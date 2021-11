NIG gibt Empfehlung für Kinderimpfung ab fünf Jahren

Wien - Nachdem die Europäische Arzneimittelbehörde EMA am Donnerstag Grünes Licht für den Einsatz des Corona-Impfstoffs von BioNTech/Pfizer bei Kindern im Alter von fünf bis elf Jahren gegeben hat, wird die Impfung auch vom Nationalen Impfgremium (NIG) empfohlen. Das sagte die Leiterin des NIG, Ursula Wiedermann-Schmidt, bei einer Pressekonferenz in Wien. "Die Kinderimpfung ist sicher", betonte Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne).

Kommission für Impfpflicht, Drittstich und Kinderimpfung

Wien - Ganz Österreich bleibt auf der Corona-Ampel tiefrot, also im Höchstrisiko-Bereich. Das hat sich aus der Sitzung der verantwortlichen Kommission Donnerstagnachmittag ergeben. Das Gremium sieht "die medizinische Versorgung der österreichischen Bevölkerung in weiten Teilen des Landes ernstzunehmend bedroht". Die angekündigte Impfpflicht wird ausdrücklich begrüßt wie Drittstich und Kinderimpfung. Maßnahmen im Schulbereich sieht man nur als "Ultima Ratio".

Expertin rechnet mit teilweiser Lockdown-Verlängerung

Wien - Die Virologin Dorothee von Laer erwartet, dass der Lockdown zumindest in einzelnen Bundesländern länger dauern wird als bis zum angekündigten Zieldatum 12. Dezember. "Man wird den Lockdown in einigen Bundesländern verlängern müssen. Ich gehe davon aus, dass der Osten öffnen kann, der Westen nicht", sagte sie am Donnerstag zum "profil". Aus dem Gesundheitsministerium hieß es, aktuell seien die Auswirkungen der Ausgangsbeschränkungen noch nicht ausreichend beurteilbar.

Experten wegen neuer Corona-Variante in Südafrika besorgt

Wien/Johannesburg - Mehr als 30 Mutationen im Spike-Protein des SARS-CoV-2-Virus trägt eine neue Variante, die kürzlich im südlichen Afrika aufgetaucht ist. Sie beginnt sich offenbar in der die großen Städte Johannesburg und Pretoria umfassenden südafrikanischen Provinz Gauteng auszubreiten. Die besondere Kombination gibt laut dem Wiener Genetiker Ulrich Elling Anlass zur Sorge. Auch die WHO wurde bereits auf die Variante "B.1.1.529" aufmerksam, und wird am Freitag eine Sitzung dazu abhalten.

FPÖ-Chef Kickl aus Corona-Quarantäne zurück

Wien - FPÖ-Chef Herbert Kickl dürfte seine Corona-Infektion überstanden haben. Donnerstagabend meldete er sich via Social Media aus der Quarantäne zurück. Kickl hatte am 15. November seinen positiven Coronatest bekannt gemacht. Die Geschäfte als Partei- und Klubobmann führte er von zu Hause aus, mit "milden Symptomen", wie seitens der Partei betont wurde. An der Corona-Demo vergangenen Samstag in Wien konnte er wegen der Quarantäne nicht teilnehmen.

Abermals Femizid-Verdacht in Tirol: 28-Jährige tot

Innsbruck - In Innsbruck ist womöglich ein weiterer Femizid verübt worden. Eine 28-Jährige, die Mittwochfrüh mit schwersten Verletzungen - insbesondere im Gesicht - in die Innsbrucker Klinik eingeliefert worden war, ist verstorben. Die Obduktion ist für Freitag geplant. Ihr 34-jähriger Lebensgefährte sei tatverdächtig, wie LKA-Ermittler Gert Hofmann der APA bestätigte. Er wurde am Donnerstag über Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Innsbruck eingeliefert.

Andersson vor zweiter Wahl als Regierungschefin Schwedens

Stockholm - Nach dem Votum ist vor dem Votum: Die nach wenigen Stunden im Amt zurückgetretene Sozialdemokratin Magdalena Andersson erhält eine zweite Chance, schwedische Regierungschefin zu werden. Parlamentspräsident Andreas Norl�n schlug dem Reichstag in Stockholm am Donnerstag erneut vor, die 54-Jährige bei einer Abstimmung zur Ministerpräsidentin zu wählen. Dieses Votum soll planmäßig am Montag stattfinden.

Aus für Weiterbau der S37 zwischen Kärnten und Steiermark

St. Veit an der Glan/Murau - Das Klimaschutzministerium hat den geplanten Weiterbau der Schnellstraße S37 von Sankt Veit an der Glan Nord in Kärnten nach Scheifling in der Steiermark gestoppt. Dies teilte das Ministerium am Donnerstag in einer Aussendung mit. Seit die Planungen dafür vor 15 Jahren aufgenommen wurden, habe sich die Verkehrsentwicklung verändert, Klimakrise und Bodenverbrauch verschärft. Nicht betroffen sind Sicherheitsmaßnahmen auf der schon bestehenden S37 von Klagenfurt nach Sankt Veit.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red