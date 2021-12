FDP-Parteitag stimmt Ampel-Koalitionsvertrag zu

Berlin - Die FDP hat den mit SPD und Grünen ausgehandelten Koalitionsvertrag mit großer Mehrheit angenommen - damit rückt die erste Ampelkoalition auf Bundesebene in Deutschland ein weiteres Stück näher. Bei einem digitalen Parteitag gab es am Sonntag 92,24 Prozent Zustimmung. Zuvor hatte am Samstag schon ein SPD-Parteitag den Vertrag mit mehr als 98 Prozent angenommen. Am Montag wird das Ergebnis der Grünen-Urabstimmung erwartet.

Harte Debatte um Öffnungen steht bevor

Wien - Kaum angelobt wird sich der neue Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) einer zähen Diskussion um die bevorstehenden Öffnungen stellen müssen. Bei dem für Mittwoch anvisierten Corona-Gipfel zeichnet sich eine harte Debatte an. Tirols Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) sprach sich am Sonntag vehement für die Öffnung aller Bereiche aus. Auch Tourismusministerin Elisabeth Köstinger drängt auf ein Ende des Lockdowns. Andere Landeshauptleute und die Grünen halten dagegen.

Neuinfektionen gingen in Österreich auf 5.192 Fälle zurück

Wien - 5.192 Corona-Infektionen sind in Österreich seit Samstag binnen 24 Stunden (Stand Sonntag, 9.30 Uhr) verzeichnet worden. Das liegt unter dem Schnitt der vergangenen sieben Tage (7.885 Fälle). Am vergangenen Sonntag (28. November) wurden fast doppelt so viele Neuinfektionen vermeldet (10.478). Mit Sonntag gibt es in Österreich 110.200 aktive Fälle, um 6.849 weniger als am Tag zuvor. 43 Todesfälle gab es seit gestern, im Sieben-Tages-Schnitt waren es täglich 58,3.

Nikolaus-Besuch auch im Lockdown möglich

Wien - Trotz des österreichweiten Corona-Lockdowns können Nikolaus-Besuche auch zu Hause wieder stattfinden. Laut den aktuellen staatlichen Covid-Bestimmungen handelt es sich beim Nikolaus-Besuch um eine unentgeltliche ehrenamtliche Tätigkeit, die unter die Ausnahmeregeln für die Ausgangsbeschränkungen fällt. Sehr wohl gelten aber Schutzmaßnahmen, berichtete Kathpress am Sonntag.

Papst Franziskus beklagt auf Lesbos Umgang mit Migration

Lesbos/Vatikanstadt - Papst Franziskus hat bei einem Besuch der griechischen Insel Lesbos den Umgang mit Flüchtlingen als "Schiffbruch der Zivilisation" angeprangert. Im Lager Mavrovouni auf der griechischen Insel Lesbos traf das Oberhaupt der katholischen Kirche am Sonntag mit einer kleineren Gruppe von Flüchtlingen zusammen, viele davon Kinder. Der Pontifex begrüßte die Menschen herzlich. Mit seinem Besuch wollte der 84-Jährige auf die Lage der Flüchtlinge aufmerksam machen.

842 Millionen Euro Schaden durch Vulkanausbruch auf La Palma

Santa Cruz de La Palma - Nach elf Wochen Vulkanausbruch auf der zu Spanien gehörenden Kanareninsel La Palma hat die Regionalregierung die bisherigen Schäden auf mehr als 842 Millionen Euro geschätzt. Seit dem Beginn des Ausbruchs in der Cumbre Vieja im Süden der Insel am 19. September habe die bis zu 1.300 Grad heiße Lava fast 2.800 Gebäude zerstört und 100 weitere schwer beschädigt, berichtete der staatliche TV-Sender RTVE am Sonntag.

