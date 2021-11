Caroline Athanasiadis ist der ORF-"Dancing Star" 2021

Wien - Kabarettistin Caroline Athanasiadis ist der neue Dancing Star Österreichs: Die Kabarettistin setzte sich am Freitagabend im Finale der ORF-Tanzshow "Dancing Stars" gemeinsam mit Profitanzpartner Danilo Campisi im Stechen gegen Poolbillard-Weltmeisterin Jasmin Ouschan und deren Partner Florian Gschaider durch und krönte sich zur Siegerin der 14. Staffel des Erfolgsformats. Damit wurde die Vorjahresregentin, Ex-Skirennläuferin Michi Kirchgasser, am Thron abgelöst.

Reisebeschränkungen wegen Coronavariante B.1.1.529 "Omikron"

Ottawa/Berlin - Mit strikten Reisebeschränkungen wollen zahlreiche Länder die Ausbreitung einer zuerst in Südafrika entdeckten neuen Corona-Virusvariante verhindern. Mehrere Länder, darunter Österreich, beschlossen die vorübergehende Einstellung des Reiseverkehrs mit acht Ländern im südlichen Afrika. Die WHO stufte die nun Omikron genannte Variante als "besorgniserregend" ein. Die Angst vor weitreichenden wirtschaftlichen Folgen der neuen Variante ließ die Börsen weltweit einbrechen.

Hotline für Rückkehrer aus südlichem Afrika eingerichtet

Wien - Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) hat Personen, die in den vergangenen zehn Tagen aus dem südlichen Afrika zurückgekehrt sind, dazu aufgerufen, sich bei einer neu eingerichteten Hotline der AGES unter 01/26 75 032 zu melden. Dort erhalten sie Informationen, wohin sie sich wegen eines behördlichen PCR-Tests wenden können, damit sie auf die neu aufgetauchte Variante des Coronavirus B.1.1.529 getestet werden können.

12.245 Neuinfektionen und 51 Todesfälle binnen 24 Stunden

Wien - Die Zahl der Neuinfektionen in Österreich ist weiterhin hoch. Am Freitag meldeten die Behörden 12.245 neue Fälle und 51 weitere Tote binnen 24 Stunden. In den Krankenhäusern gab es insgesamt ein geringes Plus von drei Patienten auf nunmehr 3.249 Covid-19-Infizierte, die im Spital behandelt werden müssen. Auf Intensivstationen ist die Zahl der Schwerkranken um elf zurückgegangen, noch immer 608 Covid-19-Patienten benötigten am Freitag intensivmedizinische Behandlung.

Niederlande verhängen Abend-Lockdown

Den Haag - Angesichts schnell steigender Infektions- und Patientenzahlen verhängen die Niederlande einen abendlichen Lockdown. Geschäfte, Kulturstätten, Gaststätten und Sportclubs müssen täglich bereits um 17 Uhr schließen. Die verschärften Maßnahmen gelten ab Sonntag für zunächst drei Wochen; das kündigte Ministerpräsident Mark Rutte am Freitag in Den Haag an. "In den Niederlanden ist dann im Prinzip alles ab 17 Uhr geschlossen." Ausgenommen seien Supermärkte.

Iran: Wien-Gespräche nur über Rückkehr der USA zu Atomdeal

Teheran/Wien - Nach den Worten des Chefs der iranischen Atomenergieorganisation (AEOI), Mohammad Eslami, soll es bei den Gesprächen in Wien nächste Woche um die Rückkehr der USA zum Atomabkommen von 2015 gehen. Fragen betreffend das iranische Atomprogramm würden nicht erörtert, erklärte Eslami am Freitag.

