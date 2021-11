Zwei Omikron-Fälle in München bestätigt

Den Haag/Berlin/Amsterdam - Die jüngste Variante des Coronavirus hat nun auch Deutschland erreicht. Wie der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holetschek am Samstag mitteilte, sei die Omikron-Mutation bei zwei Personen in München festgestellt worden. Sie seien am Mittwoch mit einem Flug aus Südafrika eingetroffen, sagte Holetschek. Zuvor hatte es bereits einen Verdachtsfall in Frankfurt am Main gegeben.

Großbritannien schottet sich wegen Omikron ab

London - Großbritannien versucht der Ausbreitung der neuen Coronavirus-Variante Omikron mit drakonischen Maßnahmen beizukommen. Wie der britische Premierminister Boris Johnson am Samstagnachmittag in London mitteilte, wird für alle Einreisenden eine verpflichtende Quarantäne verhängt. Sie müssen am zweiten Tag nach ihrer Einreise einen PCR-Test machen und sich bis zum Erhalt eines negativen Ergebnisses in Quarantäne isolieren, sagte Johnson.

11.671 neue Corona-Infektionen in Österreich

Wien - In Österreich ist die Zahl der Corona-Neuinfektionen weiterhin hoch. Wie aus Zahlen des Gesundheits- und Innenministeriums am Samstag hervorging, haben sich in den vergangenen 24 Stunden (Stand: 9.30 Uhr) 11.671 Personen neu mit dem Virus angesteckt. Diese Zahl liegt aber unter dem Schnitt der vergangenen sieben Tage, wo durchschnittlich 12.891 Fälle verzeichnet wurden. Seit gestern, Freitag, wurden zudem 65 weitere Todesfälle gemeldet.

Bosnien musste Corona-Impfdosen aus Österreich wegwerfen

Sarajevo/Wien - Bosnien-Herzegowina hat einen Teil der von Österreich gespendeten Corona-Impfstoff-Dosen laut dem Nachrichtenmagazin "profil" wegwerfen müssen, da die Dosen im Oktober und November abgelaufen seien und nicht mehr zeitgerecht verimpft werden konnten. Eine Sprecherin des Außenministeriums sagte am Samstag auf Anfrage der APA dazu, Bosnien habe von vornherein über das Ablaufdatum Bescheid gewusst.

Tschechischer Präsident Zeman aus Krankenhaus entlassen

Prag - Der tschechische Präsident Milos Zeman ist aus dem Krankenhaus entlassen worden. Das berichtete die Agentur CTK am Samstag. Der 77-jährige Dreifach-Geimpfte war nach Angaben des Militärkrankenhauses in Prag wegen eines positiven Coronatests mit Antikörpern behandelt worden, zeigte aber keine Krankheitssymptome. Zuvor war Zeman bereits eineinhalb Monate lang wegen Komplikationen einer seiner chronischen Erkrankungen in der Klinik gewesen.

Zehntausende bei Demos in Klagenfurt, Graz und St. Pölten

Klagenfurt - In Graz sind am Samstagnachmittag bei einer kleinen und einer viel größeren Demo gegen Impfpflicht und Corona-Maßnahmen bis zu 30.000 Menschen zusammengekommen. 5.000 bis 6.000 Menschen, so die Schätzung der Polizei, haben sich am Samstag in Klagenfurt zusammengefunden, um gegen die Corona-Maßnahmen der Regierung und insbesondere gegen die Impfpflicht zu demonstrieren. Rund 3.000 waren es in St. Pölten, wo es Anzeigen und Festnahmen gab.

Gesetzesentwurf für Impfpflicht soll Anfang Dezember kommen

Wien - Die Bundesregierung hat den Zeitplan für ihr Gesetz zur ab Februar 2022 geplanten Corona-Impfpflicht vorgelegt: In der Woche vom 6. Dezember soll der Entwurf vorliegen, das soll eine "ordentliche Begutachtung von mindestens vier Wochen" ermöglichen. Das Gesetz könne dann nach Beschluss von Nationalrat und Bundesrat mit Anfang Februar in Kraft treten, so das Gesundheitsministerium am Samstag in einer Mitteilung. Zusätzlich sollen Experten schon vorab eingebunden werden.

Drei Verletzte bei Busunfall in Wien

Wien - Bei einem Verkehrsunfall mit einem Wiener Linien-Bus sind Samstagfrüh drei Menschen verletzt worden. Das Fahrzeug war in Floridsdorf aus einer Haltestelle gekommen und kurz danach in einen stehenden Lkw gefahren, sagte eine Sprecherin der Wiener Linien. Der Lenker sowie zwei Fahrgäste trugen Verletzungen davon, diese dürften nicht schwer ausgefallen sein, hieß es.

red