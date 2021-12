Van der Bellen nimmt sich neue Minister zur Brust

Wien - Bundespräsident Alexander Van der Bellen wird die neuen Regierungsmitglieder am Montag um 13 Uhr angeloben. Das teilte die Präsidentschaftskanzlei am Samstag mit. Bis dahin führt das Staatsoberhaupt intensive Gespräche mit allen neuen Ministern. Als erstes war der designierte Bundeskanzler Karl Nehammer Samstagvormittag in der Hofburg.

SPD-Parteitag stimmt für Ampel-Koalition mit Grünen und FDP

Berlin - Die SPD hat grünes Licht für die erste Ampel-Koalition in Deutschland auf Bundesebene unter Führung des wohl künftigen Kanzlers Olaf Scholz gegeben. Die Delegierten des Sonderparteitags stimmten am Samstag mit überwältigender Mehrheit für den Koalitionsvertrag mit Grünen und FDP. 98,8 Prozent votierten dafür. "Wir haben jetzt die Chance: Ein Aufbruch kann für Deutschland stattfinden", so Scholz. Die Entscheidungen von FDP und Grünen über die Koalition stehen noch aus.

Papst fordert "gute Politik" gegen Demokratiefeinde

Athen/Vatikanstadt - Bei seinem Besuch in Griechenland hat Papst Franziskus die Errungenschaften der Politik gelobt und zugleich vor den Feinden der Demokratie gewarnt. "Hier wurde die Demokratie geboren", erinnerte der Pontifex am Samstag in Athen, nachdem er von Staatspräsidentin Katerina Sakellaropoulou empfangen worden war. Franziskus war in der Früh für den zweiten Teil einer Reise in die östliche Mittelmeerregion von Zypern nach Griechenland geflogen.

Fünf Tote in Wohnhaus bei Berlin mit Schuss- und Stichwunden

Berlin - Die deutsche Polizei hat Samstag fünf Tote - zwei Erwachsene und drei Kinder - in einem Wohnhaus in Königs Wusterhausen südlich von Berlin gefunden. Die Leichen weisen laut Staatsanwaltschaft Cottbus Schuss- und Stichverletzungen auf. Das sagte Oberstaatsanwalt Gernot Bantleon am Samstag.

Leichter Anstieg bei Corona-Neuinfektionen

Wien - In Österreich sind in den vergangenen 24 Stunden 7.304 Corona-Neuinfektionen gemeldet worden, etwas mehr als im gleichen Zeitraum davor (6.738). Auch auf den Intensivstationen gab es einen Anstieg: Aktuell müssen dort 648 Patienten behandelt werden, fünf mehr als am Vortag. Gesunken ist die Zahl an aktiven Fällen, auf nunmehr 117.049 (123.238 am Freitag) und die Sieben-Tages-Inzidenz von 726 auf derzeit 677,1 Fälle pro 100.000 Einwohner.

SPÖ-Chefin will rasch mit Nehammer reden

Wien - SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner will rasch mit dem designierten neuen Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) sprechen. Die Regierung dürfe sich jetzt nicht aus ihrer Verantwortung stehlen - ihre einzige Existenzberechtigung sei es, in der akuten Coronakrise weiteren Schaden von der Republik abzuwenden, so Rendi bei einer Pressekonferenz am Samstag. Nach dieser Akutphase müsse dann der Weg für Neuwahlen freigemacht werden.

Reger Zulauf zu Corona-Demos in Wien

Wien - Regen Zulauf gab es Samstag Nachmittag zu diversen Demonstrationen gegen Corona-Maßnahmen in Wien. Der lange Haupt-Demozug bewegte sich vom Heldenplatz über die Ringstraße, die Polizei schätzte die Teilnehmeranzahl der diversen Kundgebungen auf über 10.000 sowie die Zahl der Gegendemonstranten auf 1.500. Rund 1.200 Polizisten sind im Einsatz, es gab bereits mehrere Festnahmen wegen des Verdachts auf Widerstand gegen die Staatsgewalt.

Ludwig deutet nur schrittweise Öffnung an

Wien - Im Wiener Rathaus wird am Dienstag über die Coronasituation und die weiteren Maßnahmen beraten. Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) wird sich an diesem Tag erneut mit Fachleuten besprechen, wie sein Büro der APA mitteilte. Im "Ö1-Mittagsjournal" zeigte er sich am Samstag "zuversichtlich, dass wir schrittweise zu Erleichterungen kommen". Das werde er aber erst nach den Gesprächen entscheiden.

