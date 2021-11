UN-Klimagipfel in Glasgow bringt "historischen" Kompromiss

Glasgow/Wien - Der UN-Klimagipfel in Glasgow (COP26) hat zum verzögerten Ende einen "historischen" Kompromiss gebracht, der für viele Delegierte und die meisten NGOs vor allem eine Enttäuschung war, für die COP-Präsident Alok Sharma Verständnis zeigte. Österreichs Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) sagte zur APA: "Es wäre unvorstellbar gewesen, ohne ein Ergebnis von der Konferenz abzureisen." Der Druck auf die wenigen Staaten, die den Klimaschutz blockieren, werde weiter steigen.

Krisentreffen zum "Lockdown für Ungeimpfte"

Wien - Die Regierung berät am Sonntag mit den Bundesländern über Maßnahmen zur Eindämmung der stark steigenden Infektionszahlen. Einen "Lockdown für Ungeimpfte" hat die Regierung im Vorfeld bereits angekündigt. Er soll am Montag in Kraft treten. Ob es darüber hinaus weitere Maßnahmen geben soll, berät die Regierungsspitze in einer Videokonferenz mit den Ländern am Vormittag. Ergebnisse werden zu Mittag erwartet.

Deutsche Reisewarnung für Österreich in Kraft

Berlin/Wien - Seit Sonntag gilt Österreich für Deutschland als Corona-Hochrisikogebiet. Wegen der hohen Infektionszahlen trat daher um 0.00 Uhr auch eine Reisewarnung des deutschen Außenministeriums in Kraft. Ausgenommen sind nur die Gemeinden Mittelberg und Jungholz und das Rißtal im Gemeindegebiet von Vomp und Eben am Achensee. Einreisende aus Österreich, die nicht geimpft und genesen sind, müssen in Deutschland zehn Tage in Quarantäne. Ein Freitesten ist ab dem fünften Tag möglich.

Ausgaben für Corona-Impfkampagne sanken im Sommer stark

Wien - Die Ausgaben für "Österreich impft"-Inserate waren im Sommer auffällig niedrig. Das ergab eine parlamentarische Anfrage der SPÖ. Für SPÖ-Abgeordnete Julia Herr ist damit klar, dass das Kanzleramt das Budget drastisch kürzte und Ex-Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) die Verantwortung für die niedrige Impfrate samt drohenden Lockdowns trägt. Kanzler Alexander Schallenberg (ÖVP) erklärte hingegen, die Impfkampagne sei nicht gestoppt, sondern nur der Schwerpunkt etwas geändert worden.

Migranten: Putin setzt auf Dialog zwischen Berlin und Minsk

Bialystok/Grodno/Vilnius - Angesichts der Krise um Tausende Migranten an der polnisch-belarussischen Grenze hofft Russlands Präsident Wladimir Putin auf einen direkten Dialog zwischen Deutschland und dem autoritär geführten Belarus. "Ich habe es aus Gesprächen mit Alexander Grigorjewitsch Lukaschenko und Kanzlerin (Angela) Merkel so verstanden, dass sie bereit sind, miteinander zu sprechen", sagte Putin in einem Interview, das am Samstag im russischen Staatsfernsehen ausgestrahlt wurde.

Bulgarien wählt Präsident und Parlament

Sofia - In Bulgarien wird an diesem Sonntag zum dritten Mal in diesem Jahr ein neues Parlament gewählt. Die Abstimmung wurde notwendig, weil auch die erst im Juli gewählte Volksversammlung keine regierungsfähige Mehrheit zustande bringen konnte. Zudem sind in dem EU-Land 6,7 Millionen Stimmberechtigte aufgerufen, ein neues Staatsoberhaupt zu wählen. Insgesamt bewerben sich 23 Kandidaten. Amtsinhaber Rumen Radew gilt als Favorit.

Orchester-Weltrekordversuch in Venezuela: 12.000 geigten auf

Caracas - Tausende Mitglieder von Venezuelas weltweit vielfach kopiertem Musikbildungsprogramm "El Sistema" (Das System) haben einen Rekordversuch als größtes Orchester der Welt unternommen. Rund 12.000 Musiker, die dem Netzwerk von Jugendorchestern des südamerikanischen Landes angehörten, boten rund zehn Minuten den "Slawischen Marsch" von Peter Tschaikowsky dar, wie etwa die venezolanische Zeitung "El Universal" am Samstag (Ortszeit) berichtete.

