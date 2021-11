Holländer Erwin van Lambaart wird Chef der Casinos Austria

Wien - Der derzeitige Chef von Holland Casino, Erwin van Lambaart (58), übernimmt ab 1. April 2022 die Führung des teilstaatlichen Glücksspielkonzerns Casinos Austria AG. Van Lambaart wurde vom Aufsichtsrat bei einer außerordentlichen Sitzung am Montag zum Nachfolger der scheidenden Casinos-Chefin Bettina Glatz-Kremsner bestellt, die Ende März 2021 bekannt gegeben hatte, ihren auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern.

Rund drei Viertel der Kinder in der Schule

Wien - Rund 75 Prozent der Kinder sind nach vorläufigen Zahlen am ersten Tag des österreichweiten Lockdown in die Schule gekommen. Laut Bildungsministerium besuchten in sieben Bundesländern in etwa drei Viertel der Kinder die Schule, in Oberösterreich waren es dagegen nur zwischen 60 und 70 Prozent und in Salzburg laut Land 60 Prozent. Tendenziell kamen an Volksschulen in manchen Bundesländern weniger Kinder, an den Sekundarstufen waren überdurchschnittlich viele Kinder anwesend.

Lockdown - Handel verliert bis zu 140 Mio. Euro pro Tag

Wien - Dem stationären Handel in Österreich entgehen während des aktuellen Lockdowns Umsätze von bis zu 140 Mio. Euro pro Tag. Das erklärte der Handelsexperte Ernst Gittenberger von der Johannes Kepler Universität (JKU) Linz am Montag im Ö1-Mittagsjournal. Der Lockdown falle heuer noch ungünstiger als letztes Jahr, neben den vor-weihnachtlichen Einkaufssamstagen ist auch der traditionell umsatzstarke 8. Dezember davon betroffen.

Ermittlungen zum Tod einer 49-Jährigen im Bezirk Mistelbach

Großebersdorf - Das Landeskriminalamt Niederösterreich hat Ermittlungen nach dem Tod einer 49-Jährigen aufgenommen. Die Frau war in der Nacht auf Montag reglos neben einer Straße in Eibesbrunn in der Gemeinde Großebersdorf (Bezirk Mistelbach) entdeckt worden, teilte Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner am Montag mit. Sie starb in den Morgenstunden in der Klinik Donaustadt in Wien. Die Staatsanwaltschaft Korneuburg ordnete eine Obduktion an, ein Gewaltverbrechen wurde nicht ausgeschlossen.

Milanovic lud Wiens Botschafter wegen Lockdowns vor

Zagreb/Wien - Der kroatische Präsident Zoran Milanovic hat wegen des Lockdowns den österreichischen Botschafter in Zagreb vorgeladen, um ihm "unsere tiefe Sorgen über die Grundfreiheiten in Österreich auszudrücken". Milanovic hatte in der Vorwoche schon den Lockdown für Ungeimpfte scharf kritisiert und einen indirekten Vergleich mit der NS-Zeit gezogen, woraufhin der kroatische Botschafter ins Wiener Außenamt geladen worden war.

Bedingte Haft für Mann, der Freundin in Badewasser tauchte

Wien - Ein 20-Jähriger, dem die Staatsanwaltschaft vorgeworfen hatte, seine Freundin in Tötungsabsicht gewürgt und anschließend mit dem Kopf in die mit Wasser gefüllte Badewanne getaucht zu haben, ist am Montag am Wiener Landesgericht vom inkriminierten versuchten Mord freigesprochen worden. Die Geschworenen folgten der Verantwortung des Burschen. Er wurde wegen Körperverletzung zu drei Monaten auf Bewährung verurteilt und anschließend enthaftet. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Ermittlungen nach Hubschrauberabsturz in Wiener Neustadt

Wiener Neustadt - Nach dem Hubschrauberabsturz am Sonntag in Wiener Neustadt hat die Flugunfallkommission am Montag Ermittlungen zur Ursache an Ort und Stelle durchgeführt. Das Landeskriminalamt hat Spuren gesichert. "Die Leiche konnte geborgen werden", sagte Polizeisprecher Heinz Holub-Friedreich am Montag zur APA. Ein Helikopter von Ex-Strabag-Chef Hans Peter Haselsteiner war beim Landeanflug auf den Flugplatz Wr. Neustadt Ost abgestürzt und in Flammen aufgegangen, der Pilot starb.

Wiener Börse schließt mit Zugewinnen

Wien - Der ATX gewann am Montag 0,88 Prozent und schloss bei 3.743,79 Zählern. Marktteilnehmer sprachen von einer leichten Erholun nach den zuletzt deutlichen Kurseinbußen. Am Freitag hatte der heimische Leitindex nach der Ankündigung eines erneuten Lockdowns noch ein Minus von mehr als drei Prozent verbuchen müssen. Neben den Corona-Sorgen rückte die Nachricht, dass Fed-Chef Jerome Powell weitere vier Jahre an der Spitze der US-Notenbank bleiben dürfte, in den Fokus.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red