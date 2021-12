Biden will mit Putin über Ukraine-Krise sprechen

Washington/Kiew/Moskau - US-Präsident Joe Biden hat umfassende Maßnahmen angekündigt, um dem russischen Präsidenten Wladimir Putin einen Einmarsch in die Ukraine zu erschweren. "Ich werde ein umfassendes und sinnvolles Paket an Initiativen zusammenstellen, die es Herrn Putin erschweren, das zu tun was viele befürchten," sagte Biden vor seiner Abreise nach Camp David, ohne ins Detail zu gehen. Eine Video-Konferenz zwischen den beiden Staatschefs wird in den nächsten Tagen erwartet.

Ludwig deutet nur schrittweise Öffnung an

Wien - Im Wiener Rathaus wird am Dienstag über die Coronasituation und die weiteren Maßnahmen beraten. Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) wird sich an diesem Tag erneut mit Fachleuten besprechen, wie sein Büro der APA mitteilte. Im "Ö1-Mittagsjournal" zeigte er sich am Samstag "zuversichtlich, dass wir schrittweise zu Erleichterungen kommen". Das werde er aber erst nach den Gesprächen entscheiden.

Reger Zulauf zu Corona-Demos in Wien

Wien - Regen Zulauf gab es Samstag Mittag zu diversen Demonstrationen gegen Corona-Maßnahmen in Wien. Die meisten Personen bewegten sich von verschiedenen Sammelpunkten bzw. in Gruppen in Richtung Heldenplatz, wo die größte Versammlung stattfinden soll. Erwartet wird, dass sich der größte Teil der Demonstranten am Ring zusammenschließen wird - um 16 Uhr will man dann um den Ring ziehen. Rund 1.200 Polizisten sind im Einsatz.

Leichter Anstieg bei Corona-Neuinfektionen

Wien - In Österreich sind in den vergangenen 24 Stunden 7.304 Corona-Neuinfektionen gemeldet worden, etwas mehr als im gleichen Zeitraum davor (6.738). Auch auf den Intensivstationen gab es einen Anstieg: Aktuell müssen dort 648 Patienten behandelt werden, fünf mehr als am Vortag. Gesunken ist die Zahl an aktiven Fällen, auf nunmehr 117.049 (123.238 am Freitag) und die Sieben-Tages-Inzidenz von 726 auf derzeit 677,1 Fälle pro 100.000 Einwohner.

Papst fordert "gute Politik" gegen Demokratiefeinde

Athen/Vatikanstadt - Bei seinem Besuch in Griechenland hat Papst Franziskus die Errungenschaften der Politik gelobt und zugleich vor den Feinden der Demokratie gewarnt. "Hier wurde die Demokratie geboren", erinnerte der Pontifex am Samstag in Athen, nachdem er von Staatspräsidentin Katerina Sakellaropoulou empfangen worden war. Franziskus war in der Früh für den zweiten Teil einer Reise in die östliche Mittelmeerregion von Zypern nach Griechenland geflogen.

SPD-Parteitag stimmt über Ampel-Koalitionsvertrag ab

Berlin - Die deutschen Sozialdemokraten (SPD) haben mit ihrem Sonderparteitag in Berlin begonnen. Dort wird entschieden, ob die SPD die geplante Koalition mit Grünen und FDP eingehen will. Die Delegierten stimmen über den Koalitionsvertrag der Ampel-Parteien ab. Wegen der momentanen Corona-Lage findet die Veranstaltung größtenteils digital statt. Der designierte Bundeskanzler Olaf Scholz kündigte in seiner Rede einen "Aufbruch" für Deutschland an.

SPÖ-Chefin will rasch mit Nehammer reden

Wien - SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner will rasch mit dem designierten neuen Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) sprechen. Die Regierung dürfe sich jetzt nicht aus ihrer Verantwortung stehlen - ihre einzige Existenzberechtigung sei es, in der akuten Coronakrise weiteren Schaden von der Republik abzuwenden, so Rendi bei einer Pressekonferenz am Samstag. Nach dieser Akutphase müsse dann der Weg für Neuwahlen freigemacht werden.

Sektenmitglieder in Panama töteten Menschen bei "Exorzismus"

Panama-Stadt - Neun Mitglieder einer Sekte sind von einem Gericht in Panama zu Haftstrafen von bis zu 50 Jahren verurteilt worden. Wie die Staatsanwaltschaft am Freitag erklärte, wurden die Mitglieder für schuldig befunden, im vergangenen Jahr sechs Kinder und eine schwangere Frau getötet zu haben.

