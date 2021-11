SPÖ-Chefin Rendi-Wagner gegen fixes Lockdown-Ende

Wien - Der aktuelle Lockdown soll nach Ankündigung der Bundesregierung für Geimpfte und Genesene mit 12. Dezember enden. SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner hat sich am Samstag im Ö1-"Journal zu Gast" gegen ein fixes Enddatum ausgesprochen. "Dieses Virus kennt kein Datum", sagte sie mit Verweis auf die vergangenen 20 Monate. Sie hätte sich klare Kriterien für den Zeitpunkt einer Öffnung gewünscht. An der allgemeinen Impfpflicht kommt man aus ihrer Sicht "so leid es mir tut" nicht vorbei.

Gesetzesentwurf für Impfpflicht soll Anfang Dezember kommen

Wien - Die Bundesregierung hat den Zeitplan für ihr Gesetz zur ab Februar 2022 geplanten Corona-Impfpflicht vorgelegt: In der Woche vom 6. Dezember soll der Entwurf vorliegen, das soll eine "ordentliche Begutachtung von mindestens vier Wochen" ermöglichen. Das Gesetz könne dann nach Beschluss von Nationalrat und Bundesrat mit Anfang Februar in Kraft treten, so das Gesundheitsministerium am Samstag in einer Mitteilung. Zusätzlich sollen Experten schon vorab eingebunden werden.

5.500 Menschen bei Corona-Demo in Klagenfurt, 10.000 in Graz

Klagenfurt - 5.000 bis 6.000 Menschen, so die Schätzung der Polizei, haben sich am Samstag in Klagenfurt zusammengefunden, um gegen die Corona-Maßnahmen der Regierung und insbesondere gegen die Impfpflicht zu demonstrieren. Die Menge zog - Parolen skandierend - durch die Innenstadt, ihr Ziel war der Sitz der Kärntner Landesregierung. In Graz sind unterdessen bei zwei verschiedenen Demos gegen Impfpflicht und Corona-Maßnahmen am Samstagnachmittag bis zu 10.000 Menschen zusammengekommen.

Drei Verletzte bei Busunfall in Wien

Wien - Bei einem Verkehrsunfall mit einem Wiener Linien-Bus sind Samstagfrüh drei Menschen verletzt worden. Das Fahrzeug war in Floridsdorf aus einer Haltestelle gekommen und kurz danach in einen stehenden Lkw gefahren, sagte eine Sprecherin der Wiener Linien. Der Lenker sowie zwei Fahrgäste trugen Verletzungen davon, diese dürften nicht schwer ausgefallen sein, hieß es.

Omikron-Variante könnte Deutschland erreicht haben

Den Haag/Berlin/Amsterdam - Die jüngste Variante des Coronavirus hat nach Angaben der hessischen Landesregierung "mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit" Deutschland erreicht. Laut Landessozialminister Kai Klose wurden bei einem Reiserückkehrer aus Südafrika mehrere für die Omikron-Variante typische Mutationen gefunden. "Es besteht also ein hochgradiger Verdacht", schrieb der Grünen-Politiker auf Twitter. Der Betroffene sei häuslich isoliert worden. Ein abschließendes Testergebnis stehe noch aus.

11.671 neue Corona-Infektionen in Österreich

Wien - In Österreich ist die Zahl der Corona-Neuinfektionen weiterhin hoch. Wie aus Zahlen des Gesundheits- und Innenministeriums am Samstag hervorging, haben sich in den vergangenen 24 Stunden (Stand: 9.30 Uhr) 11.671 Personen neu mit dem Virus angesteckt. Diese Zahl liegt aber unter dem Schnitt der vergangenen sieben Tage, wo durchschnittlich 12.891 Fälle verzeichnet wurden. Seit gestern, Freitag, wurden zudem 65 weitere Todesfälle gemeldet.

Hunderte Iraker verlassen Belarus - Rückflüge nach Erbil

Minsk/Erbil/Warschau - Nach wochenlangem Ausharren in Belarus an der Grenze zu Polen sind erneut Hunderte Migranten in ihre Heimat Irak zurückgekehrt. Eine Maschine vom Typ Boeing B747-400 der Fluggesellschaft Iraqi Airways mit Zielort Erbil hob am Samstag vom Flughafen Minsk ab. Eine weitere Maschine nach Erbil war für den Abend angekündigt, wie der Flughafen mitteilte. Seit Wochen versuchen Migranten, von Belarus über die EU-Außengrenzen nach Polen oder in die baltischen Staaten zu gelangen.

Zwei Menschen starben bei Sturm in Großbritannien

Belfast/Newcastle - Mindestens zwei Todesopfer, zehntausende Haushalte ohne Strom und auf winterlichen Straßen feststeckende Fahrzeuge: Das nördliche Großbritannien ist von einem schweren Wintersturm getroffen worden. Wie die Behörden am Samstag mitteilten, starb ein Mann in Nordirland, als am späten Freitagabend ein Baum auf sein Auto stürzte. Ein weiterer Mann wurde im Nordwesten Englands von einem Baum erschlagen.

