Videogipfel von Biden und Putin am Dienstag

Washington/Kiew/Moskau - US-Präsident Joe Biden und sein russischer Amtskollege Wladimir Putin werden am Dienstag einen Videogipfel abhalten. Bei dem Onlinetalk werde es um bilaterale Angelegenheiten und eine breite Palette von Sicherheitsfragen gehen, hieß es am Samstag aus dem Weißen Haus in Washington und dem Kreml in Moskau. So sollen die Lage in der Ukraine, die Situation in Afghanistan und die Umsetzung der auf dem gemeinsamen Genfer Gipfel im Juni getroffenen Vereinbarungen erörtert werden.

Reger Zulauf zu Corona-Demos in Wien

Wien - Regen Zulauf gab es Samstagnachmittag zu diversen Demonstrationen gegen Corona-Maßnahmen in Wien. Der lange Haupt-Demozug bewegte sich vom Heldenplatz über die Ringstraße und reichte teils bis zum Stadtpark. Die Polizei schätzte die Teilnehmeranzahl der diversen Kundgebungen auf über 40.000 sowie die Zahl der Gegendemonstranten auf 1.500. Rund 1.200 Polizisten waren im Einsatz, es gab mehrere Festnahmen wegen des Verdachts auf Widerstand gegen die Staatsgewalt.

Van der Bellen nimmt sich neue Minister zur Brust

Wien - Bundespräsident Alexander Van der Bellen wird die neuen Regierungsmitglieder am Montag um 13 Uhr angeloben. Das teilte die Präsidentschaftskanzlei am Samstag mit. Bis dahin führt das Staatsoberhaupt intensive Gespräche mit allen neuen Ministern. Als erstes war der designierte Bundeskanzler Karl Nehammer Samstagvormittag in der Hofburg.

Deutscher Comedian Mirco Nontschew ist tot

Berlin - Der in den 90ern mit "RTL Samstag Nacht" einem breiten Publikum bekannt gewordene deutsche Comedian Mirco Nontschew ist mit 52 Jahren gestorben. "Bild" online zitierte dazu seinen Manager und Freund Bertram Riedel: "Wir bestätigen den Tod unseres Freundes und Familienmitglieds. Die Familie bittet um Rücksichtnahme in dieser schweren Zeit."

USA: Iran nimmt Zugeständnisse aus Atom-Deal offenbar zurück

Washington - Der Iran hat offenbar alle Kompromisse, die er in früheren Gesprächen über die Wiederbelebung des Atomabkommens von 2015 gemacht hat, wieder zurückgenommen. Das sagte ein hoher Beamter des US-Außenministeriums, der anonym bleiben wollte, am Samstag. Die jüngsten Atomgespräche in Wien waren am Freitag mit angespannter Stimmung pausiert worden. Der US-Beamte sagte Reportern, er wisse nicht, wann die nächste Gesprächsrunde wieder aufgenommen werde.

SPD-Parteitag stimmt für Ampel-Koalition mit Grünen und FDP

Berlin - Die SPD hat grünes Licht für die erste Ampel-Koalition in Deutschland auf Bundesebene unter Führung des wohl künftigen Kanzlers Olaf Scholz gegeben. Die Delegierten des Sonderparteitags stimmten am Samstag mit überwältigender Mehrheit von 98,8 Prozent für den Koalitionsvertrag mit Grünen und FDP. Scholz kommentierte das überaus deutliche Ergebnis trocken: "Ja, und nun machen wir uns an die Arbeit." Die Entscheidungen von FDP und Grünen über die Koalition stehen noch aus.

Papst Franziskus warnt in Athen vor Populisten

Athen/Vatikanstadt - Am Geburtsort der Demokratie hat Papst Franziskus vor Populisten und diktatorischen Tendenzen gewarnt und die Menschen zu mehr Teilhabe an der Politik ermuntert. Am dritten Tag seiner Reise im östlichen Mittelmeer landete das Oberhaupt der katholischen Kirche am Samstag in Athen. Dort erinnerte Franziskus an die zentrale Rolle der Griechen in der Geschichte: "Hier wurde die Demokratie geboren."

Fünf Tote in Wohnhaus bei Berlin mit Schuss- und Stichwunden

Berlin - Der Anruf ging am Samstag kurz vor Mittag bei der Polizei ein: Nachbarn hatten in einem Einfamilienhaus in Königs Wusterhausen bei Berlin leblose Personen gesehen. Die Beamten fanden wenig später fünf Tote - die Bewohner des Hauses, wie sich später herausstellte. Darunter waren auch drei Kinder im Alter von vier, acht und zehn Jahren, wie die Staatsanwaltschaft und die Polizei am in einer gemeinsam Presseerklärung mitteilten. Die beiden Erwachsenen waren 40 Jahre alt.

red