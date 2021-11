Erster Omikron-Verdacht in Österreich aus Tirol gemeldet

Schwaz - In Österreich gibt es den ersten Omikron-Verdachtsfall. Nachdem bereits in anderen europäischen Ländern die neue Virus-Mutation B.1.1.529 aufgetaucht ist, liegt laut Land Tirol Samstagabend ein mit einer Südafrikareise assoziiertes positives PCR-Testergebnis im Bezirk Schwaz vor. Nach der Erstprüfung durch die Virologie Innsbruck bestehe ein konkreter Verdacht, dass es sich um die neue Virus-Mutation handeln könnte, informierte das Land in einer Aussendung.

Omikron in Deutschland, Italien und Tschechien

Wien/München/Mailand - Die jüngste Variante des Coronavirus hat bereits mehrere europäische Länder erreicht. In Deutschland und Italien sind am heutigen Samstag insgesamt drei Fälle bestätigt worden, auch in Tschechien ergab eine Genomsequenzierung "90-prozentige Sicherheit" auf die Mutation, bei der Impfungen nur schwach wirken sollen. In den Niederlanden sollen es Dutzende Flugpassagiere aus Südafrika in sich tragen, die am Freitag positiv getestet worden waren.

Israel schottet sich im Kampf gegen Omikron ab

Berlin/London/Tel Aviv - Im Kampf gegen die neue, aus dem südlichen Afrika stammende Omikron-Variante des Coronavirus schottet Israel sich ab. Die Regierung untersagt Ausländern aus allen Ländern die Einreise. Die Maßnahme soll 14 Tage dauern. In Israel ist bisher bei einer Person Omikron bestätigt worden. Zudem gibt es sieben weitere Verdachtsfälle. Viele andere Staaten, darunter Österreich, reagierten zunächst mit Reise-Stopps für das südliche Afrika.

Schweiz stimmt über Covid-Zertifikat und Pflegeberufe ab

Bern - Die Schweizer entscheiden bei einer Volksabstimmung am Sonntag, ob das Covid-Zertifikat abgeschafft werden soll. Damit weist man in der Schweiz eine Impfung, Genesung oder einen negativen Test nach. Gegner des Zertifikats hatten die Abstimmung mit einer Unterschriftensammlung erzwungen. Sie halten es für unangemessen, ein Zertifikat für den Zutritt zu Veranstaltungen oder Restaurants zu verlangen.

Nur wenige illegale Privatschulen aufgeflogen

Wien - 7.500 Schülerinnen und Schüler sind in diesem Schuljahr zum häuslichen Unterricht angemeldet, das sind dreimal so viele wie in früheren Jahren. Als Motiv für die verhältnismäßigen vielen Schulabmeldungen vermuten Schulbehörden Widerstand gegen die Corona-Sicherheitsmaßnahmen wie Test- und Maskenpflicht. Der von manchen erwartete Boom bei illegalen Privatschulen von Maßnahmengegnern dürfte allerdings ausgeblieben sein, wie ein APA-Rundruf in den Bildungsdirektionen nahelegt.

Beratungen der EU zu Flüchtlingskrise am Ärmelkanal

Lille/Calais - Vertreter Frankreichs, Belgiens, Deutschlands, der Niederlande und der EU-Kommission kommen am Sonntag im nordfranzösischen Calais zusammen, um über die Flüchtlingskrise am Ärmelkanal zu beraten. Ziel der Beratungen ist es, die polizeiliche, juristische und humanitäre Zusammenarbeit zu verbessern und entschiedener gegen Schlepper vorzugehen. Zu dem Treffen eingeladen hatte Frankreich nach dem Tod von 27 Flüchtlingen am Mittwoch.

Elektronisches Rezept kommt bis Sommer 2022

Wien - Die von den Ärzten ausgestellten Papier-Rezepte zur Abholung von Medikamenten in den Apotheken werden auf eine digitale Lösung umgestellt. Dieses E-Rezept soll bis spätestens Ende des ersten Halbjahres 2022 allen Patienten in ganz Österreich zur Verfügung stehen. Das kündigte der Co-Vorsitzende der Konferenz der Sozialversicherungsträger, Peter Lehner, im Gespräch mit der APA an.

Erste Rede von Regierungschef der Taliban in Afghanistan

Islamabad/Kabul - Knapp drei Monate nach seiner Ernennung hat sich der amtierende Regierungschef der Taliban, Mullah Mohammad Hassan Akhund, erstmals an die Bürger Afghanistans gewandt. Seine aufgezeichnete Audiobotschaft wurde am Samstagabend im Staatsfernsehen veröffentlicht. In der mit Spannung erwarteten Rede rief er die Nation dazu auf, für das Taliban-Regime dankbar zu sein. Zuvor war Akhund kritisiert worden, bei offiziellen Treffen nicht zu sprechen.

