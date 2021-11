Tausende demonstrieren gegen Corona-Maßnahmen in Wien

Wien - Kurz vor dem Inkrafttreten des bundesweiten Lockdowns haben Gegner der Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie zu Demonstrationen in Wien aufgerufen, zu denen mehrere tausend Aktivistinnen und Aktivisten am Samstag in der Wiener City erwartet werden. Die FPÖ veranstaltet die größten Kundgebungen. Ihr Obmann Herbert Kickl wird aber nicht dabei sein, er wurde positiv auf das Coronavirus getestet und befindet sich in Quarantäne.

Verletzte bei Demo gegen Corona-Maßnahmen in Rotterdam

Rotterdam - Bei schweren Ausschreitungen in Rotterdam bei einer Kundgebung gegen schärfere Corona-Regeln hat es nach Schüssen der Polizei sieben Verletzte gegeben. "Es gibt Verletzte in Zusammenhang mit den abgegebenen Schüssen", teilte die Polizei in der niederländischen Hafenstadt am späten Freitagabend mit. Später hieß es, auch in den Reihen der Polizei seien Beamte verletzt worden. Beamte hatten mehrere Warnschüsse und weitere Schüsse abgegeben.

Van der Bellen-Appell gegen Spaltung der Gesellschaft

Wien - Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat am Freitagabend angesichts der durch die Corona-Krise größer werdenden Gräben in der Gesellschaft an das Gemeinschaftsgefühl appelliert und dazu aufgerufen, eine Spaltung nicht zuzulassen. Die Entscheidung der Bundesregierung mit den Landeshauptleuten für einen Lockdown bezeichnete der Bundespräsident in einer Fernsehansprache als "jetzt richtig - auch wenn sie sehr spät kam."

Schallenberg und Mückstein entschuldigen sich

Wien - Nach Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) hat sich am Freitagabend auch Bundeskanzler Alexander Schallenberg (ÖVP) bei den Österreichern für Fehler im Management der Corona-Pandemie entschuldigt. "Ja, ich möchte mich entschuldigen, und ich glaube, ich muss mich entschuldigen bei jenen Menschen, die alles richtig gemacht haben, die sich geimpft haben, die Maske tragen, die auf Distanz achten und die zur Auffrischung gegangen sind", sagte Schallenberg in der ZiB2".

Schulbetrieb mit Maske und ohne Anwesenheitspflicht

Wien - Die Schulen und Kindergärten bleiben auch während des Lockdowns geöffnet - gleichzeitig appellieren aber Regierung wie Länder, die Kinder wenn möglich daheim zu betreuen. In den Schulen gilt durchgehend Maskenpflicht: Kinder in Volksschulen, AHS-Unterstufen, Mittelschulen und Sonderschulen müssen zumindest einen Mund-Nasen-Schutz tragen, alle anderen Schüler sowie Lehrer eine FFP2-Maske. Kritik kommt von Lehrervertretern.

US-Repräsentantenhaus beschließt Sozial- und Klimapaket

Washington - Nach einer langen Hängepartie hat das US-Repräsentantenhaus ein weiteres innenpolitisches Kernvorhaben von Präsident Joe Biden beschlossen. Die Kongresskammer verabschiedete am Freitag mit einer knappen Mehrheit der Demokraten ein billionenschweres Paket mit Investitionen in Soziales und Klimaschutz. Die Zustimmung der zweiten Kongresskammer, des US-Senats, steht aber noch aus.

