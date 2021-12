Biden will mit Putin über Ukraine-Krise sprechen

Washington/Kiew/Moskau - US-Präsident Joe Biden hat umfassende Maßnahmen angekündigt, um dem russischen Präsidenten Wladimir Putin einen Einmarsch in die Ukraine zu erschweren. "Ich werde ein umfassendes und sinnvolles Paket an Initiativen zusammenstellen, die es Herrn Putin erschweren, das zu tun was viele befürchten," sagte Biden vor seiner Abreise nach Camp David, ohne ins Detail zu gehen. Eine Video-Konferenz zwischen den beiden Staatschefs wird in den nächsten Tagen erwartet.

SPÖ-Chefin will rasch mit Nehammer reden

Wien - SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner will rasch mit dem designierten neuen Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) sprechen. Die Regierung dürfe sich jetzt nicht aus ihrer Verantwortung stehlen - ihre einzige Existenzberechtigung sei es, in der akuten Coronakrise weiteren Schaden von der Republik abzuwenden, so Rendi bei einer Pressekonferenz am Samstag. Nach dieser Akutphase müsse dann der Weg für Neuwahlen freigemacht werden.

SPD-Parteitag stimmt über Ampel-Koalitionsvertrag ab

Berlin - Die deutschen Sozialdemokraten (SPD) haben mit ihrem Sonderparteitag in Berlin begonnen. Dort wird entschieden, ob die SPD die geplante Koalition mit Grünen und FDP eingehen will. Die Delegierten stimmen über den Koalitionsvertrag der Ampel-Parteien ab, der viel Klimaschutz, einen Umbau der Wirtschaft, aber auch Verbesserungen etwa für Geringverdiener, Mieter und Familien verspricht. Wegen der momentanen Corona-Lage findet die Veranstaltung größtenteils digital statt.

Eltern des mutmaßlichen Schul-Schützen von Michigan gefasst

Washington - Die Eltern des mutmaßlichen jugendlichen Todesschützen an einer Schule im US-Bundesstaat Michigan sind gefasst worden. "Die beiden Flüchtigen wurden geortet und festgenommen. Ein Kompliment der Polizei von Detroit", schrieb das Sheriffs-Büro im Bezirk Oakland am Samstag auf Facebook. James und Jennifer C. seien im ersten Stock eines Fabrikgebäudes in Detroit entdeckt worden, sagte ein Sprecher der Polizei dem Sender CNN.

Sektenmitglieder in Panama töteten Menschen bei "Exorzismus"

Panama-Stadt - Neun Mitglieder einer Sekte sind von einem Gericht in Panama zu Haftstrafen von bis zu 50 Jahren verurteilt worden. Wie die Staatsanwaltschaft am Freitag erklärte, wurden die Mitglieder für schuldig befunden, im vergangenen Jahr sechs Kinder und eine schwangere Frau getötet zu haben.

Krise um Chinas Immobilienriese Evergrande spitzt sich zu

Shenzhen - Der hoch verschuldete chinesische Immobilienriese Evergrande hat vor möglichen Zahlungsschwierigkeiten gewarnt. Nach einer Überprüfung der Finanzmittel könne keine Garantie gegeben werden, dass die Gruppe über ausreichende Mittel verfügt, um seinen finanziellen Verpflichtungen nachzukommen, teilte das Unternehmen am späten Freitagabend mit.

Bundesheer bekommt Hubschrauber Leonardo AW169M fix

Wien/Rom - Die Beschaffung von 18 Mehrzweckhubschraubern des Typs "Leonardo AW169M" ist nun endgültig auf Schiene, bei der langsamen Lieferung bleibt es allerdings. Bis Ende 2022 kommen nur zwei Helikopter, ursprünglich sollten es bis dahin schon vier sein. Ein entsprechendes Verwaltungsübereinkommen wurde diese Woche von Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) und ihrem italienischen Amtskollegen Lorenzo Guerini auf Regierungsebene unterzeichnet.

Papst Franziskus in Athen gelandet

Athen/Vatikanstadt - Auf seiner Pilgerreise in die östliche Mittelmeerregion hat Papst Franziskus Zypern verlassen und ist in Athen gelandet. In der griechischen Hauptstadt sind am Samstag unter anderem ein Besuch beim orthodoxen Erzbischof Hieronymos II. und Treffen mit Vertretern der Politik, der Kirche und der Zivilgesellschaft geplant. Die Delegation des Papstes war in der Früh von Zypern abgeflogen, wo der Pontifex seit Donnerstag zu Besuch war.

