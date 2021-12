Reger Zulauf zu Corona-Demos in Wien

Wien - Regen Zulauf hat es Samstag zu diversen Demonstrationen gegen Corona-Maßnahmen in Wien gegeben. Insgesamt marschierten rund 42.000 Maßnahmengegner auf der Ringstraße zur Abschlusskundgebung am Ballhausplatz, teilte die Polizei am Abend mit. Zwei Beamte wurden verletzt, nachdem sie von Demo-Teilnehmern mit pyrotechnischen Gegenständen beworfen worden waren, es gab vorläufig fünf Festnahmen. Die Beamten setzten Pfefferspray ein. Auf einer Gegendemo waren rund 1.500 Teilnehmer.

Videogipfel von Biden und Putin am Dienstag

Washington/Kiew/Moskau - US-Präsident Joe Biden und sein russischer Amtskollege Wladimir Putin werden am Dienstag einen Videogipfel abhalten. Bei dem Onlinetalk werde es um bilaterale Angelegenheiten und eine breite Palette von Sicherheitsfragen gehen, hieß es am Samstag aus dem Weißen Haus in Washington und dem Kreml in Moskau. So sollen die Lage in der Ukraine, die Situation in Afghanistan und die Umsetzung der auf dem gemeinsamen Genfer Gipfel im Juni getroffenen Vereinbarungen erörtert werden.

Drei Tote und Verletzte bei Lawinenabgang in Salzburg

Tweng - Bei einem Lawinenabgang auf der Lackenspitze bei Tweng im Salzburger Lungau sind am Samstag drei Skitourengeher von einem großen Schneebrett verschüttet und getötet worden. Zwei Tourengeher konnten nur noch tot geborgen werden. Ein verschütteter Tourengeher musste reanimiert werden und wurde schwer verletzt mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus Klagenfurt geflogen, sagte der Einsatzleiter des Roten Kreuzes, Anton Schilcher, im Gespräch mit der APA. Er verstarb im Spital.

FDP-Parteitag stimmt über Ampel-Koalitionsvertrag ab

Berlin - In Deutschland will die liberale FDP als zweite Ampel-Partei am Sonntag über den mit Sozialdemokraten (SPD) und Grünen verhandelten Koalitionsvertrag diskutieren und abstimmen. Es gilt als sicher, dass die Delegierten des außerordentlichen Bundesparteitags das 177-Seiten-Papier billigen. Am Samstag hatten bereits auf einem SPD-Parteitag mehr als 98 Prozent der Delegierten zugestimmt. Am Montag wird außerdem das Ergebnis der Urabstimmung unter den Grünen-Mitgliedern erwartet.

Papst Franziskus kehrt auf Flüchtlingsinsel Lesbos zurück

Lesbos/Vatikanstadt - Am vorletzten Tag seiner Reise in die östliche Mittelmeerregion besucht Papst Franziskus am Sonntag Lesbos, um dort Migranten zu treffen. Der Pontifex wird auf der griechischen Insel rund eine Stunde mit Flüchtlingen verbringen - dafür nimmt er eine reine Reisezeit von viereinhalb Stunden auf sich. Er fliegt in der Früh von Athen hin und gleich danach wieder in die griechische Hauptstadt zurück. Franziskus war schon 2016 auf Lesbos, damals noch im berüchtigten Lager Moria.

13 Tote nach Vulkanausbruch auf Java

Jakarta - Nach einem Vulkanausbruch auf der indonesischen Insel Java ist die Zahl der Todesopfer auf 13 gestiegen. Das bestätigte die nationale Katastrophenschutzbehörde am Sonntag. Zehn Verschüttete konnten demnach gerettet werden. Der Semeru spuckte am Samstag Asche und eine große Rauchwolke aus, die umliegende Dörfer verdunkelte und tausende Anrainer in die Flucht trieb. Rote Lava floss den Krater hinab. Mindestens 57 Menschen wurden verletzt,

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red