15-Jähriger erschießt in den USA drei Mitschüler

Detroit - Ein Schütze hat an einer High School in Oxford im US-Staat Michigan das Feuer eröffnet und nach ersten Erkenntnissen mindestens drei Schüler getötet. Sechs weitere Menschen - darunter ein Lehrer - seien bei dem Vorfall am Dienstag durch Schüsse verwundet worden, teilte das Büro des Sheriffs im Bezirk Oakland mit. Bei dem mutmaßlichen Täter handle es sich um einen 15-jährigen Schüler der Oxford High School nördlich der Metropole Detroit. Er sei festgenommen worden, hieß es.

Scholz will Corona-Impfpflicht für Deutschland

Berlin - Der designierte deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat ein Gesetzgebungsverfahren für eine allgemeine Corona-Impfpflicht angekündigt, das noch in diesem Jahr eingeleitet werden könnte. Über die geplante Vorschrift sollten die Abgeordneten dann frei nach ihrem Gewissen abstimmen können, sagte Scholz am Dienstag im Sender Bild TV. Er begründete das Vorhaben mit dem notwendigen Schutz der Bevölkerung. Zudem deutete er Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte an.

Lockdown wie angekündigt bis 11. Dezember verlängert

Wien - Der aktuell geltende Lockdown ist am späten Dienstagnachmittag im Hauptausschuss des Nationalrates wie geplant bis 11. Dezember verlängert worden. Für die entsprechende Verordnung von Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) stimmten die Regierungsfraktionen ÖVP und Grünen sowie die SPÖ. Von NEOS und FPÖ kam keine Zustimmung, hieß es am Abend gegenüber der APA aus den Parlamentsklubs.

Schallenberg sprach mit mehreren Amtskollegen über Omikron

Wien - Bundeskanzler Alexander Schallenberg (ÖVP) sucht im Kampf gegen die neue Coronavirus-Variante Omikron das Gespräch mit seinen Amtskollegen. Wie das Bundeskanzleramt mitteilte, beriet Schallenberg am Dienstagvormittag in einer Videokonferenz mit seinem israelischen Amtskollegen Naftali Bennett und dem tschechischen Premier Andrej Babis. Am Nachmittag war die neue Virusvariante auch Thema einer Videokonferenz Schallenbergs mit dem slowenischen Premier Janez Jansa.

Intensivstationen in Innsbruck und Hall stoßen an Grenzen

Innsbruck/Lienz/Hall in Tirol - Die Innsbrucker Klinik und das KH Hall stoßen an ihre Grenzen. Am Dienstag habe man das Ende des planbaren Betriebs erreicht, warnte der Sprecher der tirol Kliniken im APA-Gespräch. Das sei "noch keine Katastrophe", Leistungseinschränkungen würden aber jetzt drastisch zunehmen. Auch aus Osttirol sind die Covid-Intensivstationen voll ausgelastet. LR Annette Leja (ÖVP) zeigte sich am Dienstag indes "überzeugt, dass wir gut durch diese vierte Welle kommen werden".

Zweimal je elf Jahre Haft in Prozess um Mordkomplott in NÖ

Wiener Neustadt - Zwei Angeklagte sind Dienstagabend am Landesgericht Wiener Neustadt in einem Prozess um ein mutmaßliches Mordkomplott zu je elf Jahren Haft verurteilt worden. Eine 79-Jährige aus dem Industrieviertel soll es auf ihren Schwiegersohn abgesehen gehabt und einen 52-Jährigen als Handlanger engagiert haben. Dieser beauftragte laut Anklage wiederum einen Gelegenheitsarbeiter, der die Tötungspläne letztlich der Polizei verriet. Die Urteile sind laut Gericht nicht rechtskräftig.

Polen will Zugang zu Belarus-Grenze weiter einschränken

Warschau/Grodno/Bialystok - Polen will den Zugang zum Grenzgebiet mit Belarus auch nach Auslaufen des Ausnahmezustands weiterhin einschränken. Die am Dienstag von Präsident Andrzej Duda unterzeichnete Regelung ermöglicht es der Regierung, den Zugang zu bestimmten Teilen der drei Kilometer breiten Grenzregion je nach Lage zu sperren. Der seit September geltende Ausnahmezustand läuft um Mitternacht automatisch aus. In der Region sollen sich weiterhin rund 10.000 Migranten aufhalten, die in die EU wollen.

Entscheidung über Bau des Lobautunnels kommt

Wien - Klimaschutzministern Leonore Gewessler (Grüne) wird am Mittwoch die Entscheidung über den etwaigen Bau des umstrittenen Lobautunnels bekannt geben. Im Vorfeld sickerte durch, dass der Tunnel, der als Teil der Wiener Außenring-Schnellstraße vorgesehen ist, offenbar nicht wie geplant gebaut wird. Die Stadt Wien kündigte für diesen Fall Klagen an.

