Bund und Länder fixieren Bedingungen für das Lockdown-Ende

Wien - Die Bundesregierung und die Länder fixieren am Mittwoch die Regeln für die Öffnung nach dem Ende des österreichweiten Corona-Lockdowns für Geimpfte und Genesene am Sonntag. Zu erwarten sind breitflächige Maskenpflicht, vielleicht auch wieder eine Sperrstunde für die Gastronomie. Einzelne Länder haben bereits angekündigt, angesichts der nach wie vor hohen Anzahl von Intensivpatienten weiterhin zumindest bestimmte Bereiche geschlossen zu halten.

Wien öffnet schrittweise ab Montag

Wien - Wien öffnet wie erwartet nach dem Lockdown schrittweise. Das hat Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) am Dienstag nach Beratungen mit seinem Fachgremium erläutert. Der Handel, die körpernahen Dienstleister und die Kultur dürfen - für geimpfte Personen - laut Wiener Plan schon am 13. Dezember wieder aufsperren. Die Gastronomie folgt erst am 20. Dezember. Mit diesen Vorschlägen gehe er in die morgigen Bund-Länder-Gespräche, sagte Ludwig.

Kickl-Aussagen für Kogler "lebensbedrohlich"

Wien - Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) übt scharfe Kritik am Corona-Kurs der FPÖ. Die Aussagen etwa von FPÖ-Chef Herbert Kickl und der Abgeordneten Dagmar Belakowitsch seien "unerträglich" und "völlig unverantwortlich", sagte er laut einer Vorab-Meldung in einem PULS 24-Interview, das am Dienstagabend (22.20 Uhr) ausgestrahlt wird. Kickl selbst nannte Belakowitschs Impfschaden-Sager unterdessen "verunglückt".

Videogipfel: Biden droht Putin im Ukraine-Konflikt

Moskau/Washington - US-Präsident Joe Biden hat beim Videogipfel mit seinem russischen Kollegen Wladimir Putin nach Angaben Washingtons im Falle einer Eskalation im Ukraine-Konflikt mit Konsequenzen gedroht. Das Weiße Haus teilte nach dem gut zweistündigen Gespräch am Dienstag mit, Biden habe "die tiefe Besorgnis der Vereinigten Staaten und unserer europäischen Verbündeten" über die Ukraine-Krise zum Ausdruck gebracht.

Scholz soll am Mittwoch zum deutschen Kanzler gewählt werden

Berlin - Der Sozialdemokrat Olaf Scholz (SPD) soll am Mittwoch zum deutschen Bundeskanzler gewählt werden. Er soll die erste Ampel-Koalition (SPD, Grüne und FDP) auf Bundesebene führen. Im Berliner Bundestag haben die drei Parteien eine klare Mehrheit - und zwar 47 Stimmen mehr, als es die "Kanzlermehrheit" erfordert. Bekommt Scholz mehr als die Hälfte der Stimmen aller gewählten Abgeordneten, wird Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ihn noch am Vormittag zum Kanzler ernennen.

Russland fliegt wieder Weltraum-Touristen zur ISS

Baikonur - Erstmals seit zwölf Jahren starten wieder Weltraum-Touristen mit einer russischen Sojus-Rakete zur Internationalen Raumstation ISS. Der japanische Milliardär Yusaku Maezawa und sein Assistent Yozo Hirano werden am Mittwoch (8.38 Uhr) vom Weltraumbahnhof Baikonur in der Steppe Kasachstans in Zentralasien abheben. Mit an Bord des Raumschiffes vom Typ Sojus MS-20 ist der Kosmonaut Alexander Missurkin.

Nach Liebesheirat in Indien: Frau von ihrer Familie geköpft

Neu-Delhi - Eine schwangere 19-Jährige in Indien ist von ihrer Mutter und ihrem Bruder geköpft worden. Der Grund: Die beiden seien wütend gewesen, dass sie mit ihrem Studienfreund zunächst durchgebrannt sei und ihn dann gegen den Willen ihrer Familie geheiratet habe, sagte ein Polizeisprecher dem "Indian Express". Arrangierte Ehen sind in Indien die Regel, eine Hochzeit gilt als Verbindung zweier Familien und nicht nur eines Paares.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red