FPÖ-Chef Kickl positiv auf Corona getestet

Wien - FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl ist positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Das gab der Parteichef am Montag auf seiner Facebook-Seite bekannt. "Ich muss Euch leider mitteilen, dass ich heute von Seiten der Gesundheitsbehörde die Nachricht bekommen habe, dass ein PCR-Test, den ich gestern abgegeben habe, positiv ist. Damit bin ich jetzt ein Covid-19 Fall und habe die Auflage, eine Quarantäne für 14 Tage einzuhalten", schrieb er.

Schallenberg gegen Corona-Beschränkungen für Nachtgastro

Wien/Innsbruck - Bundeskanzler Alexander Schallenberg (ÖVP) hat sich am Montag gegen erneute Maßnahmen für die Nachtgastronomie ausgesprochen. Er erteilt damit dem Vorschlag von Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) eine Absage, der eine generelle nächtliche Ausgangssperre angesprochen hatte. Auch die SPÖ lehnt den Vorschlag zu gegebenem Zeitpunkt ab, müsse man doch erst einmal schauen, wie die gerade ergriffenen Maßnahmen wirken. Die NEOS würden dagegen sogar zum VfGH gehen.

11.889 Corona-Neuinfektionen am Montag gemeldet

Wien - Exakt 11.889 Corona-Neuinfektionen sind am Montag in Österreich gemeldet worden - so viele wie noch nie am Wochenanfang. Seit Sonntag kamen 40 Todesopfer hinzu. In den Spitälern mussten 128 weitere Covid-19-Infizierte aufgenommen werden. Somit liegen österreichweit bereits 2.455 Menschen im Krankenhaus, 441 davon auf Intensivstationen, so die Zahlen von Innen- und Gesundheitsministerium.

Verzögerungen bei Auswertungen von PCR-Tests

Wien - Aufgrund der starken Nachfrage nach PCR-Tests kommt es in einigen Bundesländern nach wie vor zu längeren Wartezeiten auf die Testergebnisse. Auch die Test-Sets werden mitunter knapp. Das bestätigte die Österreichische Apothekerkammer am Montag auf APA-Anfrage. "Es kann zu Verzögerungen kommen, weil die Labors in einzelnen Bezirken und Regionen völlig überlastet sind", sagte ein Sprecher.

Keine Schulveranstaltungen und grundsätzlich FFP2-Masken

Wien - An den Schulen sind in den kommenden beiden Wochen keine Schulveranstaltungen wie etwa Exkursionen oder Wandertage erlaubt. Außerdem dürfen keine Externen wie etwa Vereine an die Schulen kommen. Das geht aus einer Info des Bildungsministeriums an die Schulen hervor. Neben einer durchgehenden FFP2-Maskenpflicht für die Oberstufen und Polys (auch im Unterricht) gilt nun grundsätzlich auch eine FFP2-Pflicht für Volks- und Unterstufenschüler mit Ausnahme des eigenen Sitzplatzes.

Neue Corona-Stornowelle schwappt über Hotellerie

Wien - Die Hotellerie hat aufgrund der neuesten Entwicklungen in der Corona-Krise die "Alarmstufe rot" ausgerufen. Laut Wirtschaftskammer und Hoteliervereinigung (ÖHV) hagelt es derzeit nämlich massenhafte Stornierungen. Man sei "fassungslos" über das Krisenmanagement der Bundesregierung: Jede Maßnahme komme zu spät, keiner wisse, was am nächsten Tag geschieht, kritisierte Markus Gratzer von der ÖHV. Von dort und aus der Wirtschaftskammer wurde der Ruf nach neuen Hilfen laut.

Slowenien erwägt Lockdown für Ungeimpfte

Ljubljana - Slowenien erwägt offenbar einen "Lockdown für Ungeimpfte" nach Vorbild Österreichs, wartet diesbezüglich aber noch auf eine entsprechende Entscheidung des Verfassungsgerichts. "Österreich hat schon eine drastische Beschränkung für alle Ungeimpften eingeführt. Jetzt müssten wir so schnell wie möglich wissen, ob wir diesen Weg auch beschreiten können", sagte der slowenische Regierungschef Janez Jansa nach Angaben der Nachrichtenagentur STA am Montag im Parlament in Ljubljana.

Tödliche Explosion in Liverpool: Polizei geht von Terror aus

Liverpool - Die mysteriöse Explosion eines Autos in Liverpool mit einem Toten hat auch einen Tag danach weiter Rätsel aufgegeben. Die Polizei stufte den Vorfall als terroristisch ein und bestätigte, dass die Detonation von einem Sprengsatz ausgelöst wurde. Es gebe Hinweise, dass der Getötete diesen bei sich getragen habe, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Zu einem möglichen Motiv und dem Ziel des anscheinend fehlgeschlagenen Anschlagversuchs konnte die Polizei keine Angaben machen.

