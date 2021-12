ÖVP stellt sich mit Nehammer als Kanzler neu auf

Wien - Die ÖVP hat sich nach dem Rückzug von Sebastian Kurz neu aufgestellt: Der bisherige Innenminister Karl Nehammer wurde am Freitag vom Bundesparteivorstand als neuer Kanzler und ÖVP-Chef designiert. Im Innenministerium folgt ihm der Niederösterreicher Gerhard Karner nach, die Finanzagenden übernimmt der Vorarlberger und derzeitige Staatssekretär im Infrastrukturministerium, Magnus Brunner. Und der steirische Uni-Rektor Martin Polaschek löst Bildungsminister Heinz Faßmann ab.

Opposition will Neuwahlen

Wien - Die Opposition will angesichts der Turbulenzen in der ÖVP und der Regierungsumbildung Neuwahlen. Für FPÖ-Chef Herbert Kickl führt "kein Weg mehr vorbei" daran, die Regierung müsse "in ihrer Gesamtheit" weg und das sofort: "Neuwahlen sind der einzige Ausweg. Wir haben keine Sekunde Zeit mehr zu verlieren." NEOS-Parteichef Beate Meinl-Reisinger will ebenfalls Neuwahlen, allerdings im kommenden Jahr. Auch die SPÖ stünde dafür bereit, wie SP-Vizeklubchef Jörg Leichtfried betonte.

Wiener Atomgespräche mit "erheblichen Herausforderungen"

Wien - Die jüngsten Atomgespräche sind am Freitag mit angespannter Stimmung pausiert worden. Es gebe noch "erhebliche Herausforderungen", sagte EU-Chefverhandler Enrique Mora Freitagnachmittag in Wien. "Wir haben nicht viel Zeit und noch viel Arbeit vor uns", so Mora. Die Zeit für Verhandlungen sei nicht unbegrenzt. "Es gibt offensichtlich eine Dringlichkeit", sagte Mora.

Erster bestätigter Omikron-Fall in Wien

Wien - Omikron ist nun auch in Wien angelangt - in der Bundeshauptstadt gibt es einen bestätigten Fall und acht Verdachtsfälle. Alle hielten sich laut Sonja Vicht, Sprecherin des Gesundheitsdienstes (MA 15), im südlichen Afrika auf und machten bei der Heimreise einen Zwischenstopp in Mosambik oder Simbabwe.

Wieder Corona-Demos in Wien

Wien - Insgesamt 27 Demonstrationen sind am Samstag in Wien geplant, die meisten davon richten sich gegen die Pandemiemaßnahmen. 3.000 Teilnehmer erwartet der Veranstalter der damit größten Versammlung, die um 13 Uhr am Heldenplatz beginnt und sich ab 16 Uhr gegen die Fahrtrichtung den Ring entlangbewegt. Es sei allerdings zu erwarten, dass diese oder andere Demonstrationen weitaus größer werden, sagte Polizeisprecherin Barbara Gass. Rund 1.200 Polizisten werden im Einsatz sein.

Betriebe fordern geschlossen Lockdown-Ende am 11. Dezember

Wien - Geradezu in einem Stakkato aus Presseaussendungen haben am Freitag Branchenvertreter die von der Regierung anvisierte Beendigung des Lockdowns am Samstag dem 11. Dezember eingefordert. Für Ungeimpfte soll es nach derzeitigen Regierungsplänen ohnehin kein vollständiges Aufsperren geben. "Wir brauchen die Öffnung am 13. Dezember", so Handelsobmann Rainer Trefelik. Die Vorweihnachtszeit sei die umsatzstärkste Zeit im Handel.

Land NÖ übernimmt Skilifte Lackenhof am Ötscher und Hochkar

St. Pölten - Die Ötscherlifte im niederösterreichischen Lackenhof werden - entgegen der Ankündigung vergangene Woche - vorerst doch nicht geschlossen. Das Land werde das Skigebiet Hochkar von der Schröcksnadel-Gruppe kaufen und mit Lackenhof fusionieren, kündigte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) am Freitagnachmittag an. Damit sei es möglich, die Ötscherlifte für die nächsten beiden Saisonen weiterzubetreiben. Ziel sei es, eine Ganzjahresdestination zu schaffen.

Korruptionsvorwürfe gegen Hahn vermutlich ohne Konsequenzen

Brüssel/EU-weit - Die von der Zeitung "Lib�ration" erhobenen Korruptionsvorwürfe gegen EU-Kommissar Johannes Hahn werden wohl keine weitreichenden Konsequenzen nach sich ziehen. Die Entscheidung, ob eine interne Untersuchung gegen Hahn eingeleitet wird, trifft EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Ein Behördensprecher sowie das Büro des konservativen EU-Kommissars weisen die Vorwürfe jedoch aufs Schärfste zurück. Auch andere Stimmen rechnen mit keinen Folgen in der Causa.

