FDP-Parteitag stimmt über Ampel-Koalitionsvertrag ab

Berlin - Als zweite Partei der wahrscheinlichen neuen Ampel-Koalition in Deutschland will die FDP am Vormittag über den mit SPD und Grünen verhandelten Koalitionsvertrag abstimmen. Es gilt als sicher, dass die Delegierten des außerordentlichen Bundesparteitags das 177-Seiten-Papier billigen. Am Samstag hatten auf einem SPD-Parteitag mehr als 98 Prozent der Delegierten zugestimmt. Am Montag wird das Ergebnis der Urabstimmung unter den Grünen-Mitgliedern erwartet.

Indische Sicherheitskräfte töten 13 Zivilisten

Neu-Delhi - In Indien sind bei einem Vorfall mit der Armee 13 Menschen erschossen worden. Zu den Toten im nordöstlichen Bundesstaat Nagaland zählen sechs Arbeiter, die bei der Rückkehr in ihr Dorf von den örtlichen Sicherheitskräften in einen Hinterhalt gelockt und getötet wurden, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Armee sprach später von "Aufständischen". Bei Auseinandersetzungen der Familienmitglieder mit den Tätern wurden sieben weitere Menschen getötet.

Familie von Covid-Verstorbener ging auf Spitalspersonal los

Kirchdorf an der Krems - Elf Angehörige einer 67-jährigen Covid-Patienten, die auf der Intensivstation im Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum Kirchdorf verstarb, sind am Samstag auf die Krankenhausmitarbeiter losgegangen. Dabei wurde eine Mitarbeiterin des Klinikums verletzt. Weitere Mitarbeiter wurden mit dem Umbringen bedroht. Fünf Polizeistreifen schritten ein und konnten die Situation schließlich unter Kontrolle bringen, berichtete die Polizei Oberösterreich.

13 Tote nach Vulkanausbruch auf Java

Jakarta - Nach einem Vulkanausbruch auf der indonesischen Insel Java ist die Zahl der Todesopfer auf 13 gestiegen. Das bestätigte die nationale Katastrophenschutzbehörde am Sonntag. Zehn Verschüttete konnten demnach gerettet werden. Der Semeru spuckte am Samstag Asche und eine große Rauchwolke aus, die umliegende Dörfer verdunkelte und tausende Anrainer in die Flucht trieb. Rote Lava floss den Krater hinab. Mindestens 57 Menschen wurden verletzt.

Papst Franziskus kehrt auf Flüchtlingsinsel Lesbos zurück

Lesbos/Vatikanstadt - Am vorletzten Tag seiner Reise in die östliche Mittelmeerregion besucht Papst Franziskus am Sonntag Lesbos, um dort Migranten zu treffen. Der Pontifex wird auf der griechischen Insel rund eine Stunde mit Flüchtlingen verbringen - dafür nimmt er eine reine Reisezeit von viereinhalb Stunden auf sich. Er fliegt in der Früh von Athen hin und gleich danach wieder in die griechische Hauptstadt zurück. Franziskus war schon 2016 auf Lesbos, damals noch im berüchtigten Lager Moria.

Eine Milliarde soll in Trumps neues Online-Netzwerk fließen

Washington - Der frühere US-Präsident Donald Trump (2017-21) hat für sein geplantes Online-Netzwerk und einen damit verbundenen Börsengang Unterstützung bei finanzkräftigen Investoren gefunden. Diese wollten eine Milliarde Dollar (880 Millionen Euro) bereitstellen, teilten am Samstag die von Trump gegründete Trump Media & Technology Group (TMTG) und das Partnerunternehmen Digital World mit. Große Online-Dienste haben Trump wegen Regelverstößen ausgeschlossen.

Mindestens fünf Tote bei neuen Protesten in Myanmar

Yangon (Rangun)/Naypyidaw - Bei neuen Protesten gegen die Militärregierung in Myanmar sind am Sonntag mehrere Menschen erschossen worden. In Yangon, der größten Stadt des südasiatischen Landes, feuerten Soldaten auf Demonstranten. Dabei wurden nach Berichten von Augenzeugen und örtlichen Medien mindestens fünf Menschen getötet. Zudem soll es mehrere Dutzend Verletzte gegeben haben. In Myanmar kommt es immer wieder zu Protesten, seit das Militär Anfang Februar wieder komplett die Macht übernommen hat.

