Kurz kehrt der Politik den Rücken

Wien - Sebastian Kurz zieht sich nach zehn Jahren aus der Politik zurück. Er erklärte am Donnerstag überraschend seinen Rücktritt als Bundesparteiobmann und Klubobmann der ÖVP. Der 35-Jährige begründete diesen Schritt einerseits mit der Geburt seines Sohnes vergangene Woche und gleichzeitig mit den Vorwürfen und Ermittlungen gegen seine Person. "Die Entscheidung ist mir nicht leicht gefallen, aber ich empfinde keine Wehmut", sagte Kurz und bedankte sich für zehn "lehrreiche" Jahre.

Kogler bekundet Kurz großen Respekt

Wien - Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) hat am Donnerstag "ganz ganz großen" Respekt für die Entscheidung von Sebastian Kurz bekundet, sich aus der Politik zurückzuziehen. Für die Grünen ist die offenbar bevorstehende Regierungsumbildung der ÖVP kein Anlass für Veränderungen ihres Teams. Auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen dankte Kurz.

Mahrer fordert Lockdown-Ende für alle Branchen

Wien - Wirtschaftskammer-Präsident Harald Mahrer macht Druck für ein Aufsperren aller Branchen. "Die Politik muss Wort halten", sagte Mahrer am Donnerstag in einer Pressekonferenz. Zuletzt hatten Vertreter der Branchen Handel, Gastronomie und Hotellerie gefordert, wie geplant, nach Ende des 20-tägigen Lockdown am 12. Dezember wieder öffnen zu dürfen, zumindest für geimpfte und von Covid-19 genesene Menschen.

Corona - Deutsche Wirtschaft fordert Hilfen

Berlin - Nachdem Bund und Länder in Deutschland eine Verschärfung der Coronamaßnahmen beschlossen haben, hat der wahrscheinliche neue Kanzler Olaf Scholz (SPD) der Wirtschaft zugesichert, dass die wirtschaftlichen Folgen von neuen Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie abgefedert werden. Sämtliche Hilfen seien verlängert worden, sagte Scholz. Die geplante deutschlandweite Ausweitung der 2G-Regel im Einzelhandel sei "vertretbar". Jeder habe die Möglichkeit, sich impfen zu lassen.

Schallenberg wird auf Amt des Bundeskanzlers verzichten

Wien - Die nach dem Rückzug von ÖVP-Chef Sebastian Kurz aus der Politik erwartete Umbildung auch des türkisen Regierungsteams kommt ins Rollen. Donnerstagabend teilte Alexander Schallenberg mit, das Amt des Bundeskanzlers zur Verfügung zu stellen - "sobald parteiintern die entsprechenden Weichenstellungen vorgenommen sind". Ob er wieder ins Außenministerium zurückkehren möchte, sagte Schallenberg mit.

Westen beschließt Sanktionen gegen Migration über Belarus

Brüssel - Die EU, die USA, Großbritannien und Kanada haben neue Sanktionen gegen Beteiligte an der Schleusung von Migranten nach Belarus beschlossen. Das US-Finanzministerium teilte am Donnerstag mit, die US-Strafmaßnahmen gegen 20 Personen und 12 Unternehmen und Institutionen seien eine "Reaktion auf die eklatante Missachtung internationaler Normen" durch die Regierung von Machthaber Alexander Lukaschenko. Auch Lukaschenkos Sohn Dmitri Lukaschenko steht nun auf der US-Sanktionsliste.

Ungeimpfte erhalten bundesweit fixen Impftermin

Wien - Alle Österreicherinnen und Österreicher, die noch nicht gegen das Coronavirus geimpft sind, bekommen demnächst ein Schreiben mit der Einladung zum persönlichen Impftermin. Rund 980.000 Personen in sechs Bundesländern erhalten den Brief, in dem der bereits reservierte Termin bekanntgegeben sowie über das kostenlose Impfangebot in Österreich informiert wird, gab das Gesundheitsministerium am Donnerstagnachmittag bekannt.

Papst zu zweitägigem Besuch auf Zypern angekommen

Vatikanstadt/Nikosia - Papst Franziskus ist zu einem zweitägigen Besuch auf Zypern eingetroffen. Am Flughafen von Larnaka wurde er am Donnerstagnachmittag von der Präsidentin des zypriotischen Repräsentantenhauses, Annita Demetriou, offiziell in Empfang genommen, wie Kathpress meldet. Für die Flugreise benutzte der Papst erstmals einen Airbus der neuen italienischen Airline ITA.

Wiener Börse schließt schwächer

Wien - Die Wiener Börse hat am Donnerstag tiefer geschlossen. Der ATX gab 0,55 Prozent auf 3.690 Punkte ab. Auf den heimischen Aktienmarkt drückte eine sehr schwache europäische Anlegerstimmung. Die Unsicherheiten verbunden mit der neuen Coronavirus-Variante Omikron führen international weiterhin zu Sorgenfalten bei den Anlegern. Im Technologiebereich rutschten AT&S-Aktien um satte vier Prozent tiefer. In einer europäischen Branchenbetrachtung wurden Techwerte merklich gemieden.

