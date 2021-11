Länder akzeptierten bundesweiten Lockdown für Ungeimpfte

Wien - Ein österreichweiter Lockdown für Ungeimpfte ab Montag ist fix. Das gab Bundeskanzler Alexander Schallenberg (ÖVP) nach einer Videokonferenz mit den Landeshauptleuten bekannt. Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) schloss bei einer Pressekonferenz danach auch weitere Maßnahmen nicht aus, sollte die derzeitige Dynamik bei den Neuinfektionen anhalten. Kontrolliert werden soll der Lockdown durch ein "engmaschiges Netz", kündigte Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) an.

Österreich mit 11.552 Neuinfektionen am Sonntag

Wien - Die Zahl der in Österreich binnen 24 Stunden gemeldeten Corona-Neuinfektionen bleibt auch am Sonntag äußerst hoch: Binnen 24 Stunden sind in Österreich 11.552 neue Infektionen verzeichnet worden. Zum Vergleich: Am vergangenen Sonntag waren es 8.554 Neuinfektionen. 17 Menschen sind in den vergangenen 24 Stunden an oder infolge von Covid-19 gestorben. Zur Situation in den Spitälern: Im Wochenvergleich gab es eine sehr starke Zunahme an Covid-Patienten.

FPÖ mit Brachialkritik an Lockdown, NEOS wollen Änderungen

Wien - Der von der Regierung angekündigte Lockdown für Ungeimpfte stößt vor allem bei den Freiheitlichen und den NEOS auf Kritik - wenn auch aus unterschiedlichen Gründen. FPÖ-Obmann Herbert Kickl bezeichnete am Sonntag die Maßnahme in einer Aussendung allgemein als "völligen Irrwitz". Die NEOS wiederum forderten vor dem Hauptausschuss Sonntagabend Änderungen der Verordnung konkret für Kinder. Denn erst ab 14 könne man sich aus eigenen Stücken für oder gegen die Impfung entscheiden.

Migranten durchbrechen Barriere an Belarus-Grenze

Bialystok/Grodno/Vilnius - Eine Gruppe von etwa 50 Migranten hat nach Angaben der polnischen Polizei die Barriere an der Grenze zu Belarus durchbrochen und ist nach Polen gelangt. Der Vorfall habe sich am Samstagabend in der Nähe des Dorfs Dubicze Cerkiewne ereignet, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Die Beamten hatten zunächst 22 Iraker festgenommen. Alle weiteren Migranten seien kurz darauf von Grenzschützern und Soldaten festgesetzt worden, sagte eine Sprecherin des Grenzschutzes.

Bulgarien wählt Präsidenten und Parlament

Sofia - In Bulgarien haben Sonntag früh Parlaments- und Präsidentschaftswahlen begonnen. Rund 6,7 Millionen Stimmberechtigte sind zum dritten Mal in diesem Jahr aufgerufen, die 240 Abgeordneten der Nationalversammlung zu wählen. Bei der Präsidentenwahl gilt Amtsinhaber Rumen Radew als Favorit.

Deutschland will Corona-Regeln verschärfen

Berlin - Die deutsche Bundesregierung verschärft nach einem Bericht des Berliner "Tagesspiegels" die bisher vorgesehenen Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie. So werde im überarbeiteten Infektionsschutzgesetz nun auch eine 2G-Plus-Regelung für Veranstaltungen aufgenommen, berichtete die Zeitung am Sonntag unter Berufung auf die ihr vorliegenden Änderungsentwürfe. Damit könnten bestimmte Veranstaltungen nur noch von Geimpften und Genesenen mit einem negativen Corona-Test besucht werden.

