Reisebeschränkungen wegen Coronavariante B.1.1.529 "Omikron"

Ottawa/Berlin - Mit strikten Reisebeschränkungen wollen zahlreiche Länder die Ausbreitung einer zuerst in Südafrika entdeckten neuen Corona-Virusvariante verhindern. Mehrere Länder, darunter Österreich, beschlossen die vorübergehende Einstellung des Reiseverkehrs mit acht Ländern im südlichen Afrika. Die WHO stufte die nun Omikron genannte Variante als "besorgniserregend" ein. Die Angst vor weitreichenden wirtschaftlichen Folgen der neuen Variante ließ die Börsen weltweit einbrechen.

12.245 Neuinfektionen und 51 Todesfälle binnen 24 Stunden

Wien - Die Zahl der Neuinfektionen in Österreich ist weiterhin hoch. Am Freitag meldeten die Behörden 12.245 neue Fälle und 51 weitere Tote binnen 24 Stunden. In den Krankenhäusern gab es insgesamt ein geringes Plus von drei Patienten auf nunmehr 3.249 Covid-19-Infizierte, die im Spital behandelt werden müssen. Auf Intensivstationen ist die Zahl der Schwerkranken um elf zurückgegangen, noch immer 608 Covid-19-Patienten benötigten am Freitag intensivmedizinische Behandlung.

Niederlande verhängen Abend-Lockdown

Den Haag - Angesichts schnell steigender Infektions- und Patientenzahlen verhängen die Niederlande einen abendlichen Lockdown. Geschäfte, Kulturstätten, Gaststätten und Sportclubs müssen täglich bereits um 17 Uhr schließen. Die verschärften Maßnahmen gelten ab Sonntag für zunächst drei Wochen; das kündigte Ministerpräsident Mark Rutte am Freitag in Den Haag an. "In den Niederlanden ist dann im Prinzip alles ab 17 Uhr geschlossen." Ausgenommen seien Supermärkte.

Postler "am Limit": 1.500 neue Mitarbeiter sollen entlasten

Wien - Die Postgewerkschaft schlägt wegen einer hohen Belastung der Mitarbeiter Alarm. Das Packerl-Aufkommen ist zuletzt stetig gestiegen. Heute in der Früh waren es 880.000 Pakete, so Post-Chef Georg Pölzl im Ö1-Radio am Freitag. Die Mitarbeiter seien "am Limit", sagte Postgewerkschaftschef Richard Köhler. "Permanent" würden Überstunden gemacht. Bei einem Krisengipfel habe das Management nun zugesagt, 1.500 neue Mitarbeiter einzustellen. Das muss laut Köhler "sofort" geschehen.

Iran: Wien-Gespräche nur über Rückkehr der USA zu Atomdeal

Teheran/Wien - Nach den Worten des Chefs der iranischen Atomenergieorganisation (AEOI), Mohammad Eslami, soll es bei den Gesprächen in Wien nächste Woche um die Rückkehr der USA zum Atomabkommen von 2015 gehen. Fragen betreffend das iranische Atomprogramm würden nicht erörtert, erklärte Eslami am Freitag.

Urabstimmung der deutschen Grünen zum Koalitionsvertrag

Berlin - Überschattet von heftigen Personalquerelen haben die Grünen in Deutschland ihre Urabstimmung begonnen. Die 125.000 Parteimitglieder können bis zum 6. Dezember über den Koalitionsvertrag mit SPD und FDP sowie über die grüne Kabinettsriege befinden. Beteiligen können sich alle 125.000 Grünen-Mitglieder. Die Urabstimmung endet am Montag, 6. Dezember. Die Stimmabgabe erfolgt digital, ersatzweise ist auch ein Votum per Post möglich. Bei SPD und FDP stimmen Parteitage ab.

red