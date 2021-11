Virologe Nowotny: Omikron in ein, zwei Wochen in Österreich

Wien - Norbert Nowotny erwartet, dass die neue Corona-Variante Omikron "in ein, zwei Wochen, etwa in der Range" auch in Österreich ankommen wird. Grund dafür sei, dass das veränderte Virus sich schon einige Zeit in Südafrika ausgebreitet hat und möglicherweise durch Touristen nach Europa gebracht wurde, ein Fall in Belgien ist ja bereits nachgewiesen, so der Experte am Freitag in der "ZIB Nacht".

Schützenhöfer will Ungeimpfte selbst für Tests zahlen lassen

Wien - Steiermarks Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer (ÖVP) macht wieder Druck für ein Ende der Gratis-Coronatests: Ungeimpfte, die auch nach Inkrafttreten der Impfpflicht mit Februar 2022 noch nicht geimpft sind, sollten für diese zahlen, sagt er im Polit-Talk "Club 3" von "Kronen Zeitung", "Kurier" und "profil". "Diese staatliche Rundumversorgung von der Wiege bis zur Bahre, diese Errichtung des Gratisstaats, wie wir es in der Pandemie erlebt haben", sei nicht der richtige Weg.

BVT ermittelt wegen Drohschreiben an Schallenberg

Wien - Das Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) hat nach einem Drohschreiben von Gegnern der Corona-Maßnahmen an Bundeskanzler Alexander Schallenberg (ÖVP) Ermittlungen aufgenommen. "Wenn anonyme Absender Vertreter demokratisch gewählter Institutionen und deren Familien bedrohen, werden wir das nicht einfach zur Kenntnis nehmen", betonte Innenminister Karl Nehammer (ÖVP). Die Polizei werde mit allem Nachdruck ermitteln, wer hinter solchen Briefen steckt.

15 Schlepper in Niederösterreich und Wien festgenommen

Mistelbach/Korneuburg/Wien - Die Polizei hat in den vergangenen Tagen in Niederösterreich und Wien 15 Schlepper festgenommen, die über 700 Flüchtlinge illegal von der serbisch-ungarischen Grenze nach Österreich transportiert haben sollen. Pro Person wurden laut Exekutive zwischen 4.000 und 5.000 Euro verlangt. Die Schlepper sollen insgesamt mehr als 2,5 Millionen Euro verdient haben. "Bei allen Anhaltungen kam es zu Fluchtversuchen der Lenker", teilte die niederösterreichische Polizei per Aussendung mit.

Mann attackiert Schulbus im Kosovo und tötet drei Menschen

Prishtina (Pristina) - Im Kosovo hat ein Bewaffneter einen Schulbus angegriffen und drei Menschen erschossen. Nach Angaben der Polizei attackierte der Mann am Freitagabend in der Ortschaft Gllojan im Zentrum des Balkanstaates den Bus und tötete einen Buben, ein Mädchen sowie den Fahrer. Ein 14-Jähriger sei verletzt worden. Kosovarische Medien berichteten, der Angreifer habe eine Maske getragen und sei mit einem Sturmgewehr des Typs AK-47 bewaffnet gewesen. Über seine Motive sei nichts bekannt.

Zadic will mit Rechtsschutzbeauftragter über WKStA reden

Wien - Justizministerin Alma Zadić reagiert auf Berichte, wonach die Rechtsschutzbeauftragte der Justiz Gabriele Aicher bei ihren medialen Angriffen auf die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) von der Kanzlei Ainedter beraten wurde, die auch zwei von der WKStA Beschuldigte ÖVP-Politiker vertritt. Sie lädt nun Aicher, in ihrer Funktion oberstes Kontrollorgan über die Staatsanwaltschaften, zum Gespräch.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red