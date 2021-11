Regierung berät am Freitag über mögliche Corona-Maßnahmen

Wien - Die Regierung wird frühestens am Freitag über weitere Maßnahmen zur Eindämmung der dramatischen Corona-Situation in Österreich beraten. Sowohl Tourismusministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) als auch Justizministerin Alma Zadic (Grüne) verwiesen am Mittwoch auf die dann tagende Landeshauptleute-Konferenz. Im Gesundheitsministerium sind am Mittwoch interne Gespräche angesetzt. Bundespräsident Alexander Van der Bellen besprach sich am Dienstag wie auch am Mittwoch mit Experten.

Merkel sieht epidemische Notlage in Deutschland

Berlin/Erfurt - Deutschlands Bundeskanzlerin Angela Merkel bezeichnet die gegenwärtige Lage in der Corona-Pandemie als dramatisch. Auch wenn es politisch keine Mehrheit für die Verlängerung der Epidemischen Notlage von nationaler Tragweite gebe, "kann es für mich keinen Zweifel daran geben, dass wir uns mitten in einer solchen Notlage befinden", sagte Merkel am Mittwoch auf dem Deutschen Städtetag. Sie mahnte bei den anstehenden Bund-Länder-Beratungen am Donnerstag ein klares Signal ein.

Neuer Rekord: 14.416 Neuinfektionen in Österreich

Wien - Die Zahl der Corona-Neuinfektionen hat am Mittwoch in Österreich einen neuen Rekordwert erreicht. Innerhalb eines Tages sind 14.416 Neuansteckungen hinzugekommen, so viel wie noch nie seit Beginn der Pandemie. Das liegt weit über dem Schnitt der vergangenen sieben Tage mit 12.164 Fällen. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg ebenfalls kräftig an auf 953,2 Fälle pro 100.000 Einwohner. Am Vortag lag sie noch bei 919,4. Seit Dienstag sind 41 weitere Todesopfer zu beklagen.

Nächste Wiener Verschärfungen kommen am Freitag

Wien - Die neue Wiener Verordnung - mit einmal mehr verschärften Coronaregeln - wird am Freitag in Kraft treten. Das teilte das Büro von Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) der APA am Mittwoch mit. Kern der neuen Maßnahmen sind unter anderem die sogenannte 2Gplus-Regel, die in bestimmten Bereichen kommt, und eine restriktivere Maskenpflicht.

Covid-Prognose-Experten: Maßnahmen "aktuell unzureichend"

Wien - Zehn Tage nach Inkrafttreten der 2G-Regelung, die den Zutritt zur Gastronomie, zu Konzerten, Sportveranstaltungen oder zum Friseur nur noch Geimpften oder Genesenen gestattet, ist vor allem in den am stärksten betroffenen Bundesländern keine ausreichende Bremswirkung auf das epidemiologische Geschehen in der vierten Corona-Welle belegt. Diesen Schluss lässt das am Mittwoch erstellte Update des Covid-Prognosekonsortiums zu.

Laut Grazer Virologen sind Corona-Partys "verantwortungslos"

Graz - Die Lage in Spitälern spitzt sich zu, Mediziner haben genug zu tun, weil das Coronavirus immer weiter um sich greift und die Neuinfektionen täglich neue Rekordwerte erreichen. Doch nun gibt es offenbar Erwachsene, die sich mit Absicht anstecken wollen, damit sie den "Genesen"-Status erreichen. Der Grazer Virologe Klaus Vander riet auf Anfrage der APA vehement davon ab, den Körper auf diese Weise eine "natürliche Immunität" entwickeln zu lassen.

Touristiker für sofortigen harten Lockdown

Wien/Innsbruck - Die Corona-Infektionszahlen jagen von einem Negativrekord zum anderen, die Krankenhäuser sind überlastet. Die Wirtschaft fordert beherztere Maßnahmen von der Regierung. Die Tourismusbranche spricht sich für einen sofortigen Komplett-Lockdown aus. "Aus touristischer Sicht wäre ein harter Lockdown wahrscheinlich das, was jetzt absolut notwendig wäre", bekräftigte Wifo-Experte Oliver Fritz. Eine scharfe Gegenposition kam von Tirols WK-Präsident Christoph Walser (ÖVP).

3,7 % Inflation im Oktober: Höchster Wert seit 13 Jahren

Wien - Die Preise steigen immer stärker: Die Inflationsrate für Oktober 2021 lag laut Statistik Austria bei 3,7 Prozent, nach 3,3 Prozent im September. Damit erreichte die Teuerung im Oktober den höchsten Wert seit 13 Jahren. Hauptverantwortlich dafür waren markante Preisschübe bei Heizöl und Treibstoffen: Heizöl wurde um fast 61 Prozent teurer, Diesel um fast 35 Prozent und Super um fast 30 Prozent. Eher moderat entwickelten sich die Nahrungsmittelpreise.

