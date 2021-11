Frau in Wien-Floridsdorf bei Streit um Drogen getötet

Wien - Eine Frau ist Sonntagnachmittag in einer Wohnung in Wien-Floridsdorf bei einem Streit um Drogen getötet worden. Die Frau erlitt mehrere Messerstiche am Oberkörper und starb noch am Tatort. Ein Tatverdächtiger wurde im Wohnhaus - dabei handelt es sich um betreute Wohnungen - festgenommen. Der 45-jährige Österreicher soll auch einen weiteren Mann bei der Auseinandersetzung schwer verletzt haben.

Länder akzeptierten bundesweiten Lockdown für Ungeimpfte

Wien - Ein österreichweiter Lockdown für Ungeimpfte ab Montag ist fix. Das gab Bundeskanzler Alexander Schallenberg (ÖVP) nach einer Videokonferenz mit den Landeshauptleuten bekannt. Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) schloss bei einer Pressekonferenz danach auch weitere Maßnahmen nicht aus, sollte die derzeitige Dynamik bei den Neuinfektionen anhalten. Kontrolliert werden soll der Lockdown durch ein "engmaschiges Netz", kündigte Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) an.

Österreich mit 11.552 Neuinfektionen am Sonntag

Wien - Die Zahl der in Österreich binnen 24 Stunden gemeldeten Corona-Neuinfektionen bleibt auch am Sonntag äußerst hoch: Binnen 24 Stunden sind in Österreich 11.552 neue Infektionen verzeichnet worden. Zum Vergleich: Am vergangenen Sonntag waren es 8.554 Neuinfektionen. 17 Menschen sind in den vergangenen 24 Stunden an oder infolge von Covid-19 gestorben. Zur Situation in den Spitälern: Im Wochenvergleich gab es eine sehr starke Zunahme an Covid-Patienten.

Schulen wieder mit "Sicherheitsphase"

Wien - An den Schulen geht auch morgen, Montag, der Präsenzunterricht weiter. Allerdings werden bundesweit die Maßnahmen verschärft. In den kommenden zwei Wochen gilt wieder eine "Sicherheitsphase": Alle Schüler - also auch geimpfte und genesene - müssen dreimal die Woche einen Corona-Test (darunter mindestens ein PCR-Test) absolvieren. Außerdem müssen an den Oberstufen in ganz Österreich Lehrer und Schüler auch im Unterricht eine FFP2-Maske tragen.

Polens Grenzschutz: Belarus bereitet Sturm der Grenze vor

Bialystok/Grodno/Vilnius - Polens Grenzschutz hat den Sicherheitskräften in Belarus vorgeworfen, die an der gemeinsamen Grenze feststeckenden Migranten auf einen Durchbruch der Sperranlage vorzubereiten. Bei dem Grenzort Kuznica seien in dem Lager auf der belarussischen Seite viele Zelte verschwunden, schrieben die Grenzer am Sonntag auf Twitter. "Die Ausländer bekommen Instruktionen, Werkzeuge und Tränengas von den belarussischen Sicherheitsorganen."

Terrorermittlungen nach tödlicher Autoexplosion in Liverpool

Liverpool - Bei der Explosion eines Autos in Liverpool ist am Sonntag ein Mensch ums Leben gekommen. Der Vorfall ereignete sich am Vormittag vor einer Frauenklinik im Zentrum der nordwestenglischen Stadt, wie die Polizei mitteilte. Ein weiterer Mensch wurde verletzt. Die Anti-Terror-Einheit übernahm die Ermittlungen. Bei dem Fahrzeug soll es sich um ein Taxi gehandelt haben, das kurz zuvor vor dem Krankenhaus angehalten hatte.

Wahl in Bulgarien bringt keine klare Regierungsmehrheit

Sofia - Erste Exit Polls nach Schließung der Wahllokale um 20 Uhr Ortszeit (19 Uhr MEZ) weisen auf keinen eindeutigen Wahlsieger bei den Parlamentswahlen in Bulgarien hin. Die Mitte-Rechts-Partei GERB des langjährigen Ministerpräsidenten Bojko Borrisow und die erst im September gegründete Partei "Wanfdel fortgesetzt" (PP) liefern sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen ab. Bei der Präsidentschaftswahl kommt es kommenden Sonntag zu einer Stichwahl zwischen Rumen Radew und Anastas Gerdschikow.

Deutschland will Homeoffice-Pflicht wieder einführen

Berlin - Angesichts der verschärften Corona-Lage in Deutschland wird die Homeoffice-Pflicht für Arbeitnehmer voraussichtlich wieder eingeführt. Das Arbeitsministerium legte einen entsprechenden Gesetzentwurf vor. Experten der angestrebten Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP berieten am Wochenende über das Vorhaben. In Österreich gab und gibt es lediglich die Empfehlung, Homeoffice zu nutzen, die Arbeit zuhause war auch heute bei der neuen Corona-Verordnung kein Thema.

