Zehntausende Menschen bei Corona-Großdemonstration in Wien

Wien - Zehntausende Menschen haben am Samstagnachmittag in Wien an einer Großdemonstration gegen die Corona-Maßnahmen teilgenommen. Die Polizei sprach von 40.000 Teilnehmern, die FPÖ von 100.000. Der Lockdown für alle ab Montag und die angekündigte Impfpflicht dürften dazu geführt haben, dass mehr mitmarschierten als ursprünglich erwartet. Die Stimmung war aufgeheizt, vereinzelt gab es Zusammenstöße. "Mehrere Personen wurden festgenommen und angezeigt", hieß es in der Polizeibilanz.

Großdemo gegen Grünen Pass in Rom

Rom - In Italien haben landesweit zahlreiche Menschen erneut gegen die Corona-Politik der Regierung demonstriert. Während die Regierung von Premier Mario Draghi eine Verschärfung der Restriktionen erwägt und die Demonstrationsfreiheit in Stadtzentren beschränkt hat, beteiligten sich mehrere tausende Menschen an der Protestkundgebung auf dem Gelände des Circus Maximus in Rom.

Polen wirft Belarus neue Taktik in Flüchtlingskrise vor

Bialystok/Grodno/Vilnius - Polens Verteidigungsminister Mariusz Blaszczak hat Belarus im Konflikt um Migranten an der gemeinsamen Grenze einen Strategiewechsel vorgeworfen. "Jetzt haben die Migranten und die belarussischen Behörden eine neue Methode angewandt. Kleinere Gruppen von Menschen versuchen an vielen Orten, die Grenze zu überqueren", sagte er am Samstag dem Radiosender RMF FM. Seit Wochen sitzen Tausende Flüchtlinge im belarussisch-polnischen Grenzgebiet fest.

Bulgarien bestimmt neuen Präsidenten bei Stichwahl

Sofia - In Bulgarien entscheidet eine Stichwahl am Sonntag über den neuen Präsidenten des EU-Landes. Amtsinhaber Rumen Radew tritt gegen den Rektor der Universität Sofia, Anastas Gerdschikow, an. Politologen geben dem 58 Jahre alten General der Reserve Radew mehr Siegeschancen als seinem Herausforderer. Radew hatte im ersten Wahlgang 49 Prozent der Stimmen erhalten und die absolute Mehrheit damit nur knapp verpasst.

Chile wählt neuen Präsidenten

Santiago de Chile - Die Chilenen wählen am Sonntag einen neuen Präsidenten. In der ersten Runde bewerben sich sieben Kandidaten um das höchste Staatsamt. Zu den Favoriten zählen der erst 35-jährige Linkspolitiker und frühere Studentenführer Gabriel Boric und der deutschstämmige Rechtsaußen-Kandidat Jos� Antonio Kast. Erreicht kein Bewerber die absolute Mehrheit, treffen die beiden stärkten Kandidaten im Dezember bei einer Stichwahl aufeinander.

57-jähriger Mann in Tirol mit Messer getötet

Neustift im Stubaital - Ein 57-jähriger Mann ist am Samstagnachmittag in Neustift im Tiroler Stubaital offenbar mit einem Messer getötet worden. Als tatverdächtig gilt nach Angaben der Polizei die 28-jährige Tochter des Mannes. Laut aktuellem Ermittlungsstand dürfte es im Vorfeld der Messerattacke eine heftige Auseinandersetzung zwischen den beiden gegeben haben. Die 28-Jährige erlitt Schnittverletzungen an den Händen, sie konnte bisher nicht einvernommen werden.

Vulkanausbruch legt erneut Flugverkehr auf La Palma lahm

Santa Cruz de La Palma - Der seit zwei Monaten anhaltende Ausbruch des Vulkans Cumbre Vieja auf La Palma hat erneut den Flugverkehr auf der Kanareninsel lahmgelegt. Nach Angaben eines Flughafensprechers mussten wegen der Vulkanasche am Samstag alle 20 Flüge gestrichen werden. Der Cumbre Vieja liegt 15 Kilometer westlich des Flughafens. Riesige Lavamengen hatten bereits über 1.000 Hektar Land und rund 2.600 Gebäude zerstört, etwa 7.000 Menschen mussten ihre Häuser verlassen.

Wanderin bei 200 Meter-Absturz im Bezirk Kufstein getötet

Erl - Eine 61-jährige Wanderin aus Deutschland ist am Samstagnachmittag im Gemeindegebiet von Erl (Bez. Kufstein) tödlich verunglückt. Sie kam in bewaldetem Gebiet ins Rutschen und stürzte rund 200 Meter durch eine 35 Grad steile Rinne ab, informierte die Polizei. Die 61-Jährige verstarb trotz Wiederbelebungsversuchen noch an der Unfallstelle. Ihr 56-jähriger Lebensgefährte hatte die Rettungskette in Gang gesetzt.

