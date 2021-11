Schallenberg: "Kein Enddatum bei Lockdown für Ungeimpfte"

Wien - Bundeskanzler Alexander Schallenberg (ÖVP) hat am Dienstag bei der Beantwortung einer "Dringlichen Anfrage" der SPÖ im Bundesrat erklärt, dass es beim aktuellen Lockdown "kein Enddatum für Ungeimpfte" gibt. Jeder habe es aber selbst in der Hand, sich impfen zu lassen. Einmal mehr betonte Schallenberg, dass die Maßnahme eine "Zumutung" für die Geimpften sei, da diese sich noch einmal beschränken müssten.

Deutscher Ampel-Koalitionsvertrag könnte am Mittwoch stehen

Berlin - Die deutschen Koalitionsverhandlungen von SPD, Grünen und FDP biegen auf die Zielgerade. Viel spricht dafür, dass der Vertrag bereits am Mittwoch fertig sein könnte. Zwar will zunächst erneut die 21-köpfige Hauptverhandlungsgruppe zusammenkommen, wie aus Verhandlungskreisen verlautete. Die Bundestagsabgeordneten Kevin Kühnert (SPD) und Stefan Gelbhaar (Grüne) sagten auf einer Verbandstagung am Dienstag aber, der Vertrag könne "voraussichtlich morgen" vorgelegt werden.

Ernst August von Hannover bekämpft Urteil vor Linzer Gericht

Linz/Grünau im Almtal/Hannover - Der von Prinz Ernst August von Hannover angestrengte Berufungsprozess gegen ein Urteil des Landesgerichtes Wels findet am Mittwoch am Oberlandesgericht Linz statt. Der Welfenprinz hatte am 23. März zehn Monate Haft sowie fünf Weisungen ausgefasst, wogegen er berief. Das OLG entscheidet in zweiter Instanz über das Urteil. Bei Gericht war vorweg nicht bekannt, ob der Ehemann von Prinzessin Caroline von Monaco persönlich erscheint. Er könnte sich auch vertreten lassen.

Wien übernimmt vier Salzburger Covid-19-Intensiv-Patienten

Wien/Salzburg - Insbesondere in Salzburg spitzt sich die Coronavirus-Situation in den Spitälern immer weiter zu. Wien übernimmt nun vier Intensiv-Patienten aus Salzburg. Zwei sollen bereits am Mittwoch in die Bundeshauptstadt geflogen werden, zwei weitere folgen am Donnerstag. In Salzburg mussten am Dienstag bereits 45 Covid-19-Patienten auf Intensivstationen behandelt werden, so viele wie noch nie zuvor.

Ab zweitem Corona-Fall sollen Klassen ins Distance Learning

Wien - Klassen sollen künftig bundesweit ab dem zweiten Corona-Infektionsfall für mindestens fünf Tage ins Distance Learning geschickt werden. Darauf haben sich Bildungs- und Gesundheitsministerium verständigt, hieß es gegenüber der APA. Allerdings muss dies auch noch mit den Ländern akkordiert werden. Die Regelung soll spätestens am kommenden Montag in Kraft treten, präzisierte Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) dann am Abend im ORF-"Report".

Slowakische Präsidentin Čaputov� für landesweiten Lockdown

Bratislava - Nachdem slowakische Krankenhäuser vor einem drohenden Kollaps des Gesundheitssystems warnten, hat Präsidentin Zuzana Caputova am Dienstag einen sofortigen Lockdown für alle gefordert. Das Staatsoberhaupt hat zwar formell nicht die Kompetenz, der Regierung Maßnahmen anzuordnen. Allerdings hat Čaputov�s Stimme auch deshalb großes Gewicht, weil sie nach Umfragen die mit großem Abstand populärste Politikerin des Landes ist.

Slowenischer Snowboarder in Tirol tödlich verunglückt

Sölden - Ein 38-jähriger Slowene ist am Dienstagnachmittag bei einem Snowboard-Unfall am Tiefenbachferner bei Sölden (Tirol) ums Leben gekommen. Der Mann zog sich im Rahmen eines Filmdrehs im derzeit geschlossenen Schigebiet tödliche Kopfverletzungen zu, gab die Polizei am Abend bekannt.

Jon Batiste führt Grammy-Liste mit elf Nominierungen an

Los Angeles - US-Musiker Jon Batiste geht mit elf Nominierungen als Favorit in die Grammy-Verleihung im Jänner. Der kürzlich mit dem Oscar für seine Musik zum Zeichentrickfilm "Soul" ausgezeichnete 35-Jährige kann unter anderem für sein Album "We are" und das Video zu seinem Song "Freedom" auf einen der begehrtesten Musikpreise der Welt hoffen. Batistes Musik lässt sich keinem bestimmten Genre zuschreiben und enthält Einflüsse von R&B, Jazz und auch Klassik.

