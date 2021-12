Kurz kehrt Politik den Rücken

Wien - Sebastian Kurz zieht sich nach zehn Jahren aus der Politik zurück. Er erklärte am Donnerstag überraschend seinen Rücktritt als Bundesparteiobmann und Klubobmann der ÖVP. Der 35-Jährige begründete diesen Schritt einerseits mit der Geburt seines Sohnes vergangene Woche und gleichzeitig mit den Vorwürfen und Ermittlungen gegen seine Person. "Die Entscheidung ist mir nicht leicht gefallen, aber ich empfinde keine Wehmut", sagte Kurz und bedankte sich für zehn "lehrreiche" Jahre.

Corona-Infektionszahlen sinken, aber 72 Tote

Wien - Am zehnten Tag des bundesweiten Lockdowns sind die Corona-Infektionszahlen wieder gesunken. 8.882 Neuansteckungen wurden von Mittwoch auf Donnerstag laut Ministerien gemeldet. Das liegt unter dem Schnitt der vergangenen sieben Tage mit 10.051. Auch die Sieben-Tage-Inzidenz ging weiter zurück von 840,3 auf 787,6 Fälle pro 100.000 Einwohner. In den Spitälern war auch ein leichter Rückgang zu verzeichnen, allerdings waren innerhalb von 24 Stunden 72 Tote zu beklagen.

Mahrer fordert Lockdown-Ende für alle Branchen

Wien - Wirtschaftskammer-Präsident Harald Mahrer macht Druck für ein Aufsperren aller Branchen. "Die Politik muss Wort halten", sagte Mahrer am Donnerstag in einer Pressekonferenz. Zuletzt hatten Vertreter der Branchen Handel, Gastronomie und Hotellerie gefordert, wie geplant, nach Ende des 20-tägigen Lockdown am 12. Dezember wieder öffnen zu dürfen, zumindest für geimpfte und von Covid-19 genesene Menschen.

Immer mehr Länder melden erste Omikron-Fälle

Palma de Mallorca/Washington/Paris - Die neue Omikron-Variante des Coronavirus breitet sich wie erwartet in immer mehreren Ländern aus. Zwei Tage nach einem ersten Fall im französischen Überseegebiet La R�union hat am Donnerstag auch Frankreich selbst seinen ersten Fall gemeldet. Auch auf der spanischen Ferieninsel Mallorca wurde erstmals eine Omikron-Infektion nachgewiesen. Indien meldete am Donnerstag die ersten zwei Omikron-Fälle. Und auch in den USA wächst nach dem ersten bestätigten Omikron-Fall die Sorge.

Bäckern fehlt der Weizen - Exportstopp gefordert

Wien - Die Bäcker und Mühlenbetreiber schlagen Alarm: Ihnen fehlt der Weizen. Soll weiter eine Produktion aus regionaler Produktion und entsprechend den AMA-Richtlinien erfolgen, müsse es einen Exportstopp geben. Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) verwies heute auf die Regeln der Marktwirtschaft. Man müsse es den Landwirten zugestehen, dass sie versuchen zum besten Preis zu verkaufen. Es würden aber Gespräche mit allen Betroffenen geführt.

Linhart prangert Demokratieabbau im OSZE-Raum an

Stockholm/Wien/Kabul - Außenminister Michael Linhart (ÖVP) hat den Demokratieabbau in den Staaten der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) angeprangert. "Menschenrechte werden mit Füßen getreten, demokratische Rechte beschnitten und die Rechtsstaatlichkeit ausgehöhlt. Der Zivilgesellschaft wird die Luft zum Atmen genommen", sagte Linhart am Donnerstag beim OSZE-Jahrestreffen in Stockholm. In seiner Rede forderte er auch eine Rolle der OSZE im Afghanistan-Konflikt.

Wiener Börse notiert sehr schwach

Wien - Die Wiener Börse hat sich am Donnerstagnachmittag weiterhin deutlich tiefer gezeigt. Der ATX gab 1,19 Prozent auf 3.666 Einheiten nach. Auf den heimischen Aktienmarkt drückt eine sehr schwache europäische Anlegerstimmung. Die Unsicherheiten verbunden mit der neuen Coronavirus-Variante Omikron führen international weiterhin zu Sorgenfalten. Im Technologiebereich rutschten AT&S um 4,7 Prozent tiefer. In einer europäischen Branchenbetrachtung werden Techwerte merklich gemieden.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red