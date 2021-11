60-jährige Frau in Wiener Keller getötet

Wien - Eine 60-jährige Frau ist am Dienstag getötet in ihrem Kellerabteil in Wien-Brigittenau entdeckt worden. Die Polizei geht derzeit von Fremdverschulden aus. Eine Fahndung nach dem 64-jährigen Lebensgefährten, der eine kanadische und iranische Staatsbürgerschaft besitzt, wurde eingeleitet. Die Tochter hatte die 60-Jährige zuvor als vermisst gemeldet.

Geschäfte dürfen erstmals am Sonntag vor Weihnachten öffnen

Wien - Die Sozialpartner haben sich auf eine Sonntagsöffnung am 19. Dezember geeinigt. Aufgrund des Lockdowns fällt der stationäre Handel heuer um drei Einkaufssamstage im Advent und den traditionell starken Marienfeiertag. Der offene Sonntag vor Weihnachten soll zumindest einen Teil des Umsatzes nachholen. Beschäftigte, die sich freiwillig für diesen Tag melden, verdienen das Doppelte und bekommen einen extra freien Tag.

Prozess zu Corona-Impfpflicht startete mit Experten-Gipfel

Wien - Verfassungsministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) und Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) haben am Dienstag eine breite Experten-Runde aus unterschiedlichen Disziplinen ins Kanzleramt geladen, um die geplante Impfpflicht zu diskutieren. Inhaltliche Festlegungen gab es im Anschluss keine, außer dass Edtstadler eine Impfpflicht für Volksschulkinder mehr oder weniger ausschloss. Betont wurde jedenfalls, dass dies der Start gewesen sei und weitere Gespräche folgen.

November-Preise um 4,3 Prozent höher als vor einem Jahr

Wien/Frankfurt - Die Inflation zieht weiterhin stark an und liegt deutlich über den Lohnabschlüssen der bisherigen Herbstlohnrunde. Die ebenfalls erheblich gestiegenen Kosten im produzierenden Bereich lassen auch nicht auf eine rasche Beruhigung hoffen. Laut Schnellschätzung der Statistik Austria dürften die Verbraucherpreise im November um 4,3 Prozent steigen, das ist der Höchstwert seit 1992. EU-weit dürften die Preise sogar um 4,9 Prozent zulegen.

Nach Omikron-Fällen in Tirol keine weiteren Infizierten

Wien - Nachdem es am Montag die ersten drei bestätigten Fälle der Corona-Variante Omikron (B.1.1.529) in Österreich gegeben hat, sind am Dienstag keine weiteren hinzugekommen. In Tirol haben sich drei Menschen mit der Mutation angesteckt. In Oberösterreich gibt es zwei, in Salzburg und Vorarlberg je einen Verdachtsfall. Da warten die Behörden auf die Sequenzierung der AGES. In allen anderen Bundesländern ist Omikron bisher nicht nachgewiesen.

Omikron-Fälle in den Niederlanden schon früher als gedacht

Den Haag - In den Niederlanden ist die neue Omikron-Variante des Coronavirus schon deutlich früher aufgetreten als bisher vermutet. Wie das niederländische Institut für öffentliche Gesundheit (RIVM) am Dienstag mitteilte, wurde die Variante in zwei Testproben nachgewiesen, die auf den 19. und 23. November datiert sind. Südafrika hatte die Entdeckung der neuen Variante mit der wissenschaftlichen Bezeichnung B.1.1.529 am 24. November offiziell bekanntgegeben.

Intensivstationen in Innsbruck und Hall stoßen an Grenzen

Innsbruck - Die Innsbrucker Klinik und das Krankenhaus Hall stoßen an ihre Grenzen. Am Dienstag habe man das Ende des planbaren Betriebs erreicht, warnte der Sprecher der tirol Kliniken, Johannes Schwamberger, im APA-Gespräch. Das sei "noch keine Katastrophe", Leistungseinschränkungen würden aber jetzt drastisch zunehmen. Gesundheitslandesrätin Annette Leja (ÖVP) zeigte sich indes bei einer Pressekonferenz am Dienstag "überzeugt, dass wir gut durch diese vierte Welle kommen werden".

Neuer Verfassungsschutz startet am Mittwoch

Wien - Der neue Verfassungsschutz nimmt am Mittwoch seine Arbeit auf. Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) hat das am Dienstag zum Anlass genommen, um die neue Behörde, die Direktion für Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) heißt, vorzustellen. Herzstück der Reform war die Trennung der Bereiche Staatsschutz und Nachrichtendienst. Hinzukommt einer neuer, moderner Standort. Leiten wird die Behörde Omar Haijawi-Pirchner, zuvor Leiter des Landeskriminalamts Niederösterreich.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red