ORF startet österreichweite Impflotterie für Erwachsene

Wien - Der ORF startet eine Impflotterie, um die maue Corona-Schutzimpfungsrate in Österreich zu steigern. Teilnahmeberechtigt sind laut einer Aussendung in Österreich lebende Personen ab 18 Jahren, die zwischen 1. Oktober und 20. Dezember 2021 gegen Covid-19 geimpft wurden oder noch werden. Dabei ist egal, ob es sich um einen Erst-, Zweit- oder Drittstich handelt. Knapp 1.000 Sachpreise werden verlost - etwa ein Fertigteil-Einfamilienhaus und ein Elektro-Pkw.

Rund drei Viertel der Kinder in der Schule

Wien - Rund 75 Prozent der Kinder sind nach vorläufigen Zahlen am ersten Tag des österreichweiten Lockdown in die Schule gekommen. Laut Bildungsministerium besuchten in sieben Bundesländern in etwa drei Viertel der Kinder die Schule, in Oberösterreich waren es dagegen nur zwischen 60 und 70 Prozent und in Salzburg laut Land 60 Prozent. Tendenziell kamen an Volksschulen in manchen Bundesländern weniger Kinder, an den Sekundarstufen waren überdurchschnittlich viele Kinder anwesend.

Frankreichs Premier Castex positiv auf Coronavirus getestet

Paris - Frankreichs Premierminister Jean Castex ist nach Angaben seines Büros positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die Agenda des Premiers werde "in den kommenden Tagen so angepasst, dass er seine Aktivitäten in Isolation fortsetzen" könne, teilte sein Büro der Nachrichtenagentur AFP am Montag mit. Wie in vielen anderen europäischen Staaten steigt auch in Frankreich die Zahl der Corona-Infektionen derzeit stark an.

Niederländer Erwin van Lambaart wird neuer Casinos-Chef

Wien - Der derzeitige Chef von Holland Casino, Erwin van Lambaart (58), übernimmt ab 1. April 2022 die Führung des teilstaatlichen Glücksspielkonzerns Casinos Austria AG. Van Lambaart wurde vom Aufsichtsrat bei einer außerordentlichen Sitzung am Montag zum Nachfolger der scheidenden Casinos-Chefin Bettina Glatz-Kremsner bestellt, die Ende März 2021 bekannt gegeben hatte, ihren auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern.

Gewaltschutz-Gipfel tagt zum zweiten Mal in Wien

Wien - Expertinnen und Experten aus Polizei und Justiz, von Opferschutzeinrichtungen und aus der Wissenschaft nehmen am Dienstag am 2. Gewaltschutzgipfel teil. Die wegen Corona online durchgeführte Veranstaltung ist in Österreich der Auftakt der weltweiten "16 Tage gegen Gewalt". Am Vormittag unterzeichnen Innenminister Karl Nehammer und Frauenministerin Susanne Raab (beide ÖVP) mit Marina Sorgo, Vorsitzende des Dachverbandes Gewaltschutzzentren, eine Kooperationsvereinbarung.

Chinesische Hyperschall-Raketensystem feuerte Projektil ab

Washington - Ein im Sommer von China getestetes Hyperschall-Raketensystem hat offenbar während des Flugs selbst ein Projektil abgefeuert. Das sei ein Unterfangen, das "die Grenzen der Physik" verschiebe und zu dem mutmaßlich kein anderes Land in der Lage sei, schrieb das "Wall Street Journal". Auch die "Financial Times" berichtete über das bei dem Test abgefeuerte Geschoß. US-Militärexperten würden versuchen zu verstehen, wie dies technisch möglich sein.

"Ana hat immer das Bummerl"-Sänger Horst Chmela gestorben

Wien - Es war eine Geschichte vom Straßenkind zum Straßenfeger: Horst Chmela stieg aus einfachen Verhältnissen zur Wienerliedlegende auf. Am heutigen Montag ist der Musiker im Alter von 82 Jahren verstorben, wie sein Sohn dem "Kurier" bestätigt. Damit endet eine Bilderbuchkarriere, die den am 29. Oktober 1939 geborenen Wiener vor allem mit "Ana hat immer das Bummerl" zum Plattenmillionär machte. Dabei war dem sechsten Kind eines Schuhmachers dieser Erfolg nicht in die Wiege gelegt.

Mordermittlungen nach Tod von Frau in Niederösterreich

Großebersdorf - Nach dem Tod einer 49-Jährigen hat das Landeskriminalamt Niederösterreich Mordermittlungen aufgenommen. Der Lebensgefährte der Frau aus dem Bezirk Korneuburg wurde Polizeiangaben vom Montag zufolge festgenommen. Die Niederösterreicherin war in der Nacht auf Montag reglos neben einer Straße in Eibesbrunn in der Gemeinde Großebersdorf (Bezirk Mistelbach) entdeckt worden. Sie starb in den Morgenstunden in der Klinik Donaustadt in Wien.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red