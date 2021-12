Mehr Arbeitslosigkeit und Kurzarbeit

Wien - Aktuell sind 371.463 Personen ohne Job gemeldet, davon 299.051 als Arbeitslose und 72.412 Personen in Schulungen. Im Vergleich zum vorigen Jahr sind damit rund 100.000 Menschen weniger ohne Job, aber im Vergleich zu 2019, also der Vergleichszeit vor der Krise, gibt es rund 3.300 Menschen mehr auf Jobsuche, teilte das Arbeitsministerium am Dienstag mit. Zugleich sind 90.500 Menschen zur Kurzarbeit angemeldet. Arbeitsminister Martin Kocher erwartet hier aber noch einen Anstieg.

SPD, Grüne und FDP haben Koalitionsvertrag unterzeichnet

Berlin - Zweieinhalb Monate nach der Bundestagswahl in Deutschland haben SPD, Grüne und FDP ihr gemeinsames Regierungsprogramm besiegelt. Die Spitzenvertreter der Ampel-Parteien unterzeichneten dafür am Dienstag in Berlin ihren Koalitionsvertrag. Am Mittwoch soll der designierte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) im Bundestag zum Kanzler gewählt und sein Kabinett angelobt werden. Damit endet nach 16 Jahren die Ära von Angela Merkel (CDU), die im September nicht wieder kandidiert hatte.

Wien berät wieder über Corona-Maßnahmen

Wien - In Wien wird am Dienstag wieder über die Corona-Situation beraten. Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) wird sich dabei erneut mit Fachleuten besprechen. Ob danach schon Öffnungsschritte verkündet werden, ist fraglich. Wenn, dann dürften diese wohl nur schrittweise kommen. Das hat Ludwig zuletzt angedeutet.

Mückstein verspricht Lockdown-Ende

Wien - Der Lockdown in Österreich wird am kommenden Wochenende wie geplant zu Ende gehen. Das betonte Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) am Rande des EU-Rats mit seinen Ressortkollegen wie schon am Vorabend in der "ZiB2". Allerdings dürfte wieder einmal regional unterschieden werden. Denn Mückstein verwies darauf, dass man mit den Bundesländern über einzelne Maßnahmen dort in Verhandlung sei. Wien wird ja wohl schon heute seinen Weg vorstellen.

USA verkünden diplomatischen Boykott der Peking-Winterspiele

Washington/Wellington - Aus Protest gegen Menschenrechtsverletzungen in China haben die USA einen diplomatischen Boykott der Olympischen Winterspiele 2022 in Peking angekündigt. Die Sprecherin des Weißen Hauses, Jen Psaki, sagte am Montag in Washington, die Regierung von Präsident Joe Biden werde keine diplomatischen oder offiziellen Vertreter zu den Olympischen Spielen nach China schicken. Peking reagierte scharf und drohte mit Vergeltung. Die Reaktionen in Europa fielen gemischt aus.

Videogipfel Putin-Biden zu Ukraine, NATO, Iran

Kiew/Moskau - Russlands Präsident Wladimir Putin und US-Präsident Joe Biden wollen am Dienstag bei einem Videogipfel unter anderem über die wachsenden Spannungen im Ukraine-Konflikt sprechen. Bei dem Gespräch am Nachmittag soll es Kreml-Angaben zufolge auch um mögliche gegenseitige Sicherheitsgarantien zwischen Russland und der NATO gehen. Putin hatte das westliche Militärbündnis zuletzt zu einem Ende seiner Osterweiterung aufgefordert und dafür schriftliche Garantien verlangt.

Nach Vulkanausbruch in Indonesien schon 34 Tote

Jakarta - Drei Tage nach einem Vulkanausbruch auf der indonesischen Insel Java haben Helfer weitere Leichen geborgen. Die Zahl der Toten durch die Eruption des 3.700 Meter hohen Semeru sei auf 34 gestiegen, 16 weitere Menschen würden noch vermisst, teilte der örtliche Rettungsdienst am Dienstag mit. Viele Opfer sind nach Angaben des nationalen Katastrophenschutzes bis zur Unkenntlichkeit verbrannt. Bisher hätten erst etwa ein Dutzend Tote identifiziert werden können.

93 Länder im Rennen um den Auslands-Oscar

Hollywood/Wien - 93 Länder bewerben sich für 2022 um den sogenannten Auslands-Oscar. Das teilte die Oscar-Akademie am Montag im kalifornischen Beverly Hills mit. Österreich geht mit dem Spielfilm "Große Freiheit" von Sebastian Meise in der Sparte "International Feature Film" ins Rennen. Unter den Auslands-Kandidaten für die 94. Oscar-Verleihung im kommenden März ist mit "The Gravedigger's Wife" erstmals ein Beitrag aus Somalia dabei.

