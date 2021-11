Corona-Impfpflicht für AK-Präsidentin Anderl alternativlos

Wien - Arbeiterkammer-Präsidentin Renate Anderl hat sich in der ORF-"Pressestunde" am Sonntag vom Pandemiemanagement der Regierung enttäuscht gezeigt. Diese habe zu spät reagiert und auch zu wenige Maßnahmen für höhere Impfquoten gesetzt. Sie sei zwar gegen Zwang, betonte Anderl und plädierte für mehr Anreize für jene, die aus Angst oder Unschlüssigkeit noch nicht geimpft sind. Wegen der Lage in den Spitälern ist sie trotzdem für eine Impfpflicht. "Ich wüsste die Alternative nicht."

Philippinen setzen Österreich wegen Omikron auf rote Liste

Manila - Wegen des Omikron-Verdachtsfalls ist Österreich von den Philippinen mit einer Einreisebeschränkung belegt worden. Gemeinsam mit der Schweiz, Tschechien, Ungarn, den Niederlanden, Belgien und Italien sei es mit sofortiger Wirkung bis 15. Dezember auf eine "rote Liste" gesetzt worden, teilte Präsidentensprecher Karlo Nograles am Sonntag mit. Die für Mittwoch geplante Grenzöffnung für Touristen werde ausgesetzt.

Von der Leyen ruft zu Vorsorgemaßnahmen wegen Omikron auf

Rom/Berlin/Pretoria - EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen hat angesichts der neuen Coronavirus-Variante zu Vorsorgemaßnahmen und raschem Handeln aufgerufen. "Wir nehmen diese Omikron-Variante sehr ernst und wissen, dass wir uns jetzt in einem Wettlauf gegen die Zeit befinden", sagte sie am Sonntag bei einem Besuch in Lettland. Zuvor hatte die italienische Regierung europaweite Vorbeugungsmaßnahmen verlangt.

Schweizer stimmen für Coronakurs der Regierung

Bern - Nach einem teilweise emotionalen Abstimmungskampf haben sich die Schweizer mehrheitlich hinter die Maßnahmen der Regierung zur Bewältigung der Corona-Krise gestellt. Bei einem Volksentscheid sprachen sich am Sonntag 62,01 Prozent für das Covid-19-Gesetz aus. Umstritten war vor allem das im Gesetz vorgesehene Covid-Zertifikat, das von Impfgegnern als diskriminierend bekämpft wird. Angenommen wurde auch eine Initiative zur Attraktivierung des Pflegesektors.

13 Omikron-Fälle bei Südafrika-Reisenden in den Niederlanden

Amsterdam - Bei mindestens 13 Flugreisenden aus dem südlichen Afrika sind nach ihrer Landung in Amsterdam Infektionen mit der neuen Coronavirus-Variante Omikron festgestellt worden. Das teilte Gesundheitsminister Hugo de Jonge am Sonntag mit. Die Zahl könne noch steigen, erklärte dazu der staatliche Gesundheitsdienst RIVM. Die Analysen der Proben von 61 positiv getesteten Reisenden seien noch nicht vollständig abgeschlossen.

EU-Länder wollen gegen Schleuser am Ärmelkanal vorgehen

London/Calais - Bei einem Krisentreffen zur Migration über den Ärmelkanal haben Frankreich, Belgien, die Niederlande und Deutschland einen härteren Kampf gegen Schleuser vereinbart. Großbritannien, das Ziel der mit kleinen Booten übersetzenden Flüchtlinge ist, wurde zur Schaffung legaler Migrationswege aufgerufen, sagte Frankreichs Innenminister G�rald Darmanin am Sonntagabend nach dem Treffen in Calais. Außerdem müsse Großbritannien die illegale Beschäftigung von Flüchtlingen erschweren.

Belarus-Grenze: EU und Nato: Solidarität mit Oststaaten

Vilnius - In der Krise um Migranten an der östlichen EU-Außengrenze haben die EU und die Nato ihren dortigen Mitgliedsländern ihren Beistand versichert. "Ich möchte Ihnen hier die volle Solidarität der EU mit Litauen, Polen und Lettland in diesen sehr herausfordernden Zeiten versichern", sagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Sonntag bei einem Besuch in Litauen.

Land NÖ kündigt nach Aus für Ötscherlifte Investitionen an

Lackenhof - Nach dem Aus für die Ötscherlifte hat Niederösterreichs Landesrat Jochen Danninger (ÖVP) am Sonntag drei Mio. Euro für Tourismusentwicklung und Betriebe in Lackenhof in Aussicht gestellt. Weiter bestehen bleibt das Kinderskiland, wie auch mehrere Medien berichteten. Ermöglicht werden könnte darüber hinaus das Tourenskigehen. Verwiesen wurde diesbezüglich auf positive Signale des Grundeigentümers. Eine generelle Übernahme des Liftes durch das Land wird es aber nicht geben.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

