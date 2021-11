UN-Klimagipfel in Glasgow bringt "historischen" Kompromiss

Glasgow/Wien - Der UN-Klimagipfel in Glasgow (COP26) hat zum verzögerten Ende einen "historischen" Kompromiss gebracht, der für viele Delegierte und die meisten NGOs vor allem eine Enttäuschung war, für die COP-Präsident Alok Sharma Verständnis zeigte. Österreichs Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) sagte zur APA: "Es wäre unvorstellbar gewesen, ohne ein Ergebnis von der Konferenz abzureisen." Der Druck auf die wenigen Staaten, die den Klimaschutz blockieren, werde weiter steigen.

Krisentreffen zum "Lockdown für Ungeimpfte" begonnen

Wien - Die Regierung ist am Sonntag mit den Bundesländern zusammengetroffen, um über Maßnahmen zur Eindämmung der stark steigenden Corona-Infektionszahlen zu beraten. Ein "Lockdown für Ungeimpfte" war bereits im Vorfeld angekündigt worden. Er soll am Montag in Kraft treten. Ob es darüber hinaus weitere Maßnahmen geben soll, berät die Regierungsspitze in einer Videokonferenz mit den Ländern am Vormittag. Ergebnisse werden zu Mittag erwartet. Statements gab es im Vorfeld keine.

Deutsche Reisewarnung für Österreich in Kraft

Berlin/Wien - Seit Sonntag gilt Österreich für Deutschland als Corona-Hochrisikogebiet. Wegen der hohen Infektionszahlen trat daher um 0.00 Uhr auch eine Reisewarnung des deutschen Außenministeriums in Kraft. Ausgenommen sind nur die Gemeinden Mittelberg und Jungholz und das Rißtal im Gemeindegebiet von Vomp und Eben am Achensee. Einreisende aus Österreich, die nicht geimpft und genesen sind, müssen in Deutschland zehn Tage in Quarantäne. Ein Freitesten ist ab dem fünften Tag möglich.

Bundesheer hilft mit mehr Personal beim Contact-Tracing

Wien - Das österreichische Bundesheer stockt das Personal auf, das zur Bekämpfung der Coronavirus-Pandemie im Einsatz ist: So werden 70 weitere Soldaten ab Montag beim Contact-Tracing, dem Aufspüren von Kontakten infizierter Personen, helfen. Außerdem unterstützen in den nächsten zwei Wochen 100 Logistiker beim Verpacken von PCR-Test-Kits in zwei "Spar"-Lebensmittellagern, wie Verteidigungsministerin Claudia Tanner (ÖVP) am Sonntag in einer Aussendung bekannt gab.

Über fünf Millionen Corona-Infektionen in Deutschland

Berlin - Die Gesamtzahl der nachgewiesenen Corona-Infektionen in Deutschland hat die Fünf-Millionen-Marke überschritten. Die deutschen Gesundheitsämter meldeten dem RKI binnen eines Tages 33.498 Corona-Neuinfektionen, so dass nun seit Beginn der Pandemie 5.021.469 Ansteckungen erfasst wurden. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 04.02 Uhr am Sonntag wiedergeben. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte weit höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.

Migranten durchbrechen Barriere an Belarus-Grenze

Bialystok/Grodno/Vilnius - Eine Gruppe von etwa 50 Migranten hat nach Angaben der polnischen Polizei die Barriere an der Grenze zu Belarus durchbrochen und ist nach Polen gelangt. Der Vorfall habe sich am Samstagabend in der Nähe des Dorfs Dubicze Cerkiewne ereignet, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Die Beamten hätten 22 Iraker festgenommen. Nach Angaben der Polizei versuchte eine weitere größere Gruppe auch unweit des Dorfs Kolonia Klukowicze, über die Grenze zu gelangen - jedoch vergeblich.

Bulgarien wählt Präsidenten und Parlament

Sofia - In Bulgarien haben Sonntag früh Parlaments- und Präsidentschaftswahlen begonnen. Rund 6,7 Millionen Stimmberechtigte sind zum dritten Mal in diesem Jahr aufgerufen, die 240 Abgeordneten der Nationalversammlung zu wählen. Bei der Präsidentenwahl gilt Amtsinhaber Rumen Radew als Favorit.

Orchester-Weltrekordversuch in Venezuela: 12.000 geigten auf

Caracas - Tausende Mitglieder von Venezuelas weltweit vielfach kopiertem Musikbildungsprogramm "El Sistema" (Das System) haben einen Rekordversuch als größtes Orchester der Welt unternommen. Rund 12.000 Musiker, die dem Netzwerk von Jugendorchestern des südamerikanischen Landes angehörten, boten rund zehn Minuten den "Slawischen Marsch" von Peter Tschaikowsky dar, wie etwa die venezolanische Zeitung "El Universal" am Samstag (Ortszeit) berichtete.

