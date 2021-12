Bund und Länder fixieren Bedingungen für das Lockdown-Ende

Wien - Die Bundesregierung und die Länder fixieren am Mittwoch die Regeln für die Öffnung nach dem Ende des österreichweiten Corona-Lockdowns für Geimpfte und Genesene am Sonntag. Zu erwarten sind breitflächige Maskenpflicht, vielleicht auch wieder eine Sperrstunde für die Gastronomie. Einzelne Länder haben bereits angekündigt, angesichts der nach wie vor hohen Anzahl von Intensivpatienten weiterhin zumindest bestimmte Bereiche geschlossen zu halten.

Virologe: BioNTech-Impfstoff schützt nur teils gegen Omikron

Berlin/Durban/Mainz - Der Impfstoff von BioNTech/Pfizer bietet offenbar nur teilweisen Schutz gegen die Omikron-Variante des Coronavirus. Das teilte Laborleiter Alex Sigal vom Africa Health Research Institute in Südafrika auf Basis vorläufiger Ergebnisse mit. Dass Omikron den Schutz von Impfstoffen komplett aushebeln könnte, hält die Weltgesundheitsorganisation (WHO) aber für "höchst unwahrscheinlich". BioNTech-Chef Ugur Sahin erwartet belastbare Daten dazu am Mittwoch oder Donnerstag.

Deutscher Bundestag zur Kanzlerwahl zusammengekommen

Berlin - Im Berliner Reichstagsgebäude ist der Bundestag zusammengetreten, um einen neuen Bundeskanzler zu wählen. Für die Nachfolge von Angela Merkel (CDU) tritt der Sozialdemokrat Olaf Scholz an. Seine Wahl gilt als sicher. Der bisherige Finanzminister benötigt mindestens 369 Stimmen, um der neunte Kanzler der Bundesrepublik Deutschland zu werden. Die drei Parteien der Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP verfügen zusammen über 416 Mandate.

Fußball-EM und Corona wurden 2021 am häufigsten gegoogelt

Wien - Was die Österreicher und Österreicherinnen in diesem Jahr besonders oft in die Internet-Suchmaschine tippten, zeigt der Google Austria Jahresrückblick 2021. Besonders interessiert waren die User demnach an der Fußball-Europameisterschaft - "EM" verdrängte "Corona" auf Platz zwei der Top-Suchbegriffe. "Corona dominierte die Suchanfragen in diesem Jahr weiterhin wie kein anderes Thema", sagte allerdings Wolfgang Fasching-Kapfenberger, Pressesprecher von Google Austria.

Todesrisiko mit dem Pkw 78 Mal höher als mit der Bahn

Wien - Das Risiko, bei einem Verkehrsunfall tödlich zu verunglücken, ist in einem Auto 78 Mal höher als in der Bahn und immerhin noch 15 Mal höher als in einem Bus. Das hat eine Analyse des Verkehrsclubs Österreich (VCÖ) ergeben, die die Organisation am Mittwoch veröffentlichte. In den vergangenen drei Jahren verunglückten demnach 537 Pkw-Insassen tödlich, 63.880 Menschen wurden verletzt. Im selben Zeitraum starben vier Buspassagiere und ein Zugfahrgast.

Kurzarbeit bei Steyr Automotive bis Ende Februar verlängert

Steyr - Nach dem Verkauf des MAN-Werks Steyr an den österreichischen Investor Siegfried Wolf hat das auf Steyr Automotive umfirmierte Unternehmen weiter Kurzarbeit. Diese hat im September begonnen und soll nun bis Ende Februar dauern. Der Bauteilemangel bremst die derzeitige Produktion für MAN nach wie vor ein. Der Umbau auf die Erzeugung von E-Nutzfahrzeuge ab Ende 2022 sei dagegen "voll im Plan", teilte eine Firmensprecherin auf APA-Anfrage mit.

Myanmar: Junta ließ 11 Menschen lebendigen Leibes verbrennen

Naypyidaw - In Myanmar haben Soldaten der Militärjunta Berichten zufolge ein Dorf gestürmt und ein knappes Dutzend Menschen lebendig verbrannt. Unter den Opfern seien fünf Jugendliche, erklärten Augenzeugen am Mittwoch. In Sozialen Netzwerken waren Bilder der verbrannten Leichen zu sehen, deren Hände auf dem Rücken gefesselt waren.

Russland fliegt wieder Weltraum-Touristen zur ISS

Baikonur - Erstmals seit zwölf Jahren starten wieder Weltraum-Touristen mit einer russischen Sojus-Rakete zur Internationalen Raumstation ISS. Der japanische Milliardär Yusaku Maezawa und sein Assistent Yozo Hirano werden am Mittwoch (8.38 Uhr) vom Weltraumbahnhof Baikonur in der Steppe Kasachstans in Zentralasien abheben. Mit an Bord des Raumschiffes vom Typ Sojus MS-20 ist der Kosmonaut Alexander Missurkin.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red