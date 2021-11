Erneute Krawalle in den Niederlanden

Den Haag/Amsterdam/Rotterdam - Nach den heftigen Ausschreitungen bei Protesten gegen schärfere Corona-Regeln in Rotterdam haben Randalierer in der Nacht auf Sonntag in verschiedenen Städten der Niederlande für Unruhen gesorgt. In Den Haag setzten die Sicherheitskräfte die Mobile Einheit sowie Hunde und Pferde ein, "um die öffentliche Ordnung wiederherzustellen", wie die Polizei auf Twitter mitteilte. Vor allem Jugendliche hätten mit Feuerwerk geworfen, kleine Brände gelegt und Verkehrsschilder zerstört.

75 Tote bei Schiffsunglück vor Libyen

Rom - Im Mittelmeer hat sich erneut ein Flüchtlingsdrama ereignet. Mehr als 75 Migranten sind am vergangenen Mittwoch bei einem Schiffsunglück vor der libyschen Küste ertrunken, wie die Internationale Organisation für Migration (IOM) am Sonntag mitteilte. 15 Personen überlebten. Sie wurden von Fischern gerettet und nach Zuara in Libyen gebracht, hieß es.

Mindestens zwei Schwerverletzte bei Anschlag in Jerusalem

Jerusalem - Bei einem Anschlag in der Altstadt von Jerusalem sind am Sonntag mindestens zwei Menschen verletzt worden. Ein mutmaßlich palästinensischer Angreifer eröffnete nach Polizeiangaben das Feuer. Der Attentäter sei außer Gefecht gesetzt worden. Nach Angaben von Sanitätern wurden bei dem Vorfall in der Nähe des Tempelbergs ein Mann lebensgefährlich und ein zweiter schwer verletzt.

Einigung über Rückkehr Hamdoks als Regierungschef im Sudan

Khartum - Im Sudan gibt es offenbar eine Einigung auf eine Wiedereinsetzung des bei einem Militärputsch vor rund vier Wochen entmachteten Regierungschefs Abdalla Hamdok. Das Militär habe einer entsprechenden Vereinbarung in Vermittlungsgesprächen am späten Samstagabend zugestimmt, hieß es in Verhandlungskreisen am Sonntag. Der Deal sieht demnach auch die Freilassung ziviler Politiker vor.

Seit 2010 starben über 5.000 Menschen bei Verkehrsunfällen

Wien - Seit dem Jahr 2010 sind in Österreich mehr als 5.000 Menschen bei Verkehrsunfällen gestorben. Im europäischen Vergleich liegt Österreich damit deutlich hinter dem Spitzenfeld, machte der VCÖ anlässlich des heutigen Weltgedenktages für Straßenverkehrsopfer aufmerksam. Im Vergleich zur Schweiz wurden in Österreich seit dem Jahr 2010 fast doppelt so viele Menschen im Straßenverkehr getötet. Der VCÖ fordert nach Schweizer Vorbild Tempo 80 statt 100 auf Freilandstraßen.

Stichwahl um Präsidentenamt in Bulgarien

Sofia - In Bulgarien hat Sonntag früh eine Stichwahl um die Präsidentschaft begonnen. Dabei tritt Amtsinhaber Rumen Radew gegen den Rektor der Universität Sofia, Anastas Gerdschikow, an. Als Favorit gilt der 58 Jahre alte General der Reserve Radew. Bei der ersten Wahlrunde vor einer Woche kam er auf gut 49 Prozent der Stimmen. Sein Herausforderer lag mit rund 22 Prozent auf Platz zwei. Es gab insgesamt 23 Kandidaten. Die Vollmachten des bulgarischen Präsidenten sind begrenzt.

Chile wählt neuen Präsidenten

Santiago de Chile - Die Chilenen wählen am Sonntag einen neuen Präsidenten. In der ersten Runde bewerben sich sieben Kandidaten um das höchste Staatsamt. Zu den Favoriten zählen der erst 35-jährige Linkspolitiker und frühere Studentenführer Gabriel Boric und der deutschstämmige Rechtsaußen-Kandidat Jos� Antonio Kast. Erreicht kein Bewerber die absolute Mehrheit, treffen die beiden stärkten Kandidaten im Dezember bei einer Stichwahl aufeinander.

Nestroy-Preise werden zum 22. Mal vergeben

Wien - Am Sonntagabend werden zum 22. Mal die Nestroy-Preise vergeben. Die Auszeichnungen würdigen die besten heimischen Bühnenleistungen der Saison 2020/21. Wie schon im Vorjahr gibt es statt der Gala lediglich eine Fernsehsendung. Der Wiener Bühnenverein sagte die Live-Veranstaltung für geladene Gäste aufgrund der aktuellen Corona-Situation kurzfristig ab. Die Preisverleihung wird im Theater an der Wien ohne Publikum aufgezeichnet und um 21.45 Uhr auf ORF III ausgestrahlt.

