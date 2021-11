Zehntausende Menschen bei Corona-Großdemonstration in Wien

Wien - Zehntausende Menschen haben am Samstagnachmittag in Wien an einer Großdemonstration gegen die Corona-Maßnahmen teilgenommen. Die Polizei sprach von 40.000 Teilnehmern, die FPÖ von 100.000. Der Lockdown für alle ab Montag und die angekündigte Impfpflicht dürften dazu geführt haben, dass mehr mitmarschierten als ursprünglich erwartet. Die Stimmung war aufgeheizt, vereinzelt gab es Zusammenstöße. "Mehrere Personen wurden festgenommen und angezeigt", hieß es in der Polizeibilanz.

Bulgarien bestimmt neuen Präsidenten bei Stichwahl

Sofia - In Bulgarien entscheidet eine Stichwahl am Sonntag über den neuen Präsidenten des EU-Landes. Amtsinhaber Rumen Radew tritt gegen den Rektor der Universität Sofia, Anastas Gerdschikow, an. Politologen geben dem 58 Jahre alten General der Reserve Radew mehr Siegeschancen als seinem Herausforderer. Radew hatte im ersten Wahlgang 49 Prozent der Stimmen erhalten und die absolute Mehrheit damit nur knapp verpasst.

Chile wählt neuen Präsidenten

Santiago de Chile - Die Chilenen wählen am Sonntag einen neuen Präsidenten. In der ersten Runde bewerben sich sieben Kandidaten um das höchste Staatsamt. Zu den Favoriten zählen der erst 35-jährige Linkspolitiker und frühere Studentenführer Gabriel Boric und der deutschstämmige Rechtsaußen-Kandidat Jos� Antonio Kast. Erreicht kein Bewerber die absolute Mehrheit, treffen die beiden stärkten Kandidaten im Dezember bei einer Stichwahl aufeinander.

Nestroy-Preise werden zum 22. Mal vergeben

Wien - Am Sonntagabend werden zum 22. Mal die Nestroy-Preise vergeben. Die Auszeichnungen würdigen die besten heimischen Bühnenleistungen der Saison 2020/21. Wie schon im Vorjahr gibt es statt der Gala lediglich eine Fernsehsendung. Der Wiener Bühnenverein sagte die Live-Veranstaltung für geladene Gäste aufgrund der aktuellen Corona-Situation kurzfristig ab. Die Preisverleihung wird im Theater an der Wien ohne Publikum aufgezeichnet und um 21.45 Uhr auf ORF III ausgestrahlt.

57-jähriger Mann in Tirol mit Messer getötet

Neustift im Stubaital - Ein 57-jähriger Mann ist am Samstagnachmittag in Neustift im Tiroler Stubaital offenbar mit einem Messer getötet worden. Als tatverdächtig gilt nach Angaben der Polizei die 28-jährige Tochter des Mannes. Laut aktuellem Ermittlungsstand dürfte es im Vorfeld der Messerattacke eine heftige Auseinandersetzung zwischen den beiden gegeben haben. Die 28-Jährige erlitt Schnittverletzungen an den Händen, sie konnte bisher nicht einvernommen werden.

Erneute Krawalle von Maßnahmengegnern in den Niederlanden

Den Haag/Amsterdam/Rotterdam - In den Niederlanden ist es am Samstagabend den zweiten Tag infolge zu Krawallen von Corona-Maßnahmengegnern gekommen. Hunderte Randalierer schleuderten in Den Haag Steine und andere Gegenstände gegen Polizisten, wie Augenzeugen berichteten. Die Gruppe versammelte sich an einer Kreuzung in einem Arbeiterviertel von Den Haag und setzte einen Stapel Fahrräder in Brand. Mindestens ein Mensch wurde festgenommen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red