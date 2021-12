Biden will mit Putin über Ukraine-Krise sprechen

Washington/Kiew/Moskau - US-Präsident Joe Biden hat umfassende Maßnahmen angekündigt, um dem russischen Präsidenten Wladimir Putin einen Einmarsch in die Ukraine zu erschweren. "Ich werde ein umfassendes und sinnvolles Paket an Initiativen zusammenstellen, die es Herrn Putin erschweren, das zu tun was viele befürchten," sagte Biden vor seiner Abreise nach Camp David, ohne ins Detail zu gehen. Eine Video-Konferenz zwischen den beiden Staatschefs wird in den nächsten Tagen erwartet.

Krise um Chinas Immobilienriese Evergrande spitzt sich zu

Shenzhen - Der hoch verschuldete chinesische Immobilienriese Evergrande hat vor möglichen Zahlungsschwierigkeiten gewarnt. Nach einer Überprüfung der Finanzmittel könne keine Garantie gegeben werden, dass die Gruppe über ausreichende Mittel verfügt, um seinen finanziellen Verpflichtungen nachzukommen, teilte das Unternehmen am späten Freitagabend mit.

Bundesheer bekommt Hubschrauber Leonardo AW169M fix

Wien/Rom - Die Beschaffung von 18 Mehrzweckhubschraubern des Typs "Leonardo AW169M" ist nun endgültig auf Schiene, bei der langsamen Lieferung bleibt es allerdings. Bis Ende 2022 kommen nur zwei Helikopter, ursprünglich sollten es bis dahin schon vier sein. Ein entsprechendes Verwaltungsübereinkommen wurde diese Woche von Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) und ihrem italienischen Amtskollegen Lorenzo Guerini auf Regierungsebene unterzeichnet.

SPD-Parteitag stimmt über Ampel-Koalitionsvertrag ab

Berlin - Auf einem Parteitag entscheiden die deutschen Sozialdemokraten (SPD) am Samstag, ob sie die geplante Koalition mit Grünen und FDP eingehen will. Die Delegierten stimmen über den Koalitionsvertrag der Ampel-Parteien ab, der viel Klimaschutz, einen Umbau der Wirtschaft, aber auch Verbesserungen etwa für Geringverdiener, Mieter und Familien verspricht. Vorher sprechen der voraussichtlich künftige Kanzler Olaf Scholz und die Parteichefs Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans.

CDU startet Mitgliederbefragung zu neuem Parteivorsitzenden

Berlin - In Deutschland startet die CDU am Samstag erstmals in ihrer Geschichte eine Mitgliederbefragung, um einen neuen Parteichef zu bestimmen. Die rund 400.000 CDU-Mitglieder können bis zum 16. Dezember per Briefwahl oder online über die Nachfolge von Armin Laschet befinden. Beworben haben sich der scheidende Kanzleramtsminister Helge Braun, Ex-Fraktionschef Friedrich Merz und der frühere Umweltminister Norbert Röttgen.

Fahndung nach Eltern des mutmaßlichen Schützen von Michigan

Washington - Nach den tödlichen Schüssen in einer Schule im US-Bundesstaat Michigan fahndet die Polizei nach den Eltern des mutmaßlichen 15-jährigen Täters. Sie würden wegen Totschlags in jeweils vier Fällen gesucht. Staatsanwältin Karen McDonald sagte laut CNN: "Ich hoffe, dass sie das Richtige tun und sich stellen." Zwei Anwälte, die das Ehepaar vertreten, erklärten allerdings, die Eltern hätten die Stadt zu ihrer Sicherheit verlassen und würden zu einer Anklageverlesung zurückkehren.

Ermittlungen gegen Bolsonaro wegen Corona-Falschaussagen

Brasilia - Wegen falscher Aussagen zur Corona-Pandemie soll die Justiz gegen den brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro ermitteln. Das ordnete ein Richter am Obersten Gericht des Landes an, wie es in einer Mitteilung vom Freitag (Ortszeit) hieß. Bolsonaro habe Fake News in sozialen Netzwerken massenhaft weiterverbreitet. In einer Live-Übertragung in sozialen Medien im Oktober habe Bolsonaro einen Zusammenhang zwischen der Corona-Impfung und Aids hergestellt.

Papst Franziskus reist von Zypern nach Griechenland weiter

Vatikanstadt - Nach seinem Besuch in Zypern und einer heftigen Kritik an den Auswüchsen der Migrationskrise reist Papst Franziskus nach Griechenland weiter. Er soll an diesem Samstag um 10.10 Uhr (MEZ) in Athen ankommen. Der Pontifex wird dort zunächst Politiker und Diplomaten treffen, ehe ein Besuch beim orthodoxen Erzbischof von Athen und Griechenland, Hieronymos II., folgt.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red