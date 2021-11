Corona-Lockdown für drei Wochen ab Montag

Pertisau/Wien/Achensee - Österreich geht in den dritten harten Lockdown. Bundesregierung und Landeshauptleute haben sich nach zähem Ringen in einer Verhandlungsnacht am Tiroler Achensee auf einen Lockdown für ganz Österreich geeinigt - der aber für Geimpfte und Genesene spätestens nach 20 Tagen am 12. Dezember enden soll. Eine "politische Garantie", wie Bundeskanzler Alexander Schallenberg (ÖVP) bei einer Pressekonferenz erklärte. Der zweite Paukenschlag: Eine allgemeine Impfpflicht mit 1. Februar.

15.809 Neuinfektionen, 48 Tote und 520 Intensivpatienten

Wien - Heute, Freitag, hat die Regierung einen 20-tägigen Lockdown ab Montag angekündigt - am Tag mit einem neuen Rekord an Neuinfektionen. Innen- und Gesundheitsministerium meldeten 15.809 neue Fälle seit Donnerstag, außerdem 48 weitere Todesopfer. Auf Intensivstationen müssen bereits 520 Schwerkranke behandelt werden, um 22 mehr als am Vortag. Österreichweit sind 2.871 Infizierte im Spital, um 84 mehr als am Donnerstag.

Bande wollte aus Corona-Frust Linzer Polizisten anzünden

Linz - Zwei 16- und ein 20-Jähriger sollen am Sonntag im Linzer Stadtteil Ebelsberg ein abgestelltes Polizeiauto mit Benzin übergossen und angezündet haben. Nach ihrer Ausforschung gestanden sie, dass sie ursprünglich sogar Beamte in einen Hinterhalt locken, attackieren und sogar mit Benzin übergießen und anzünden wollten. Ihr Motiv: Die Beamten hatten die Einhaltung der Corona-Regeln kontrolliert.

Kamala Harris übernahm vorübergehend Macht von Biden

Washington - US-Präsident Joe Biden hat seine Amtsgewalt am Freitag kurzzeitig an seine Stellvertreterin Kamala Harris übergeben. Damit stand in den USA erstmals ein Frau an der Staatsspitze - wenn auch nur für rund 85 Minuten. Der Grund für den zeitweiligen Transfer der Macht war nach Angaben des Weißen Hauses eine Darmspiegelung unter Vollnarkose. Biden habe Harris danach angerufen und sei guter Dinge gewesen, erklärte seine Sprecherin Jen Psaki am Freitag über Twitter.

Wirtschaft fordert Hilfe - Altbekanntes wird verlängert

Wien - Die Wirtschaft bedauert den heute angekündigten bundesweiten Corona-Lockdown zwar, akzeptiert ihn aber - und ruft nach finanziellen Hilfen. Sie bekommt diese wohl auch, denn bisher in der Krise angewendete Rezepte werden verlängert. Finanzminister Gernot Blümel und Arbeitsminister Martin Kocher (beide ÖVP) kündigten an, dass es Hilfen vom Ausfallsbonus und Verlustersatz bis zum Härtefallfonds bis März 2022 geben wird. Corona-Kurzarbeit gilt ohnehin noch bis Jahresende.

15-Jähriger im Lungau bei Flucht von Streifenwagen getötet

Göriach - Mit einem tragischen Unfall hat Donnerstagabend im Salzburger Lungau die Verfolgungsjagd einer Polizeistreife mit einem erst 15 Jahre alten Mopedlenker geendet. Der Bursch war dem Polizeiwagen davongefahren und geriet auf einen Feldweg. Dort kam er zu Sturz. Der Lenker des Polizeiautos konnte sein Fahrzeug nicht mehr rechtzeitig anhalten. Der Teenager wurde vom Wagen überrollt und erlitt dabei tödliche Verletzungen, wie die Polizei am Freitag bekannt gab.

Mordverdacht: Frau starb in Innsbruck nach Messerattacke

Innsbruck - In einer Innsbrucker Wohnung soll Freitagfrüh ein 59-jähriger Mann seine 50-jährige Frau mit einem Küchenmesser attackiert und getötet haben. Der Mann wurde am Tatort festgenommen, er zeigte sich geständig. Der Serbe habe in einer Einvernahme angegeben, sich im Zuge eines Streits provoziert gefühlt und daraufhin zum Messer gegriffen zu haben, sagte die Leiterin der Tiroler Landeskriminalamts, Katja Tersch, der APA.

Grenzschutz von Belarus räumt Migrantenlager

Bialystok/Grodno/Vilnius - Der Grenzschutz von Belarus hat das provisorische Lager von Migranten an der EU-Außengrenze zu Polen nach eigenen Angaben geräumt. Es würden keine Migranten mehr auf den Grünstreifen vorgelassen, sagte eine Sprecherin der Behörde am Freitag. Polen bestätigte die Räumung. Dort hatten Tausende Menschen auf ihrem Weg in die EU trotz kühler Temperaturen ausgeharrt.

