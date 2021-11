Van der Bellen-Appell gegen Spaltung der Gesellschaft

Wien - Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat am Freitagabend angesichts der durch die Corona-Krise größer werdenden Gräben in der Gesellschaft an das Gemeinschaftsgefühl appelliert und dazu aufgerufen, eine Spaltung nicht zuzulassen. Die Entscheidung der Bundesregierung mit den Landeshauptleuten für einen Lockdown bezeichnete der Bundespräsident in einer Fernsehansprache als "jetzt richtig - auch wenn sie sehr spät kam."

Corona-Lockdown für drei Wochen ab Montag

Pertisau/Wien/Achensee - Österreich geht in den dritten harten Lockdown. Bundesregierung und Landeshauptleute haben sich nach zähem Ringen in einer Verhandlungsnacht am Tiroler Achensee auf einen Lockdown für ganz Österreich geeinigt - der aber für Geimpfte und Genesene spätestens nach 20 Tagen am 12. Dezember enden soll. Eine "politische Garantie", wie Bundeskanzler Alexander Schallenberg (ÖVP) bei einer Pressekonferenz erklärte. Der zweite Paukenschlag: Eine allgemeine Impfpflicht mit 1. Februar.

Schulbetrieb mit Maske und ohne Anwesenheitspflicht

Wien - Die Schulen und Kindergärten bleiben auch während des Lockdowns geöffnet - gleichzeitig appellieren aber Regierung wie Länder, die Kinder wenn möglich daheim zu betreuen. In den Schulen gilt durchgehend Maskenpflicht: Kinder in Volksschulen, AHS-Unterstufen, Mittelschulen und Sonderschulen müssen zumindest einen Mund-Nasen-Schutz tragen, alle anderen Schüler sowie Lehrer eine FFP2-Maske. Kritik kommt von Lehrervertretern.

Kamala Harris übernahm vorübergehend Macht von Biden

Washington - US-Präsident Joe Biden hat seine Amtsgewalt am Freitag kurzzeitig an seine Stellvertreterin Kamala Harris übergeben. Damit stand in den USA erstmals ein Frau an der Staatsspitze - wenn auch nur für rund 85 Minuten. Der Grund für den zeitweiligen Transfer der Macht war nach Angaben des Weißen Hauses eine Darmspiegelung unter Vollnarkose. Biden habe Harris danach angerufen und sei guter Dinge gewesen, erklärte seine Sprecherin Jen Psaki am Freitag über Twitter.

US-Repräsentantenhaus beschließt Sozial- und Klimapaket

Washington - Nach einer langen Hängepartie hat das US-Repräsentantenhaus ein weiteres innenpolitisches Kernvorhaben von Präsident Joe Biden beschlossen. Die Kongresskammer verabschiedete am Freitag mit einer knappen Mehrheit der Demokraten ein billionenschweres Paket mit Investitionen in Soziales und Klimaschutz. Die Zustimmung der zweiten Kongresskammer, des US-Senats, steht aber noch aus.

Tausende demonstrieren gegen Corona-Maßnahmen in Wien

Wien - Kurz vor dem Inkrafttreten des bundesweiten Lockdowns haben Gegner der Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie zu Demonstrationen in Wien aufgerufen, zu denen mehrere tausend Aktivistinnen und Aktivisten am Samstag in der Wiener City erwartet werden. Die FPÖ veranstaltet die größten Kundgebungen. Ihr Obmann Herbert Kickl wird aber nicht dabei sein, er wurde positiv auf das Coronavirus getestet und befindet sich in Quarantäne.

Grenzschutz von Belarus räumt Migrantenlager

Bialystok/Grodno/Vilnius - Der Grenzschutz von Belarus hat das provisorische Lager von Migranten an der EU-Außengrenze zu Polen nach eigenen Angaben geräumt. Es würden keine Migranten mehr auf den Grünstreifen vorgelassen, sagte eine Sprecherin der Behörde am Freitag. Polen bestätigte die Räumung. Dort hatten Tausende Menschen auf ihrem Weg in die EU trotz kühler Temperaturen ausgeharrt.

Schütze von Kenosha in allen Anklagepunkten freigesprochen

Kenosha (Wisconsin) - Im viel beachteten Prozess um den gewaltsamen Tod von zwei Menschen bei Anti-Rassismus-Protesten im Vorjahr in der Stadt Kenosha ist der Angeklagte freigesprochen worden. Die zwölf Geschworenen befanden den Schützen Kyle Rittenhouse am Freitag in allen fünf Anklagepunkten für nicht schuldig. Der inzwischen 18-jährige Rittenhouse hatte die tödlichen Schüsse mit einem Sturmgewehr im US-Bundesstaat Wisconsin nie bestritten, berief sich aber auf sein Recht zur Selbstverteidigung.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red