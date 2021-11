Einstiegsgehalt im Handel steigt auf 1.800 Euro

Wien - Nach einer kurzen vierten Verhandlungsrunde haben sich Arbeitgeber und Gewerkschaft auf einen neuen Kollektivvertrag für die rund 415.000 Angestellten und 15.000 Lehrlinge im Handel geeinigt. Das Einstiegsgehalt wird ab 1. Jänner 2022 auf 1.800 Euro brutto angehoben. Dadurch erhöhen sich laut Gewerkschaft die Gehälter für Berufseinsteiger um 3,45 Prozent. Für alle anderen gibt es ein Gehaltsplus von 2,55 Prozent.

Coronavirus grassiert vor allem bei Sechs- bis 14-Jährigen

Wien - Was die Verbreitung des Coronavirus in den einzelnen Altersgruppen betrifft, gehen in Österreich die Infektionszahlen bei den Sechs- bis 14-Jährigen durch die Decke. Das belegt das Datenmaterial der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES). Demzufolge ist die Sieben-Tage-Inzidenz (Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen je 100.000 Einwohner, Anm.) in der vergangenen Woche (15. bis 21. November) auf 2.425,6 gesprungen.

Schallenberg: "Kein Enddatum bei Lockdown für Ungeimpfte"

Wien - Bundeskanzler Alexander Schallenberg (ÖVP) hat am Dienstag bei der Beantwortung einer "Dringlichen Anfrage" der SPÖ im Bundesrat erklärt, dass es beim aktuellen Lockdown "kein Enddatum für Ungeimpfte" gibt. Jeder habe es aber selbst in der Hand, sich impfen zu lassen. Einmal mehr betonte Schallenberg, dass die Maßnahme eine "Zumutung" für die Geimpften sei, da diese sich noch einmal beschränken müssten.

Kind bei Wohnhausbrand in Vorarlberg ums Leben gekommen

Bregenz - Bei einem Brand in einem Mehrparteienhaus in Mäder (Bez. Feldkirch) ist am Dienstagvormittag ein Kind ums Leben gekommen. Es konnte im Zuge der Löscharbeiten nur noch tot geborgen werden, informierte die Polizei. Eine 29-jährige Frau und ein 33-jähriger Mann erlitten schwere Brandverletzungen, mehrere weitere Personen - Bewohner und Ersthelfer - starke Rauchgasvergiftungen. Alle Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser eingeliefert.

Schrems-NGO aus Facebook-Verfahren in Irland ausgeschlossen

Dublin/Wien/Menlo Park - Rückschlag für den österreichischen Datenschützer Max Schrems im Kampf gegen Facebook: Die irische Aufsicht DPC hat Schrems Datenschutz-Organisation noyb ("none of your business") aus dem laufenden Verfahren über die Datenflüsse Facebooks zwischen der EU und den USA ausgeschlossen. Grund sei, dass sich die NGO geweigert hatte, innerhalb eines Tages eine Verschwiegenheitserklärung zu unterzeichnen. "Die irische Behörde will jede Kritik unterbinden", so Schrems am Dienstag.

Deutsche Ampel will Kohle-Ausstieg bis 2030

Berlin - Die geplante Ampel-Koalition in Deutschland hat sich nach Angaben aus Verhandlungskreisen auf einen Kohle-Ausstieg bis 2030 verständigt. Das Datum werde im Koalitionsvertrag stehen, sagten mehrere an den Gesprächen Beteiligte am Dienstag der Nachrichtenagentur Reuters. Voraussetzung sei, dass die Versorgungssicherheit gewährleistet sein und soziale Härten für Beschäftigte abgefedert werden müssten. Das Datum 2030 war eine Forderung der Grünen und für sie besonders wichtig.

Motiv nach tödlicher Fahrt bei US-Parade weiter unklar

Waukesha (Wisconsin) - Nach dem tödlichen Vorfall bei einer Weihnachtsparade im US-Bundesstaat Wisconsin blieb weiter unklar, weshalb ein Autofahrer dort mit einem Geländewagen in eine Menschenmenge gerast ist. Der mutmaßliche Täter sei zwar kurz zuvor in eine "häusliche Auseinandersetzung" verwickelt gewesen, sagte der Polizeichef des Ortes Waukesha, Dan Thompson. Genaue Angaben zu dem Vorfall machte Thompson aber nicht.

Geldwäscher im Visier europäischer Polizeibehörden

Duisburg/Turin/Köln - In Zusammenarbeit mit italienischen und weiteren europäischen Behörden ist der deutschen Polizei ein großer Schlag gegen professionell agierende Geldwäscher-Banden und Betrüger gelungen. An der "Operation Carta Bianca" seien insbesondere die italienische Finanzpolizei Guardia di Finanza Aosta, die Staatsanwaltschaft Turin, Europol und die EU-Justizbehörde Eurojust beteiligt gewesen, teilten die in Deutschland zuständigen Strafverfolgungsbehörden in Duisburg am Dienstag mit.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red