokratischen Reformen protestiert. In der Hauptstadt Khartum und der angrenzenden Stadt Omdurman gingen Soldaten und Polizisten am Samstag gewaltsam gegen die Proteste vor. Mindestens fünf Demonstranten wurden nach Angaben von Ärzten durch Schüsse oder den Einsatz von Tränengas getötet.

Bulgarien wählt Präsident und Parlament

Sofia - In Bulgarien wird an diesem Sonntag zum dritten Mal in diesem Jahr ein neues Parlament gewählt. Die Abstimmung wurde notwendig, weil auch die erst im Juli gewählte Volksversammlung keine regierungsfähige Mehrheit zustande bringen konnte. Zudem sind in dem EU-Land 6,7 Millionen Stimmberechtigte aufgerufen, ein neues Staatsoberhaupt zu wählen. Insgesamt bewerben sich 23 Kandidaten. Amtsinhaber Rumen Radew gilt als Favorit.

Hauptpreis für Riahis "Fuchs im Bau" bei Festival in Italien

Wien/Lecce - "Fuchs im Bau" von Arman T. Riahi ist beim Festival del Cinema Europeo im italienischen Lecce als bester Film mit dem Goldenen Olivenbaum ausgezeichnet worden. Der Gewinnerstreifen erzähle, so die Jury laut Nachrichtenagentur ANSA, was die Kunst freisetzen könne, indem sie Mangel an Kommunikation bricht. Bereits im Jänner war Riahi für sein Werk über eine Wiener Gefängnisschule als bester Regisseur beim Filmfestival "Max Ophüls Preis" im deutschen Saarbrücken geehrt worden.

