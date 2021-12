Lockdown endet am Samstag mit Länder-"Fleckerlteppich"

Wien - Österreich wird in Sachen Corona-Maßnahmen ab Sonntag wieder zum "Fleckerlteppich". Am Samstag um Mitternacht endet wie angekündigt der Lockdown für Geimpfte und Genesene, für Ungeimpfte geht er ohne zeitliche Einschränkung weiter, gab die Regierungsspitze nach dem Bund-Länder-Gipfel am Mittwoch bekannt. Geeinigt hat man sich auf österreichweite "Mindeststandards". Die Bundesländer können strenger sein und tun das zum Großteil auch, allerdings in unterschiedlicher Ausprägung.

Kulturveranstaltungen bis 2.000 Plätze mit 2G und FFP2

Wien - Mit dem Lockdown-Ende am Wochenende kann auch die Kultur wieder loslegen: Die von der Bundesregierung am heutigen Mittwoch verkündeten Öffnungsschritte ermöglichen Indoor-Veranstaltungen mit bis zu 2.000 Personen bei 2G und FFP2-Pflicht, wenn es zugewiesene Sitzplätze gibt. Bei Outdoor-Veranstaltungen ist die Obergrenze 4.000 Besucher. Ohne Sitzplätze liegt die Grenze indoor bei 25 Personen. Auch für Museen und Ausstellungshäuser gelten 2G und FFP2.

Skisaison startet neuerlich im Lichte der Coronapandemie

Wien/Bad Kleinkirchheim/Saalbach - Österreichweit sind am heutigen Marienfeiertag einige Skigebiete in die neue Saison gestartet. Diese beginnt neuerlich im Schatten der Coronapandemie. Immerhin dürfen die Pistenbetreiber unter der 2G-Regel und mit beschränktem Gastro-Angebot aber öffnen, während sonst so gut wie alles geschlossen halten muss. Der Andrang viel unterschiedlich aus. Die Urlauber fehlen, Einheimische nutzten den freien Tag bei teils winterlichem Wetter für ihre ersten Schwünge.

Opposition kritisiert "Dahinstolpern" und "Weiterwurschteln"

Wien - Die Opposition hat nach dem Corona-Gipfel zwischen Bund und Ländern zum bevorstehenden Ende des Lockdowns für Geimpfte und Genesene Kritik an den Entscheidungen geübt. Während die SPÖ ein "planlose Dahinstolpern" und den Länder-"Fleckerlteppich" kritisierte, sprachen die NEOS von einem "nicht nachvollziehbares Weiterwurschteln wie bisher". Seitens der FPÖ kritisierte der Wiener Parteiobmann Dominik Nepp vor allem den strengen Kurs von Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ).

SPD-Politiker Olaf Scholz zum deutschen Kanzler gewählt

Berlin - Die erste rot-grün-gelbe Bundesregierung ist im Amt und kann mit ihrer geplanten Erneuerung Deutschlands loslegen. Der Bundestag wählte am Mittwoch in Berlin den Sozialdemokraten Olaf Scholz zum Kanzler. Er und seine 16 Ministerinnen und Minister erhielten von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die Ernennungsurkunden. Dieser rief die neue Regierung dazu auf, bei ihrer Reformpolitik alle Menschen mitzunehmen. Nach 16 Jahren endete so die Ära von Kanzlerin Angela Merkel.

Weltraumtourist aus Japan bei ISS angekommen

Baikonur - Erstmals seit zwölf Jahren hat Russland wieder Weltraum-Touristen zur Internationalen Raumstation ISS geflogen. Die Rakete vom Typ Sojus mit dem japanischen Milliardär Yusaku Maezawa und seinem Assistenten Yozo Hirano an Bord dockte am Mittwochnachmittag um 14.40 MEZ erfolgreich an der Station an, wie die russische Raumfahrtbehörde Roskosmos mitteilte.

Wiener Börse schließt am Mittwoch knapp im Minus

Wien - Die Wiener Börse hat am Mittwoch knapp behauptet geschlossen. Der ATX beendete den Feiertagshandel mit einem Minus von 0,24 Prozent bei 3.812,80 Punkten. An anderen Börsen ging es teilweise etwas stärker nach unten. Händler sprachen von Gewinnmitnahmen nach der jüngsten Börsenerholung. Gestützt wurden die Märkte von einer Nachricht über die Wirksamkeit des Pfizer-Impfstoffs gegen die neue Omikron-Variante und der Hoffnung auf einen milderen Krankheitsverlauf bei Omikron.

