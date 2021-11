Niederländer Erwin van Lambaart wird neuer Casinos-Chef

Wien - Der derzeitige Chef von Holland Casino, Erwin van Lambaart (58), übernimmt ab 1. April 2022 die Führung des teilstaatlichen Glücksspielkonzerns Casinos Austria AG. Van Lambaart wurde vom Aufsichtsrat bei einer außerordentlichen Sitzung am Montag zum Nachfolger der scheidenden Casinos-Chefin Bettina Glatz-Kremsner bestellt, die Ende März 2021 bekannt gegeben hatte, ihren auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern.

Rund drei Viertel der Kinder in der Schule

Wien - Rund 75 Prozent der Kinder sind nach vorläufigen Zahlen am ersten Tag des österreichweiten Lockdown in die Schule gekommen. Laut Bildungsministerium besuchten in sieben Bundesländern in etwa drei Viertel der Kinder die Schule, in Oberösterreich waren es dagegen nur zwischen 60 und 70 Prozent und in Salzburg laut Land 60 Prozent. Tendenziell kamen an Volksschulen in manchen Bundesländern weniger Kinder, an den Sekundarstufen waren überdurchschnittlich viele Kinder anwesend.

Lockdown - Handel verliert bis zu 140 Mio. Euro pro Tag

Wien - Dem stationären Handel in Österreich entgehen während des aktuellen Lockdowns Umsätze von bis zu 140 Mio. Euro pro Tag. Das erklärte der Handelsexperte Ernst Gittenberger von der Johannes Kepler Universität (JKU) Linz am Montag im Ö1-Mittagsjournal. Der Lockdown falle heuer noch ungünstiger als letztes Jahr, neben den vor-weihnachtlichen Einkaufssamstagen ist auch der traditionell umsatzstarke 8. Dezember davon betroffen.

Auslandsreisen während des Lockdowns weiter möglich

Wien - Auslandsreisen sind auch während des bundesweiten Lockdowns, der das Verlassen des eigenen Wohnbereiches streng reglementiert, möglich. Dies bestätigte das Gesundheitsministerium am Montag der APA. Dabei seien "natürlich" die Einreisebestimmungen des Ziellandes und nach Österreich zu berücksichtigen. Die österreichischen Bestimmungen wurden zeitgleich mit dem Lockdown verschärft, Antigen- und Antikörpertests werden jetzt nur noch in Ausnahmefällen akzeptiert.

Impfwirksamkeit gegen Intensivaufenthalt bei 93 Prozent

Wien - Heimische Berechnungen belegen die hohe Wirksamkeit der Covid-Schutzimpfungen gegen eine Hospitalisierung auf Intensivstationen. Diese liegt in Österreich bei 93 Prozent, zeigen am Montag veröffentlichte Daten der Gesundheit Österreich GmbH (GÖG). Im Verlauf der Pandemie starben 17 Prozent aller Hospitalisierten und 35 Prozent der Intensivpatientinnen und -patienten. 53 Prozent der Covid-Verstorbenen insgesamt wurden allerdings ausschließlich auf Normalstationen gepflegt.

Drittimpfung nun generell für alle nach vier Monaten möglich

Wien - Die dritte Corona-Impfdosis wird nun generell für alle Erwachsene (ab 18 Jahren) vier Monate nach dem Zweitstich möglich. Diese Klarstellung geht aus den aktualisierten Empfehlungen des Nationalen Impfgremiums (NIG) hervor, die am Montag veröffentlicht wurden. Bisher sah das NIG diese Möglichkeit nur in "begründeten Ausnahmefällen" vor - etwa nach zweimaliger Astra-Zeneca Dosis. Auch für Genesene gilt es, aufzufrischen.

Mordermittlungen nach Tod von Frau in Niederösterreich

Großebersdorf - Nach dem Tod einer 49-Jährigen hat das Landeskriminalamt Niederösterreich Mordermittlungen aufgenommen. Der Lebensgefährte der Frau aus dem Bezirk Korneuburg wurde Polizeiangaben vom Montag zufolge festgenommen. Die Niederösterreicherin war in der Nacht auf Montag reglos neben einer Straße in Eibesbrunn in der Gemeinde Großebersdorf (Bezirk Mistelbach) entdeckt worden. Sie starb in den Morgenstunden in der Klinik Donaustadt in Wien.

180 Personen wegen Fliegerbombe in Tirol evakuiert

Hall in Tirol - In Hall in Tirol ist es am frühen Montagabend nach dem Fund einer 250 Kilogramm schweren Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg nahe einer Hofer-Filiale zu einer großräumigen Absperrung gekommen. 180 Personen aus umliegenden Gebäuden wurden vorerst evakuiert, sagte ein Polizeisprecher zur APA. Ein Sperrkreis im Umfang von 100 Metern wurde rund um den Fundort eingerichtet, auch die Filiale musste geräumt werden, bestätigte die Exekutive einen Bericht des ORF Tirol.

